Lunedì 14 ottobre allo Spazio Alfieri arriva “La forma della sostanza”

Dall’horror al noir, dalla commedia fantastica al thriller: per quattro lunedì di seguito, a partire dal 14 ottobre alle 18.00 lo Spazio Alfieri (via dell’Ulivo, 6)ospiterà “La forma della sostanza” una rassegna di ‘cinema a sorpresa’ organizzata dalla Libera Accademia di Belle Arti di Firenze in collaborazione con l’associazione Anémic. L’ingresso è libero e gratuito.

Una vera e propria simulazione e un esercizio di interpretazione utile per comprendere le abilità degli allievi ove il filo conduttore sarà “l’aspetto estetico che si fa narrazione”.

Il progetto “La forma della sostanza” è realizzato nell’ambito del Piano nazionale cinema per la scuola, promosso da Miur e Mibac dove la Laba di Firenze è risultata tra gli istituti vincitori del bando nazionale “Buona pratiche, rassegne e festival”, che punta a promuovere iniziative di formazione ed educazione attraverso il linguaggio cinematografico e audiovisivo.

La rassegna sarà il vero ‘banco di prova’ per gli studenti e le studentesse. Ad ogni appuntamento, un’ apposita commissione (composta da affermati critici del settore, dalla docente Caterina Colombo e dal regista, candidato al David di Donatello, Lorenzo Corvino) valuterà gli elaborati dei ragazzi dei corsi di grafica, fotografia e moda. Agli studenti è stato chiesto di realizzare alcuni concept senza conoscere il titolo dei film, partendo soltanto dal soggetto e da poche altre informazioni.

Sulla base di questi elementi, gli studenti, che hanno sviluppato progetti per i costumi di scena e lo storyboard, saranno poi confrontati con i film scelti. Il titolo dei quattro film sarà svelato dunque solo al momento della proiezione allo Spazio Alfieri.

Il programma nel dettaglio:

Lunedì 14 ottobre, ore 18.00 - Film a sorpresa di genere horror

Un horror che terrà incollati alla poltrona anche dopo l’accensione delle luci in sala.

Lunedì 21 ottobre, ore 18.00 - Film a sorpresa di genere noir

Fra mistero, sogno e noir, un film intenso, magistralmente interpretato.

Lunedì 11 novembre, ore 18.00 - Film a sorpresa di genere commedia fantastica

Una romantica commedia, sospesa tra realtà e finzione.

Lunedì 18 novembre, ore 18.00 - Film a sorpresa di genere thriller

Un thriller spionistico dall’insolito incipit.