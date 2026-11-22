Esistono eventi capaci di travalicare i propri confini geografici e temporali, trasformando intere città in palcoscenici vivi dove l'immaginazione diventa realtà condivisa. L'edizione 2026 ha segnato uno spartiacque fondamentale: la celebrazione del 60° anniversario di Lucca Comics & Games, affiancata da eventi territoriali di enorme richiamo come la 32ª edizione dell'Halloween Celebration, ha dimostrato come la cultura pop sia ormai un motore di aggregazione, arte e innovazione senza pari.

Dalle 345.000 presenze al Pixel Game e al Museo Internazionale

L'edizione Diamond di Lucca Comics & Games ha confermato dimensioni imponenti con numeri da capogiro: 345.000 partecipanti, oltre 900 ospiti da ogni angolo del globo, 800 espositori, più di 1.500 appuntamenti in calendario e 14 mostre. Tuttavia, la vera notizia non risiede solo nell'affluenza record, bensì nella trasformazione strategica dell'evento da appuntamento fieristico di cinque giorni a vero e proprio meta-evento e presidio culturale permanente attivo 365 giorni all'anno.

Il tassello istituzionale più significativo di questo cambio di paradigma è rappresentato dalla firma dell'accordo per la nascita della Fondazione che gestirà il Museo Internazionale del Fumetto di Lucca, siglato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal Sindaco Mario Pardini. Un progetto destinato a custode e valorizzare la legacy di fumetto, gioco, illustrazione e animazione.

A consolidare questo ecosistema ibrido contribuiscono due iniziative ad alto tasso di innovazione:

La mostra Lucca Legacy: a Comics & Games story: ospitata a Palazzo Guinigi fino al 24 settembre 2027 e progettata con POLI.design di Milano, la mostra funziona come una piattaforma culturale fluida e interattiva, che i visitatori stessi ("VisitAutori") possono modificare lasciando il proprio segno nel tempo.

fino al 24 settembre 2027 e progettata con di Milano, la mostra funziona come una piattaforma culturale fluida e interattiva, che i visitatori stessi ("VisitAutori") possono modificare lasciando il proprio segno nel tempo. Il videogioco in pixel art Luke & Clea – A Quest for Legacy: nato da un'idea di Emanuele Vietina, Francesco Bonturi e Sergio Algozzino, e diretto da Manuel Macchia, il titolo a 16 bit ripercorre la storia del festival proponendo un concept narrativo geniale: ad ogni nuova edizione verrà sbloccato un nuovo livello. Lanciato sulle piattaforme digitali, il gioco è schizzato in meno di una settimana nella Top 100 dei titoli più scaricati su iOS e Android.

L'Area Movie e i Grandi Colossi dello Streaming

L'Area Movie, curata da QMI, si è riaffermata come l'epicentro dell'industria audiovisiva internazionale, radunando in 6 location circa 50 eventi, 15 anteprime e 50 ospiti d'eccezione.

A guidare l'entusiasmo della community è stato il debutto lucchese del cast della serie Disney+ Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo (Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries, Aryan Simhadri, affiancati dagli showrunner Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz), protagonisti di uno straordinario raduno al Campo Mezzosangue allestito in Piazza San Michele. Nella stessa piazza, HBO Max ha incantato i fan con un padiglione interamente dedicato alla nuova serie Original Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Il programma per il grande schermo si è distinto per la qualità dei contenuti e la caratura degli autori:

Hirokazu Kore-eda ha presentato l'acclamato Look Back ed è stato protagonista di un serrato confronto autoriale con Gabriele Mainetti ;

ha presentato l'acclamato Look Back ed è stato protagonista di un serrato confronto autoriale con ; Il regista Matthew Walker ha accompagnato l'anteprima di Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A, evento chiave per celebrare i 50 anni dello leggendario Studio Aardman ;

ha accompagnato l'anteprima di Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A, evento chiave per celebrare i 50 anni dello leggendario ; Il maestro Frank Miller ha introdotto la proiezione speciale del documentario Frank Miller: American Genius;

ha introdotto la proiezione speciale del documentario Frank Miller: American Genius; Michael C. Hall è intervenuto in collegamento per svelare i retroscena di Dexter: Resurrection;

è intervenuto in collegamento per svelare i retroscena di Dexter: Resurrection; Le voci italiane Stefano Fresi e Herbert Ballerina hanno presentato le prime immagini del film d'animazione Il Gatto col cappello.

