Halloween 2026 a Lucca: spettacoli, borghi stregati e miti oscuri

Quando le prime nebbie autunnali si sollevano dal letto del fiume Serchio e avvolgono le medievali mura rinascimentali, questo fortunato angolo di Toscana si riconferma come la vera e propria capitale del mistero, trasformandosi in un palcoscenico della celebrazione della notte di Ognissanti.

Non si tratta soltanto di celebrare una festa commerciale, ma di riscoprire il fascino arcaico dei miti attraverso produzioni artistiche monumentali. Che siate famiglie con bambini in cerca di magia, appassionati di musica dal vivo e circo contemporaneo, o cacciatori di brividi desiderosi di addentrarsi in percorsi horror ad altissima tensione, la terra di Lucca saprà conquistarvi.

Il punto nodale dei festeggiamenti del 31 ottobre è la maestosa tenuta di Villa Reale di Marlia, che aprirà i suoi cancelli dalle ore 16:00 fino alle 02:00 del mattino per la 32ª edizione dell'Halloween Celebration Carnival. Immaginate di varcare la soglia di un parco monumentale di 16 ettari, dove il profumo di terra bagnata si fonde con le luci soffuse e le ombre degli alberi secolari.

L'evento, firmato dalla regia organizzativa di Loga Studio e dalla direzione artistica di Stefano Nannizzi, vedrà la partecipazione di oltre 500 artisti distribuite su 25 differenti location. Per garantire un'esperienza impeccabile anche nell'eventualità di pioggia, l'organizzazione ha predisposto ben sette aree spettacolo interamente coperte, garantendo una maratona di spettacolo continuativa e confortevole.

Passeggiando per la tenuta al calar del sole, l'orientamento spaziale del parco guida il visitatore tra suoni, visioni e suggestioni sempre nuove:

Palchi Musicali e DJ Set : Il parco si snoda attraverso 9 postazioni DJ e molteplici palchi dedicati alla musica dal vivo per accontentare ogni gusto musicale.

Il parco si snoda attraverso 9 postazioni DJ e molteplici palchi dedicati alla musica dal vivo per accontentare ogni gusto musicale. Concerti Live : La colonna sonora della notte vedrà sul palco il sound ruvido e viscerale del duo garage fuzz noise mascherato Animaux Formidables, le dirompenti parodie metal de Gli Atroci, l'energia punk rock dei No Good, le trame sintetiche ed elettroniche degli Zebra TSO e le sferzate math rock dei Fiesta Alba. Spazio poi all'emozionante concerto sensoriale della violinista e performer H.E.R., all'ecologia musicale della Gaudats Junk Band, al rock travolgente degli Hot Cherry e alle atmosfere d'antan della Manolo Strimpelli Nait Orkestra.

La colonna sonora della notte vedrà sul palco il sound ruvido e viscerale del duo garage fuzz noise mascherato Animaux Formidables, le dirompenti parodie metal de Gli Atroci, l'energia punk rock dei No Good, le trame sintetiche ed elettroniche degli Zebra TSO e le sferzate math rock dei Fiesta Alba. La Magia dei Tendoni Circensi : Ben 4 maestosi tendoni da circo ospiteranno durante il pomeriggio le incantevoli esibizioni di Circo Atlantis, Grioni e Krom; con l'avanzare della notte, questi stessi tendoni cambieranno veste spaziale, trasformandosi nei palchi coperti per i grandi concerti serali.

Ben 4 maestosi tendoni da circo ospiteranno durante il pomeriggio le incantevoli esibizioni di Circo Atlantis, Grioni e Krom; con l'avanzare della notte, questi stessi tendoni cambieranno veste spaziale, trasformandosi nei palchi coperti per i grandi concerti serali. Circo d'Essai e Steampunk : Nell'area prospiciente il lago, il Blink Circus metterà in scena il celebre spettacolo d'arte in miniatura Immaginarium, mentre la Compagnia Steampunk Evolution sbalordirà il pubblico con il suo orologiero Circo degli Orologi.

Nell'area prospiciente il lago, il Blink Circus metterà in scena il celebre spettacolo d'arte in miniatura Immaginarium, mentre la Compagnia Steampunk Evolution sbalordirà il pubblico con il suo orologiero Circo degli Orologi. Parate e Arte del Fuoco: La tenuta sarà continuamente attraversata da 4 bande circensi in parata, street band itineranti, performance di street art e mirabolanti spettacoli di manipolazione del fuoco a cura di Drago Nero, Lunatik Circus e La Chimica del Fuoco.

