Lunedì 8 febbraio sciopero nazionale dei trasporti

Servizio della tramvia non garantito domani, dalle 10.00 alle 14.00

Lunedì 8 febbraio è stato proclamato uno sciopero nazionale dei trasporti di 4 ore da parte delle associazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa-Cisal, Ugl Fna, per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e miglioramento delle condizioni lavorative. Lo sciopero si svolgerà in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 146/90, 83/2000 e successive integrazioni e/o modificazioni e in base alle seguenti modalità:

Servizio della tramvia.com/">tramvia, dalle 10.00 alle 14.00. In questa fascia oraria il servizio non sarà garantito e la regolarità e presenza del servizio dipenderanno dal grado di adesione allo sciopero.

ATAF Gestioni s.r.l.

- Conducenti di Linea dalle ore 18,00 alle 22,00 (ultima partenza dai capolinea alle ore 17.44)

- Operai ed Impiegati : le ultime 4 ore del turno di lavoro

BUSITALIA Sita Nord S.r.l.

- Conducenti di Linea dalle ore 17,00 alle 21,00

- Operai ed Impiegati : le ultime 2 ore del turno di lavoro

Sono esentati dallo sciopero gli addetti alla salvaguardia e alla sicurezza degli impianti.

Al fine di evitare potenziali assembramenti si raccomanda a tutti i passeggeri di valutare e prendere in considerazione spostamenti con itinerari, orari e mezzi di trasporto alternativi.