Sul fronte dell'animazione orientale, il festival ha toccato un picco storico con Crunchyroll, che ha scelto Lucca per l'anteprima mondiale dei primi due episodi della terza stagione di Shangri-La Frontier. A completare il quadro anime, Toei Animation Europe ha portato la première occidentale di Star Detective PreCure! The Movie, Dynit ha presentato Puella Magi Madoka Magica The Movie – Il risveglio di Walpurgis, e Lucky Red ha riportato al cinema il classico di Hayao Miyazaki Kiki - Consegne a domicilio.

L'Iniziativa "Supereroi per l'Ambiente"

Mentre le grandi produzioni internazionali conquistavano i maxi-schermi, il festival ha saputo dimostrare la sua straordinaria versatilità bilanciando l'intrattenimento globale con un forte impegno civico e territoriale. È in questo contesto che si inserisce la seconda edizione del contest "Supereroi per l'Ambiente", promosso dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord, dal Comune di Lucca e da Sistema Ambiente per diffondere la cultura della sostenibilità attraverso l'arte del costume.

La giuria ha premiato l'originalità e la manifattura dei costumi sul palco del Giardino degli Osservanti:

1° Posto: Eleonora Bresciani (Mago Merlino) e Pamela Fantini (Maga Magò), premiate per un'interpretazione fotografica di grande impatto scenico; 2° Posto: Alessia Dal Bianco, che ha stupito il pubblico con un accurato cosplay di Turbononna dall'anime Dandadan, nell'iconica versione intrappolata all'interno del maneki-neko; 3° Posto: Il giovanissimo Leonardo Fratello con il suo ecologico Spiderman, affiancato dal padre Andrea.

Particolarmente rilevante anche la sezione riservata alle scuole: ad aggiudicarsi la vittoria è stata la classe V della scuola primaria di Santa Maria a Colle (Istituto Comprensivo Lucca 7) grazie al progetto "Mister Plastic", un supereroe ideato dai bambini per combattere l'inquinamento da microplastiche.

Spostandosi dal centro storico verso le storiche colline lucchesi, l'esperienza pop si è tinta di sfumature gothic con l'Halloween Celebration Carnival, evento di punta del più ampio cartellone Halloween Celebration (giunto alla sua 32ª edizione attraverso le Lands of Lucca & Tuscany). Per il terzo anno consecutivo, la maestosa Villa Reale di Marlia ha registrato un sold out totale con oltre 5.000 presenze.

I viali e le strutture della tenuta si sono trasformati in una grande scenografia vivente animata da oltre 500 artisti. L'offerta spettacolare ha visto alternarsi le esibizioni circensi del Circo Krom, Circo Atlantis e Circo Grioni, le evoluzioni aeree della Mongolfiera de Mirage e l'elegante virtuosismo della violinista di fama internazionale H.E.R. Il panorama musicale ha proposto un'esperienza sonora eclettica e trasversale: dal metal demenziale de Gli Atroci al punk rock graffiante dei No Good, passando per i sintetizzatori elettronici degli Zebra TSO, gli strumenti riciclati della Gaudats Junk Band e le sonorità surf-post-punk dei Fiesta Alba, fino al set notturno curato da Ae:ther, celebre nome della Melodic Techno globale.

Tra le attrazioni più innovative si è distinta la Cupra EscapeCar, un'inedita escape room ambientata all'interno dei nuovi modelli automobilistici in esposizione. La narrazione folkloristica è stata garantita dalle apparizioni paurose dei Krampus de Fiemme e dal debutto festivo degli Streghi di Lucca e Garfagnana. La notte culminante ha visto il leggendario fantasma di Lucida Mansi guidare lo spettacolo pirotecnico L'ira di Lucifero, allestito per la prima volta e in via eccezionale direttamente sulle acque del laghetto della Villa.

La straordinaria sintesi di arte, partecipazione collettiva e intrattenimento vista a Lucca nel 2026 dimostra come le narrazioni pop abbiano ormai superato lo status di mero svago, affermandosi come potenti strumenti di coesione sociale e memoria storica. Le date per il prossimo capitolo sono già ufficiali: Lucca Comics & Games tornerà a riempire le mura da giovedì 28 ottobre a lunedì 1° novembre 2027.