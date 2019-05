Magnolia, l’Asian Gastrobar, una grande novità al Four Seasons Hotel Firenze

Il 3 giugno inaugura all’interno del Giardino della Gherardesca, dell’iconico hotel fiorentino, in collaborazione con lo Chef giapponese Haruo Ichikawa.

L’offerta ristorativa di Four Seasons Firenze “si fa in quattro” il concept food della Magnolia è panasiatico e porta a Firenze diversi sapori da tutto l’Oriente, con un’offerta gastronomica senza pari curata nei minimi dettagli dallo Chef stellato Haruo Ichikawa, per lungo tempo alle redini del ristorante stellato “Iyo” a Milano. Ichikawa ha affiancato, con la sua consulenza, lo Chef Vito Mollica nella realizzazione dei piatti e nella formazione della brigata dedicata.

Sarà aperto da giugno a settembre, dal martedì alla domenica dalle ore 17.00 alle 23.00, Magnolia diventa il nuovo punto di ritrovo per le cene d’estate o anche per aperitivi e snack asian style, accompagnati da cocktail fusion a base di ingredienti di ispirazione orientale, realizzati da Karem Pasqualetti, Bartender della Magnolia.

Nel menù, tempura di verdure e di crostacei, sushi nelle sue diverse declinazioni, con ingredienti pregiati come wagyu giapponese, granchio reale, astice, ricciola, gamberi rossi e un’amplissima varietà di pesci. Non può mancare la tradizione vegetariana, con il cavallo di battaglia Nimono, piatto signature di HaruoIchikawa a base di bamboo, cardoncelli, patate taro, melanzane, taccole e konjac cotti in salsa di soia emirin.

La Magnolia si colloca all’interno de “La Villa”, edificio storico parte integrante del Four Seasons Firenze,con accesso diretto anche da Via Capponi 54. Il suo concept permette agli ospiti di scegliere spazi differenti, all’interno o all’esterno nella veranda interamente apribile che si affaccia sulla suggestiva terrazza nello storico giardino all’italiana de La Villa.

Magnolia si aggiunge al ristorante stellato fine dining “Il Palagio”, con la sua atmosfera elegante e la sua cucina di ispirazione tradizionale rivisitata, all’ Atrium Bar & Lounge, aperto tutto il giorno e caratterizzato da un ambiente informale, e al ristorante-pizzeria estivo “Al Fresco”, trattoria familiare a bordo piscina in collaborazione col pizzaiolo Romualdo Rizzuti.

“Abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta di ristorazione portando all’interno di Four Seasons Firenze un tipo di cucina che ci affascinava e soprattutto che fosse desiderata dalla clientela locale. Andiamo così ad affiancare la proposta già ben avviata dei nostri locali, tra cui la Trattoria estiva Al Fresco, scegliendo come partner e consulente uno dei fuoriclasse del settore: Haruo Ichikawa, ex Chef del ristorante stellato Iyo diMilano, il primo a vedersi riconoscere una Stella Michelin come etnico - spiega Vito Mollica, Executive Chef e Director of F&B del Four Seasons Firenze - Nella Magnolia si può trovare un’atmosfera nuova e informale,un ambiente rilassante che risponde alle esigenze non soltanto degli ospiti del nostro hotel, che potrannocosì avere un’altra opzione di outlet, ma anche della nostra clientela italiana e internazionale”.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 055 2626477

Email: magnolia@fourseasons.com