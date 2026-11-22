Incidente mortale nel tardo pomeriggio in viale Galileo all’altezza del Cimitero delle Porte Sante. Intorno alle 18.30 per ragioni da accertare si è verificato un impatto tra una moto in transito verso piazzale Michelangiolo e un pedone.

Quest’ultimo ha avuto la peggio: l’uomo, nato a Firenze nel 1948, è deceduto sul posto nonostante i soccorsi prestati dai sanitari. Il conducente della motocicletta ha riportato ferite lievi.

La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale che ha attivato il supporto psicologico. Per le operazioni di soccorso e i rilievi la circolazione è ancora interrotta.