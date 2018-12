Manifattura Tabacchi, verso una convivenza tra lusso e povertà

La riqualificazione prevede interventi mirati ad un target medio alto di frequentatori, al tempo stesso la struttura dovrà servire per housing sociale

La riqualificazione dell'immobile interessa numerosi residenti della zona di piazza Puccini, l'urbanizzazione del complesso industriale cambierà alcune abitudini, per questo motivo le ipotesi progettuali sono state molto seguite. Per il futuro i rendering presentano un'area moderna, frequentata da giovani. Ma sarà una riqualificazione di lusso o di servizio sociale?



Miriam Amato, consigliera aderente a Potere al Popolo intervenendo in Palazzo Vecchio spiega "la mia attenzione va su alcuni aspetti, quelli al servizio della popolazione: asilo e housing sociale".



"Inizialmente - racconta Amato - era stato proposto dalla proprietà, e sostenuto anche dalla Giunta, di traslare all’esterno entrambe le funzioni sociali, quelle aperte alla cittadinanza, messe fuori dalla ex Manifattura Tabacchi, e destinati in via Boito, zona già altamente cementificata. Dopo un’accesa discussione nelle commissioni consiliari la soluzione è stata quella di spostare solo l’asilo all'esterno, senza però soffermarsi sul carico di traffico sulla zona, senza nessuno studio in merito, nessun contatto con i residenti e la futura utenza. Ma il tasto dolente resta l'housing sociale, ridotto e striminzito rispetto alle previsioni, con un accordo che prevede una soluzione abitativa per solo 12 anni. Eppure abbiamo avuto altre esperienze in città di affitti calmierati per le fasce grigie, senza essere stati in grado di tutelare gli inquilini e allo scadere dell'accordo, anche questa volta, avremo le stesse famiglie da risistemare, perché è questo il rischio, visto la crisi economica che colpisce gran parte della popolazione".

La ex Manifattura offrirà alla città nuove attività commerciali, "di cui però non si sa nulla" ribatte Amato.



"Si attraggono capitali stranieri, si riqualifica la città, ma, guardando in concreto i progetti, sono tutti rivolti ad una città d'elite, con appartamenti e studentati di lusso e che tagliano fuori la maggioranza della popolazione. Ci presentano il progetto della Manifattura come aperta alla cittadinanza e secondo l’assessore il Polimoda e lo studentato sono servizi aperti alla cittadinanza. Eppure i costi per accedere al Polimoda e seguirne gli studi o degli studentati connessi non sono economicamente accessibili, ma l’amministrazione si è accorta che esistono i poveri?”.



“In aula non ci sono né la Giunta, salvo ovviamente l'assessore proponente e qualche apparizione estemporanea degli altri, e né il sindaco Nardella” commenta Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze riparte a sinistra.



Il capogruppo dell'opposizione argomenta: “Basti pensare che l'housing sociale è ridotto del 40% e monetizzato, in particolar modo con affitti calmierati a 12 anni. Una soluzione poco congruente con la realtà. E sulla mobilità? Si prevedono 5mila accessi, che anche in questo caso non corrispondono a quella che sarà la realtà. Perché saranno molti di più, in un'area già vessata da flussi importanti, che la Linea 4 della Tramvia non riuscirà ad assorbire e ridurre. E questo problema non è preso neanche in considerazione come criticità a cui far seguire una riduzione del carico urbanistico. Significa non aver ascoltato i comitati e i cittadini”.

Grassi si rivolge all'assessore Giovanni Bettarini “Sostenere che il parcheggio non sarà sotto l'asilo, significa non aver letto nel dettaglio tutte le carte del progetto. Questo è emblematico di quanto ci sia approssimazione nell'affrontare questioni che invece richiederebbero una maggior attenzione. Non basta dire che il progetto migliora la proposta precedente con le torri da 53 metri d'altezza: la maggioranza deve comprendere che si può essere contrari all'una e all'altra proposta, immaginando una riqualificazione diversa, che abbiamo proposto con i tanti emendamenti che abbiamo presentato. All'interno della delibera poi ci sono dei bellissimi rendering – concludono Grassi, Verdi e Trombi – che affascinano, ma che però depistano. Non tutto il bello corrisponde a realtà. Per questo abbiamo presentato molti emendamenti per cercare di ricondurre alcune aree a destinazioni sociali, culturali e rivolte alla comunità”.