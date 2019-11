Lush Perfume Library: un innovativo concept store interamente dedicato ai profumi

In occasione dell’opening a Firenze sarà presentato in anteprima mondiale Grassroots: il primo profumo attivista del brand, il cui ricavato verrà interamente devoluto ad associazioni no profit

Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, aprirà martedì 12 novembre a Firenze la prima Lush Perfume Library al mondo, un innovativo ed inedito concept store interamente dedicato ai profumi in via dei Calzaiuoli 94/96, nel centro storico della città del giglio. Firenze, culla della profumeria moderna dall’epoca rinascimentale, è un luogo fortemente significativo per il brand che ha tratto la propria ispirazione creativa proprio immergendosi nella storia, nell’eredità culturale e nell’energia della città. “La Perfume Library per noi doveva essere a Firenze perché la città è il luogo in cui è nata la profumeria moderna durante il Rinascimento. È difficile non trarre ispirazione da questo luogo e per noi è stato un grande piacere riscoprirne la storia, l’arte ed i suoi innumerevoli luoghi iconici.”

Mark Constantine OBE, Lush co-founder & perfumer

Il mondo della profumeria per Lush ha sempre rappresentato un mezzo di espressione artistica. Da sempre ispirate all’arte, alla poesia e alla cultura, le raffinate fragranze del brand sono realizzate miscelando i migliori oli essenziali ed assoluti. La Lush Perfume Library di Firenze ospiterà la più grande collezione di profumi Lush al mondo: una nuova collezione di fragranze realizzate interamente in-house sarà svelata e presentata in occasione dell’apertura del nuovo concept store, e trasporterà i clienti in un lungo viaggio olfattivo ispirato alla città di Firenze, che affonda le radici nel Rinascimento. Il negozio, unico nel suo genere, coinvolgerà infatti i visitatori in una spettacolare consultazione personalizzata ispirata alla teoria degli umori e all’uso del profumo come medicina durante il Rinascimento; un’epoca in cui la fragranza veniva selezionata in base a una prescrizione personalizzata per andare incontro alle necessità individuali e tenendo in considerazione il potere del profumo di riequilibrare il corpo e offrire protezione contro le malattie. Uno spazio multisensoriale e interattivo La Lush Perfume Library ospiterà anche la più grande collezione di Body Spray votati online dalla #LushCommunity, con nuovi prodotti disponibili in esclusiva nel negozio fiorentino in via dei Calzaiuoli 94/96. Il fascino evocativo delle fragranze si unirà a quello delle parole: il negozio ospiterà un’ampia collezione di libri dedicati all’arte della profumeria, dell’aromaterapia, della storia e della rigenerazione. Più di settanta titoli in vendita per accompagnare i visitatori in un viaggio alla scoperta del processo creativo; pagine da sfogliare e fragranze da annusare per cogliere l’ispirazione che ha portato alla nascita di un nuovo concept store Lush. Un’area multisensoriale all’interno del negozio inviterà poi clienti ad immergersi in un’esperienza interattiva e giocosa, dove la tecnologia si unirà alla musica e a giochi di luce per dare forma, sostanza e nuova vita alle fragranze. Sarà proprio la tecnologia a guidare i visitatori in un percorso olfattivo inedito per il brand: fa il suo ingresso per la prima volta in uno store Lush la tecnologia degli schermi e-Paper sui quali sarà possibile visualizzare le informazioni dei prodotti in tre lingue (italiano, inglese, cinese semplificato) attraverso una semplice scansione dei flaconi su appositi schermi. Una tecnologia che permetterà di ridurre le emissioni associate alla stampa e alla consegna di materiali stampati in negozio.

Rigenerazione: un nuovo rinascimento per i profumi

Il 12 novembre Lush svelerà a Firenze un nuovo prodotto in esclusiva mondiale, una fragranza rivoluzionaria nel mondo della profumeria: Grassroots, il primo profumo attivista del brand (disponibile nel formato 100 ml. al prezzo di € 50). Presentato in anteprima a Firenze per l’apertura della Lush Perfume Library, sarà presto disponibile anche nei soli negozi Lush di Liverpool, Shinjuku, Poole, Monaco e Seul. Realizzato con oli essenziali provenienti da progetti di rigenerazione ambientale – olio di geranio dal Kenya, olio di palissandro dal Brasile, olio di Ylang Ylang dal Ghana e essenza assoluta di vaniglia dell’Uganda – e con etanolo biologico, il nuovo profumo Grassroots supporterà organizzazioni no profit allineate con l’etica del brand, che operano in difesa della conservazione ambientale, dei diritti umani e del benessere degli animali. L’intero ricavato della vendita del profumo Grassroots (ad esclusione dell’Iva) verrà devoluto a favore di piccole organizzazioni locali per permettere loro di proseguire il proprio lavoro e operare un tangibile cambiamento. Acquistando questo nuovo profumo, i clienti avranno così l’opportunità di unirsi a un’azione concreta di rigenerazione.

“Segui il tuo naso”: la realtà aumentata si integra all’esperienza retail

L’apertura della Lush Perfume Library di Firenze sarà anche occasione per presentare una nuova feature nell’app #LushLabs – disponibile su iOS e Android – che trasporterà i clienti in una galleria virtuale dedicata alle fragranze. Un tuffo nella città di Firenze e nella storia del Rinascimento, che permetterà di scoprire, attraverso la realtà aumentata, l’ispirazione della nuova collezione di profumi.