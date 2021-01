Caos in vista zona Lavagnini: "Utilizzare le viabilità alternative"

Tramvia, l'appello dell'assessore Giorgetti prima dell’avvio, sabato, dei grandi cantieri di Publiacqua

Saranno attivati sabato i cantieri di Publiacqua in viale Lavagnini e viale Matteotti. Si tratta delle macrofasi 1 e 7 della realizzazione della nuova grande condotta dell’acquedotto in viale Lavagnini, piazza della Libertà e nel primo tratto di viale Matteotti, lavori che comporteranno la riduzione delle sezioni a disposizione della viabilità su entrambi i viali. Per questo l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti rinnova l’invito a utilizzare le viabilità alternative: “In previsione dell’avvio dei cantieri già a fine dicembre sono stati predisposti itinerari alternativi. Chi arriva da viale Strozzi diretto verso piazza della Libertà può usare via Lorenzo il Magnifico, ancora sottoutilizzato, per poi proseguire anche verso le Cure oppure verso Campo di Marte attraverso via Pier Capponi-via Benivieni. Per la direttrice verso la Fortezza e Statuto, invito a percorrere viale Milton, anche questo ancora poco usato”.

In questa settimana sono state effettuate le opere propedeutiche all’avvio del cantiere su viale Lavagnini tra via Leone X e viale Strozzi (macrofase 1). Questa mattina gli addetti di Silfi hanno effettuato il previsto spostamento dei basamenti degli impianti semafori all’altezza di via Leone X ed è in via di completamento lo spostamento dei new jersey legato alla viabilità che scatterà a partire dalle prime ore della mattina di sabato 30 gennaio con l’attivazione del cantiere sul lato Student Hotel. Per la viabilità resterà una corsia in direzione viale Strozzi sul lato esterno del cantiere, il controviale rimarrà a disposizione per pedoni e pista ciclabile. Sarà interessata anche l’area di intersezione tra i due viali con la chiusura temporanea dell’attraversamento pedonale-ciclabile e del controviale di viale Strozzi lato edifici. Rimarrà invece utilizzabile l’attraversamento di viale Strozzi verso la Fortezza. Sulla direttrice verso piazza della Libertà saranno a disposizione tre corsie di cui quella centrale dedicata alla svolta su via Leone X che consente di riprendere via Lorenzo il Magnifico verso piazza della Libertà/Le Cure, oppure viale Milton per rientrare su viale Strozzi oppure di arrivare a Statuto dal ponte provvisorio. Sul tratto di viale Lavagnini da piazza della Libertà a via Leone X saranno percorribili tre corsie di cui due saranno indirizzate verso quest’ultima strada e una potrà invece continuare verso viale Strozzi.

Si ricorda che i veicoli provenienti da piazza della Libertà e diretti alla Fortezza avranno a disposizione anche viale Milton; per la direttrice verso piazza della Libertà resta invariata l’immissione in via Lorenzo Il Magnifico dal controviale lato sottopasso e quindi la possibilità di raggiungere piazza della Libertà e proseguire verso le Cure oppure verso piazzale Donatello attraverso via Pier Capponi.

Passando a viale Matteotti (cantiere macrofase 7), le opere propedeutiche all’avvio del cantiere prenderanno il via alle 21 di venerdì 29 gennaio con restringimento di carreggiata da piazza della Libertà fino a dopo l’incrocio con via Fra’ Bartolommeo. Saranno quindi rimossi i new jersery e tracciata la nuova segnaletica per attivare della configurazione delle viabilità già sperimentata durante i saggi, ovvero due corsie per senso di marcia. Il controviale sarà chiuso in corrispondenza del cantiere ad eccezione di titolari di passi carrabili e mezzi di soccorso. Il cantiere vero e proprio sarà attivato nella giornata di sabato 30 gennaio una volta terminati gli interventi propedeutici.

I lavori saranno articolati in due sottofasi. La prima sottofase riguarda il tratto a cavallo dell’incrocio con via Fra’ Bartolommeo dove sarà realizzata una cameretta; la seconda il tratto successivo con prosecuzione su piazza della Libertа (lato edifici). I lavori in corrispondenza dell’incrocio con via Fra’ Bartolommeo saranno organizzati in modo tale prevedere chiusure parziali con transito sempre consentito.

Si consiglia di utilizzare la viabilità alternativa in direzione piazza della Libertà (da via Masaccio) e in direzione piazzale Donatello (da via Pier Capponi-via Benivieni).

I lavori delle due macrofasi termineranno il 20 marzo.