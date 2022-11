Lucca Comics and Games: l’edizione più partecipata e sentita di sempre

Lucca, 1 novembre 2022 - Termina oggi l’edizione più emozionante di Lucca Comics & Games, che ha segnato il ritorno a una nuova normalità e ha riportato in città centinaia di migliaia di appassionati di ogni età, una gioiosa community che ha animato le vie e le piazze della città per una festa collettiva che dura ormai da 56 anni. Battuto il record di ticketing del Festival che si conferma come il più importante d’Occidente, con 319.926 biglietti venduti per un’edizione che si è estesa anche al di fuori dei confini cittadini, approdando in 120 Campfire in tutta Italia che hanno organizzato oltre 450 eventi in 15 giorni, su RaiPlay con la sezione dedicata a Lucca Comics & Games, e che ha conquistato anche il web con il festival digital trasmesso su Twitch.

Hope, questo il tema dell’edizione appena conclusa, declinato nello splendido poster realizzato da uno dei massimi esponenti dell'arte fantasy, il canadese Ted Nasmith. Lucca Comics & Games si è dimostrata ancora una volta uno scrigno di immaginazione e speranza che ha portato nella cittadina toscana appassionati di fumetti, animazione, videogiochi, giochi da tavolo, cinema, serie tv, illustrazione e fantasy, provenienti da ogni parte del mondo, confermando l’enorme attrattiva a livello nazionale e internazionale del festival.

“È stata un’edizione davvero speciale, unica, la visione che si è avverata - afferma Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games - non solo per le grandi anteprime, o per la presenza di tantissimi autori e artisti italiani e stranieri, o per le numerose novità editoriali, o ancora per la ricchissima offerta culturale, ma soprattutto per l’atmosfera magica che abbiamo respirato, per i volti degli amici ritrovati e di quelli appena conosciuti nelle piazze lucchesi. Il festival è stato lo specchio di un mondo fantastico, che però esiste davvero, è contemporaneo, ed è abitato dalle migliori community di fan che qualsiasi festival potrebbe sperare di avere”.

Una cinque giorni che ha accolto grandi anteprime internazionali con ospiti d’eccezione tra cui un maestro come Tim Burton, acclamato dal popolo di Lucca cui ha raccontato il suo immaginario in occasione dell’anteprima europea della serie Mercoledì.

Ma anche l’attesissima anteprima di One Piece Film: RED alla presenza del regista Gorō Taniguchi accompagnata da tantissime iniziative che hanno coinvolto i fan, senza dimenticare la prima visione mondiale di quattro episodi della serie animata Dragonero, tratta dal fumetto di successo creato da Luca Enoch e Stefano Vietti, una coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTV.

LE MILLE SFUMATURE DELLA NONA ARTE

Come ogni anno, a decretare il successo di Lucca Comics & Games è stato il pubblico, che ha potuto confrontarsi, assistere agli incontri, partecipare a sessioni di firma con decine di ospiti (80 solo in Area Comics), tra i quali decine di stranieri. Dal Giappone sono volati a Lucca i mangaka Norihiro Yagi (Star Comics), autore di Ariadne In The Blue Sky, nonché del dark fantasy Claymore, Nagabe (J-Pop Manga), autore del successo da più di un milione di copie Girl From The Other Side e Atsushi Ohkubo, autore di successi mondiali come Soul Eater e Fire Force.

Da Taiwan Zuo Hsuan, col suo percorso tra memoria e ricordi e Chi Ta-wei, con le sue creature queer e androidi e la fantascienza di Chang Sheng. E poi Chester B. Cebulski, editor in chief di Marvel, John Romita Jr., Chris Ware, James Tynion IV, Paco Roca, Chris Riddell, Lee Bermejo, Brian Azzarello, Arnaud Dollen e Jérôme Alquié, Marcello Quintanilha, Rubén Pellejero, Miguel “Rep” Repiso, Tony Valente, Kenny Ruiz, Danijel Zezelj. Senza dimenticare lo straordinario Carlos Grangel, character designer e collaboratore di lunga data di Tim Burton e Pixar.

