Luna piena il 2 settembre, si può osservare "in riserva"

Nella Riserva Naturale Regionale Oasi della Contessa a Stagno. Il 28 agosto occhio al tramonto

Le prossime iniziative-natura di GAIA nella Riserva Naturale Regionale Oasi della Contessa (Tenuta Bellavista Insuese) a Stagno:

Venerdì 28/8 Tramonto in Riserva ore 18:30 - visita guidata della riserva con birdwatching e fotografia di natura, un'immersione nello spettacolo della natura al tramonto. Al termine giropizza sull'aia.Pochi posti disponibili. Mascherina e gel igienizzante al seguito.

Prenotazione obbligatoria entro il 27 agosto (ad esaurimento posti): cell 3385259192 (whatsapp) o email asscultgaia@gmail.com

Contributo di partecipazione (incluso giropizza): adulto 20€, bambino 10€

Mercoledì 2/9 Luna piena in Riserva ore 19:30 - serata slow dedicata alla natura in notturna al chiar di luna. Giropizza sull'aia e a seguire: proiezione sulle creature notturne, bat-lotteria e visita della riserva in notturna, con osservazione ed ascolto della natura in una notte di luna piena, osservazione del cielo stellato e della luna piena con i canocchiali puntati al cielo!

Facile passeggiata adatta a grandi e piccini (e fotografi...)

Facile passeggiata adatta a grandi e piccini (e fotografi...)

Pochi posti disponibili. Mascherina e gel igienizzante al seguito.