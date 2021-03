Lutto a Firenze, morta la prof Cesarina Dolfi

Era il cuore di "Capannucce in Città". Il ricordo di Mario Razzanelli

Capannucce in Città in lutto per la morte della professoressa Cesarina Dolfi. Docente di matematica, per tutte le 19 edizioni della rassegna che premia coloro che realizzano il presepe, è stata membro attivo a appassionato del comitato promotore.

“Nel 2000 – ricorda il fondatore e segretario Mario Razzanelli – da un’iniziativa della chiesa di Sant’Ambrogio il cui parroco andava in visita alle famiglie per vedere i loro presepi, ho pensato di allargare questa esperienza a tutta Firenze. Mi recai in Curia dove trovai Cesarina. Le esposi la mia idea e lei rimase entusiasta, facendo da tramite con Mons. Maniago e con l’allora vescovo Card. Antonelli per l'organizzazione immediata della rassegna”.

La prima edizione di Capannucce in città con oltre 300 iscritti fu portata avanti proprio da Razzanelli e da Cesarina Dolfi, ai quali l’anno dopo si affiancò il professor Paolo Blasi che per anni ne è stato presidente, fino al subentro di padre Bernardo Gianni.



Cesarina è stata il cuore di Capannucce, ha partecipato col suo entusiasmo, la sua fede, la sua tenacia, la sua dolcezza a ogni fase organizzativa e a tutte le premiazioni, abbracciando gli oltre 20.000 bambini che in questi anni hanno partecipato all’evento. Lascia un grande vuoto che cercheremo di colmare come avrebbe voluto lei: portando avanti Capannucce in città e il suo grande amore per Gesù Bambino e la Sacra Famiglia rappresentati nella ‘capannuccia’.