Il pubblico ha potuto esplorare - tra incontri, showcase e firmacopie - gli universi visivi di decine di autori e autrici italiani tra i quali Zerocalcare, Leo Ortolani, Gipi, Giacomo Nanni, Milo Manara, Tanino Liberatore, Alfredo Castelli, Manuele Fior, Sio, Dado, Fraffrog, Pera Toons, Giacomo “Keison” Bevilacqua, Fumettibrutti, Mirka Andolfo, Corrado Roi, Werther Dell’Edera, Gabriele Dell’Otto, Lorenzo LRNZ Ceccotti, Zuzu, GUD, Sara Colaone.

Circa 130 gli appuntamenti dedicati al fumetto e alle sue declinazioni, con decine di tutto esaurito. Tra i momenti chiave Buon Compleanno Spider-Man!, il tributo al 60° compleanno del mitico supereroe Marvel con ospiti d’eccezione come John Romita Jr. (accompagnato da una folla di cosplay vestiti nelle varianti di Spidey riuniti in un’unica location), C.B. Cebulski, Sara Pichelli, Giuseppe Camuncoli, Marco Marcello Lupoi, Kurolily. Emozionante il gremitissimo incontro di Chris Ware, autore di Building Stories, la cui edizione italiana è uscita proprio per Lucca Comics & Games 2022.

Il maestro inglese Chris Riddell ci ha accompagnati nel suo mondo, tra la splendida mostra in Palazzo Ducale, e l’incontro con il direttore degli Uffizi Eike Schmidt e lo scrittore Pierdomenico Baccalario. Fumettibrutti e il Collettivo Le Moleste hanno indagato le diverse sfaccettature della sensualità mentre Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, Paolo Bacillieri, Sakka, Mara Cerri e Giacomo Nanni - cui è stata tributata una personale a Palazzo Ducale - ci hanno fatto scoprire le Arti nella Nona Arte.

Spazio anche all’omaggio a un’icona sportiva con la Maradona Celebration, organizzata in collaborazione con l’Ambasciata argentina in Italia nel giorno del compleanno del calciatore, con il fumettista argentino Miguel “Rep” Repiso e Giuseppe Guida.

Milo Manara, all’indomani dell’annuncio del premio che lo ha incoronato Maestro del Fumetto 2022 durante i Lucca Comics & Games Awards - il premio Yellow Kid Maestra del Fumetto è andato invece a Riyoko Ikeda - ha dialogato con Mirka Andolfo (anch’essa fresca vincitrice di un Harvey come miglior fumetto internazionale e protagonista di una mostra in Palazzo Ducale). Uno dei momenti più emozionanti è stato l’intervento in diretta telefonica di Vincenzo Mollica, amico di Manara e grande esperto di fumetto e di cultura pop.

Altri due grandissimi maestri del fumetto italiano, Alfredo Castelli e Corrado Roi, sono stati celebrati con le suggestive monografiche Castelli & Friends per i 40 anni di Martin Mystère e Diabolik, chi sei? per i 60 anni di Diabolik. E ancora i big più amati che hanno riempito le sale, tra cui i 365 giorni di accolli con Zerocalcare, il Gigannuncio della casa di produzione Gigaciao fondata da Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua, l’incontro con Leo Ortolani sulle sue influenze artistiche (in occasione dell’uscita a Lucca del suo primo artbook), e Barbarone che presenta Gipi che presenta Barbarone.

Nell’ultima giornata il pubblico ha incontrato anche il celebre scrittore Roberto Saviano che, con Tanino Liberatore e Tito Faraci, ha presentato in anteprima Le storie della paranza.

Rilevante anche il successo del ritrovato Palazzo delle Dediche a Palazzo Ducale, con oltre 80 sessioni di dediche in 5 giorni: più di 6.000 appassionati hanno prenotato la loro signing con autori quali Barbascura X, Fumettibrutti, Gary Frank, Gipi, Leo Ortolani, Milo Manara, i Paguri, Pera Toons, Chris Riddell, Paco Roca, Simple & Madama, Chris Ware, Zerocalcare.

La Chiesa dei Servi è stata il setting perfetto per le Tavole Originali e per la Comics Artists Area, così come il chiostro dell’Agorà ha ospitato anche quest’anno la Self Area in un’edizione speciale dedicata all’amico Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato.

