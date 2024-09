Maltempo in Alto Mugello, 200 mm di pioggia vicino a Firenzuola

Il sistema di Protezione Civile regionale nella notte è stato attivo e mobilitato per far fronte al maltempo (allerta arancione) che ha colpito in particolare l’Alto Mugello tra Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio. A Piancaldoli, Firenzuola, sono stati oltre 200 i mm di pioggia caduti.

Si sono verificati smottamenti e frane. I livelli dei fiumi sono rimasti all’interno delle soglie di riferimento, registrate alcune frane localizzate e smottamenti. "Ringrazio tutte le persone, operatori, volontari, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine impegnati nell'assistenza alla popolazione", evidenzia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

AGGIORNAMENTO ORE 7,45 - La Regione sottolinea che non vi è stata nessuna criticità per l’assistenza sanitaria alle persone durante le ore notturne nelle zone attraverso la Centrale NUE 112, Centrale 118, sistema di emergenza urgenza e Protezione Civile.

Interventi e verifiche sulla viabilità tra Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, alcuni smottamenti e strade chiuse al traffico ma senza gravi criticità. I fiumi sono sotto i livelli di guardia. Nelle prossime ore previste precipitazioni di scarsa entità. Rimane in corso l’allerta arancione sulla Toscana orientale."Con grande solidarietà - sottolinea ancora Giani - abbiamo attivato anche la Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Toscana. Personale, mezzi, volontari, squadre di soccorso acquatico e pompe sono stati inviati per sostenere con tutto il cuore i nostri vicini dell'Emilia Romagna duramente colpiti. Siamo al loro fianco, pronti a dare il nostro supporto in questo momento difficile".