Il vero valore aggiunto dell'edizione 2026 risiede nel profondo legame con la memoria fantastica del territorio toscano:

I Miti del Territorio : Accanto alla sfilata dei tradizionali e spaventosi Krampus tra le siepi, faranno il loro esordio ufficiale gli Streghi di Lucca e Garfagnana, progetto ideato da Halloween Celebration e Loga Studio per dare corpo e voce alle leggende magiche e silvane della tradizione locale.

Accanto alla sfilata dei tradizionali e spaventosi Krampus tra le siepi, faranno il loro esordio ufficiale gli Streghi di Lucca e Garfagnana, progetto ideato da per dare corpo e voce alle leggende magiche e silvane della tradizione locale. Trucco ed Effetti Speciali Cinematografici (CreHatureX ): I maestri di Crea FX, punto di riferimento internazionale negli effetti speciali, realizzeranno dal vivo un personaggio da incubo integrato con protesi professionali, destinato a diventare la maschera manifesto della 32ª edizione.

I maestri di Crea FX, punto di riferimento internazionale negli effetti speciali, realizzeranno dal vivo un personaggio da incubo integrato con protesi professionali, destinato a diventare la maschera manifesto della 32ª edizione. Cosplay e Misteri ad Alta Velocità : Tra le viali sfilerà la Black Parade curata da HC Cosplay sotto la supervisione di Massimiliano Poggi e in collaborazione con Lucca Comics & Games. Gli amanti delle sfide logiche potranno invece provarsi nell'Escape Car, un'inedita escape room a tempo allestita dentro un'automobile reale grazie alla sinergia tra MysteryCar e Cupra Tuscania Auto .

Tra le viali sfilerà la Black Parade curata da HC Cosplay sotto la supervisione di Massimiliano Poggi e in collaborazione con Lucca Comics & Games. Rievocazione di Lucida Notte e L'Ira di Lucifero: Il momento emotivamente più intenso si compirà alla Torre dell'Orologio. La leggendaria nobildonna Lucida Mansi riemergerà dagli inferi a fianco di Satana, guidando un solenne e scuro corteo fino ai proni della tenuta. Qui prenderà vita L'Ira di Lucifero, grandioso spettacolo pirotecnico firmato dal maestro Diego Bertoli Barsotti: i fuochi d'artificio si specchieranno sulle acque del lago prima che Lucida sprofondi per sempre negli abissi. Chi desidera una prospettiva indimenticabile potrà osservare la magia dall'alto a bordo della Mongolfiera des Mirages.

Se desiderate visitare l'evento con i più piccoli, il consiglio è di arrivare puntuali alle 16:00. Il primo pomeriggio è infatti ritmato dai sorrisi dei clown di Ridolina e Clown Bussola, dai delicati laboratori di origami con Silvia Talassi e dalle postazioni del TruccaCorner. Alle 18:00 scatta l'attesissima sfilata guidata da Jack il Re delle Zucche, che condurrà i bambini all'interno de Il Mondo di Jack - La Via delle Zucche.

Man mano che l'oscurità avvolge il Giardino dei Limoni, la Grotta di Pan e il suggestivo Teatro di Verzura immerso nel bosco, i visitatori possono perdersi tra le bancarelle della Fiera di Lombroso e consultare gli oracoli nella Via dei Consulti.

Per la cena, oltre 20 postazioni di street food di alta qualità soddisferanno ogni palato: dai sapori veraci della tradizione toscana alla cucina messicana e indiana, con ampia disponibilità di opzioni gluten free, birre artigianali e cocktail bar. Dalla mezzanotte in poi, i nottambuli potranno spostarsi nella monumentale Scuderia coperta, dove le danze scatenate della Dance Macabre proseguiranno fino alle 02:00.

"Halloween Celebration negli ultimi anni è diventata un grande contenitore di eventi che mira prima di tutto alla qualità; il Carnival a Villa Reale ne è la testimonianza più limpida. Lavoriamo un intero anno per portare con noi i migliori artisti che quest'anno ancora una volta superano le 500 unità, dando modo al pubblico di immergersi completamente in un interminabile spettacolo dalle 16 alle 2 della notte. Questa forma di lavoro, attenta e professionale, ci ha premiati, portando ad Halloween Celebration Carnival un pubblico proveniente da tutta Italia e da varie parti d'Europa, conclamando l'eccellente risultato svolto dall'organizzazione Loga Studio.

È fondamentale sottolineare anche il profondo e limpido legame con Villa Reale di Marlia che contribuisce con la sua immensa bellezza a rendere questo evento unico al mondo" dichiara Stefano Nannizzi, Direttore Artistico.