Non è mancato uno sguardo verso i futuri talenti della Nona Arte: in Area Pro 24 editori sono stati coinvolti in 51 sessioni di talent scouting, alle quali hanno partecipato quasi 300 aspiranti professionisti del mestiere di fumettista. Il festival è stata anche l’occasione per selezionare - tra 15 talentuosi finalisti - la vincitrice del Lucca Project Contest: sarà Dog di Valentina Galluccio a essere pubblicato il prossimo anno. Un’opera coinvolgente nella sua sconvolgente tematica quotidiana e ricorsiva, toccante nel suo sforzo di superamento e di catarsi, grazie anche alla crudezza del tratto che non fa sconti a nessuno.

Due le menzioni speciali, per The Burrito Quest di Francesco Cabbai e Jimena di Alessandro Casotti. Prosegue inoltre la collaborazione con uno dei più prestigiosi musei del mondo, con la donazione dell’autoritratto di Will Eisner alle Gallerie degli Uffizi da parte di Lucca Comics & Games, avvenuto alla presenza del direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, e Denis Kitchen, esperto di fumetto underground internazionale, nonché amico e depositario dell’opera di Eisner.

Nella continua ricerca di commistioni tra linguaggi, è tornato sul palco del Teatro del Giglio il progetto di Graphic Novel Theatre: quest’anno è andato in scena Celestia, il capolavoro di Manuele Fior, adattato e diretto dal pluripremiato regista Matteo Tarasco.

I BIG DEL GRANDE E PICCOLO SCHERMO

Sul fronte cinema e serialità l’Area Movie, a cura di QMI, è stata protagonista di questa edizione di Lucca Comics & Games. Evento dell’anno, la presenza di Tim Burton, approdato a Lucca per presentare Mercoledì, il suo debutto seriale su Netflix dal 23 novembre. La sua presenza ha richiamato in piazza San Michele oltre 8.000 fan e centinaia di cosplayer, con vestito nero e trecce d’ordinanza, che hanno sfilato per le vie della città.

Ma tanti altri sono stati gli ospiti dal mondo di cinema e serie tv, tra cui: Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova e Sophia Nomvete, star della serie Prime Video Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere; Frank Matano e Lillo Petrolo, rispettivamente protagonisti di Prova Prova Sa Sa e Sono Lillo presto su Prime Video; Matteo Rovere, showrunner di Romulus, in onda su Sky con la seconda stagione. Ma anche Erin Kellyman, Ellie Bamber, Amar Chadha-Patel e Denise Gough, arrivati con Disney+ che ha catapultato il pubblico nell’universo di Star Wars, e per la prima volta ha mostrato su grande schermo, introdotte dal cast, le serie targate Lucasfilm, Willow e Andor.

Tra le anteprime, la première mondiale alla presenza del cast del fantasy action Dampyr, primo film del Bonelli Cinematic Universe, Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, assieme ai registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley, che hanno mostrato al pubblico di Lucca alcune immagini esclusive, l’anteprima dei primi quattro episodi della serie animata Dragonero, e di One Piece Film: RED, alla presenza del regista Gorō Taniguchi.

Tra gli ospiti che hanno infiammato il pubblico, anche Valerio Lundini con il suo nuovo libro Foto mosse di famiglie immobili (Rizzoli Lizard) e Lino Banfi per la presentazione della statua ufficiale creata da Infinite Statue a lui dedicata.

Non sono mancate le novità, prima tra tutte il Community Carpet. Questo il nome del tappeto rosso di Lucca Comics & Games che ha scelto, primo festival nel suo genere, di renderlo accessibile alla grande community di fan e appassionati, in cui il pubblico è assoluto protagonista.

GLI IMPERDIBILI ANNIVERSARI

Tanti gli anniversari che si sono celebrati, a partire dal 50° compleanno del manga Le Rose di Versailles, che ha permesso a Lucca Comics & Games di ospitare il raduno nazionale di Lady Oscar, che ha avuto come come ideali “madrine” le cosplayer Lady Kurimi e Letizia Cosplay. Sessanta anni anche per il primo numero di Diabolik: Diabolik il Re del Terrore colpisce ancora. Per celebrarlo, il celebre personaggio è diventato protagonista di una serie audio nell’Audible Original Diabolik con le voci di Diabolik (Francesco Venditti), Eva (Myriam Catania) e Ginko (Claudio Moneta). Urania (Mondadori) ha festeggiato le 70 candeline e ha portato a Lucca il Premio Urania, massimo riconoscimento della fantascienza italiana. Paco Roca, è invece arrivato al Festival per celebrare i 15 anni dalla pubblicazione in Francia di Rughe, uno dei graphic novel più significativi di questo secolo (e Gran Guinigi nel 2008).

