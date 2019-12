Lucca svolta: avrà la nuova tangenziale

La commissione ministeriale ha dato il via libera al progetto Anas. L'assessore regionale Ceccarelli: "Un passo avant decisivo"

La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale del Ministero dell’ambiente ha espresso il parere favorevole, con prescrizioni, al progetto Anas di realizzazione del nuovo sistema tangenziale di Lucca.

“Questo – commenta con soddisfazione l’assessore a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – è un passo avanti decisivo. La Regione Toscana ha tenacemente operato per la realizzazione di quest’opera infrastrutturale, fondamentale non solo per Lucca ma per un’intera area del territorio regionale. L’auspicio – conclude – è che adesso Anas proceda speditamente con i necessari adempimenti per passare finalmente alla fase attuativa del progetto”