Spostandosi lungo la Valle del Serchio, la notte del 31 ottobre batte forte anche il cuore di Borgo a Mozzano. All'ombra del celebre Ponte del Diavolo, il Comune di Borgo a Mozzano organizza la storica manifestazione ad ingresso gratuito, coordinata dalla direzione artistica di Marco Brunelli e dalla struttura operativa dell'associazione The Factory Halloween, con il supporto fondamentale di tutta la rete associazionistica locale.

Per consentire alle migliaia di visitatori previsti di non perdere neppure un istante del ricco palinsesto, verranno posizionati grandi maxi schermi sia in Piazza delle Logge sia in Piazza del Mercato, dove si terrà il grandioso show conclusivo.

Per l'edizione 2026, la novità capace di attirare i veri appassionati dell'orrore è l'allestimento del Vicolo Oscuro in via delle Logge:

Via delle Logge, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 (lunghezza percorso: 100 metri).

Percorso horror ad altissima carica adrenalinica, popolato da performer professionisti, ambienti completamente bui, apparizioni spiritiche ed effetti sonori d'impatto.

Costo Biglietto : 10 euro.

10 euro. Evento riservato ai soli maggiori di 16 anni. Esperienza sconsigliata ad un pubblico facilmente impressionabile, persone cardiopatiche o donne in stato di gravidanza.

L'esperienza del mistero nel lucchese non si esaurisce nella sola notte del 31 ottobre. L'intero territorio offre un fitto calendario di appuntamenti distribuito lungo l'autunno e l'inizio dell'inverno:

Halloween Celebration Kids (17, 18, 24, 25 Ottobre 2026 - Villa Reale di Marlia, Lucca ): Quattro giornate interamente dedicate ai bambini con la grande caccia al tesoro di Halloween nei giardini della tenuta.

(17, 18, 24, 25 Ottobre 2026 - ): Quattro giornate interamente dedicate ai bambini con la grande caccia al tesoro di Halloween nei giardini della tenuta. La Notte Nera - Dei Vampiri di Sarcanyra (Sabato 7 Novembre 2026 - Pescaglia, Lucca ): Imponente Horror Game Show interattivo che coinvolge 4 casati, 80 famiglie e 20 location per risolvere un oscuro enigma lungo i vicoli del borgo.

(Sabato 7 Novembre 2026 - ): Imponente Horror Game Show interattivo che coinvolge 4 casati, 80 famiglie e 20 location per risolvere un oscuro enigma lungo i vicoli del borgo. Streghi - Arcana Sequela del Folklore Magico (Da Novembre 2026 - Lands of Tuscany ): Percorso culturale ed espositivo alla riscoperta dell'antico folclore magico toscano e delle sue leggende silvane.

(Da Novembre 2026 - ): Percorso culturale ed espositivo alla riscoperta dell'antico folclore magico toscano e delle sue leggende silvane. Santo Nicola e il Diavolo (Dicembre 2026 - Lands of Tuscany ): Evento tradizionale che precede il Natale, rievocando la vittoria di Santo Nicola sui demoni per riportare luce e amore sul territorio.

(Dicembre 2026 - ): Evento tradizionale che precede il Natale, rievocando la vittoria di Santo Nicola sui demoni per riportare luce e amore sul territorio. Shelley Project (Da Settembre a Novembre 2026 - Lands of Lucca & Tuscany ): Concorso letterario di scrittura fantastica (Fantastic Writing Contest) ispirato alle atmosfere gotiche.

(Da Settembre a Novembre 2026 - ): Concorso letterario di scrittura fantastica (Fantastic Writing Contest) ispirato alle atmosfere gotiche. Trekking Stranger Routes (Da Settembre a Dicembre 2026 - Lucca, Mediavalle, Garfagnana ): Serie di escursioni a piedi accompagnate da guide esperte nei luoghi più enigmatici e ricchi di storia della provincia.

(Da Settembre a Dicembre 2026 - ): Serie di escursioni a piedi accompagnate da guide esperte nei luoghi più enigmatici e ricchi di storia della provincia. Ghost Experiment (Da Settembre a Dicembre 2026 - Luogo Segreto): Esperienza esclusiva per provare le tecniche di indagine paranormale trascorrendo una notte da ghosthunter all'interno di antiche dimore d'epoca.

Visitare la provincia di Lucca in autunno significa regalarsi un'esperienza unica, capace di unire l'inestimabile valore storico e paesaggistico della Toscana al brivido dello spettacolo dal vivo di livello internazionale. Che decidiate di passeggiare tra i limoni secolari di Villa Reale o di sfidare le vostre paure lungo il ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano, la magia di questa terra saprà incantarvi.