I COSPLAYER CONQUISTANO LA CITTÀ

Non ci sarebbe Lucca Comics & Games senza Cosplay e, oltre ai già citati successi, da ricordare la Dead Island 2 zombie walk promossa da Plaion con 40 figuranti e un tragitto che ha attraversato tutta la città. Così come gli oltre 70 cosplayer della community di Final Fantasy che si sono dati appuntamento per il community event/panel con Yoshitaka Amano tenutosi all' auditorium San Francesco.

Il cosplay è un universo in espansione, e nella Raunji cosplay, la saletta lounge del padiglione San Francesco dedicata ai travestimenti, sono stati un grande successo le interviste e i meet & Greet di Himorta e OminoBu, Ambra Pazzani e Daisy Cosplay. C’è stato tempo anche per imparare l’arte del trucco dai migliori: per la lezione di Halloween della Lucca Cosplay Academy è arrivato in città Michele Magnani, Global Senior Artist di MAC Cosmetics.

VERSO L’INFINITO E OLTRE

E il successo di quest’anno è arrivato in qualche modo anche nello spazio. Per la prima volta nella storia di Lucca Comics & Games c’è stato un collegamento con l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Luca Parmitano, primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, direttamente dal Centro di Controllo di Houston, in dialogo con il giornalista Emilio Cozzi.

IL POTERE DEL GIOCO E DELLA FANTASIA

Ottima accoglienza anche per il mondo del gioco da tavolo, che ha potuto esprimersi in un’area di oltre 10.000 metri quadri, con 120 nuovi titoli presentati in fiera con i più grandi protagonisti dell’industria: da Asmodee a DV Games, a Ghenos Games che ha festeggiato i 20 anni di BANG!; a Ravensburger, da Hasbro Gaming a Avalon Hill, da Wizards of the Coast al marchio Giochi Uniti, da GateOnGames, a MS Edizioni, a Need Games! alla Pendragon, solo per citarne alcune. Tra le tante collaborazioni attivate, ricordiamo quella con il Museo Egizio di Torino e il panel con il curatore Paolo Marini realizzato in occasione dell’inizio delle celebrazioni per il bicentenario della decrittazione della Stele di Rosetta.

Un’opportunità, quella offerta dal programma Games, per riscoprire il ritorno alla socialità insieme a 80 ospiti provenienti da tutto il mondo. 5.000 sessioni di gioco (da tavolo, di ruolo, old school), record mondiale di sessioni di gioco di Chamber Larp (più di 600 giocatori), 80 incontri, più di 200 opere in mostra. Oltre 150 gli espositori del mondo Games coinvolti, con il ritorno di Miniature Island, e carte collezionabili. Gradito il ritorno dell’Area Performance, l’Artist Playground di Lucca Comics & Games dove gli artisti ospiti della manifestazione hanno disegnato dal vivo e sono state battute all’asta 87 opere (tra cui la God Box di Heroquest battuta al prezzo record di 5.600 euro).

Ricco il programma culturale per gli appassionati di gioco e fantascienza e della nuova sala Ingellis “PRO” dove, in collaborazione con Game Science Research Center, si sono affrontate le tematiche della ricerca ludica e della formazione. Vale la pena segnalare il successo di Chaos League, che ha permesso al pubblico di provare una delle varianti più coinvolgenti del gioco di ruolo: il LARP da camera - giochi di ruolo dal vivo (larp), e ha anche battuto il record mondiale di sessioni realizzate in un singolo evento.

Grande successo di pubblico anche per i padiglioni monografici come Hasbro, CMON, e The Pokémon Company.

Tra i momenti più partecipati dell’Area Games, l’incontro di John Blanche che ha presentato il suo Voodoo Forest (Hollow Press), al centro anche di una mostra.

Anche Jay Kristoff, autore di bestseller internazionali di fantasy e fantascienza, ha infiammato la platea di suoi fan con la presentazione di Lifelik3 (Mondadori).