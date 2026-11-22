La Toscana si appresta a vivere la notte di Halloween 2026 attraverso un palinsesto di eventi straordinariamente ricco e sfaccettato. Da sempre terra di confini sottili tra mito, storia e leggenda, la regione trasforma il suo inestimabile patrimonio paesaggistico e architettonico nel palcoscenico ideale per accogliere la festa di Ognissanti. L'offerta di quest'anno attraversa l'intero territorio toscano, creando un affascinante ponte concettuale che collega l'aristocratica eleganza delle ville lucchesi con il fascino segreto dei borghi arroccati dell'Empolese Valdelsa, la vivacità urbana delle piazze pisane e la raffinata club culture del senese.

Le direttrici principali che caratterizzano le celebrazioni regionali per il 2026 spaziano su diversi registri espressivi:

Grandi festival e kolossal su scala internazionale : Dalle storiche tenute della Lucchesia, come Villa Reale di Marlia, arrivano produzioni imponenti con centinaia di artisti, chapiteau circensi, mongolfiere panoramiche e spettacolari show pirotecnici sull'acqua.

: Dalle storiche tenute della Lucchesia, come Villa Reale di Marlia, arrivano produzioni imponenti con centinaia di artisti, chapiteau circensi, mongolfiere panoramiche e spettacolari show pirotecnici sull'acqua. Escape room a cielo aperto e rievocazioni storiche : Nel borgo alto di Castelfiorentino la paura prende forma attraverso rigorose ricostruzioni dedicate a oscuri personaggi realmente vissuti nella storia mondiale e nazionale.

: Nel borgo alto di Castelfiorentino la paura prende forma attraverso rigorose ricostruzioni dedicate a oscuri personaggi realmente vissuti nella storia mondiale e nazionale. Format diffusi per famiglie e giovani cittadini : Dai laboratori d'arte e narrazione di Palazzo Leggenda a Empoli fino al doppio appuntamento urbano e costiero di Pisa e Tirrenia, con parate danzanti di massa e animazioni per bambini.

: Dai laboratori d'arte e narrazione di Palazzo Leggenda a Empoli fino al doppio appuntamento urbano e costiero di Pisa e Tirrenia, con parate danzanti di massa e animazioni per bambini. Performatività d'autore e clubbing d'avanguardia : Alle porte di Siena, la vita notturna incontra l'arte circense contemporanea con spettacoli immersivi e DJ set di livello internazionale.

: Alle porte di Siena, la vita notturna incontra l'arte circense contemporanea con spettacoli immersivi e DJ set di livello internazionale. Folklore locale e percorsi gastronomici d'autunno: Un viaggio tra le riscoperte dei miti popolari toscani e i sapori tradizionali della tavola di stagione.

Un grande spettacolo onirico tra chapiteau circensi e leggende lucchesi

Sabato 31 ottobre 2026, dalle ore 16:00 fino alle 02:00 del mattino, la secolare tenuta di Villa Reale di Marlia (Capannori, Lucca) farà da cornice alla 32ª edizione di Halloween Celebration Carnival, la manifestazione onirica più grande d'Italia. L'evento si articola su ben 16 ettari di parco alberato e coinvolge oltre 500 artisti distribuiti in 25 differenti location. Per garantire il completo svolgimento degli spettacoli anche in caso di avverse condizioni meteorologiche, l'organizzazione ha predisposto 7 imponenti aree coperte.

Il cuore pulsante dell'animazione sarà caratterizzato dalla presenza di 4 grandi chapiteau circensi — coordinati da Circo Atlantis, Grioni, Krom e dalla novità del Circo degli Orologi firmato dalla Compagnia Steampunk Evolution — che ospiteranno esibizioni di arti circensi per poi trasformarsi, nella seconda parte della serata, nei palchi principali per i concerti live. Pressi il lago della tenuta tornerà l'affascinante installazione d'arte in miniatura Immaginarium del Blink Circus, mentre dal prato panoramico si innalzerà la mongolfiera "Des Mirages" per offrire suggestivi voli vincolati sulla Piana di Lucca.

Uno dei momenti apicali della manifestazione sarà la rievocazione "Lucida Notte": la leggendaria nobildonna lucchese Lucida Mansi riemergerà simbolicamente dagli inferi accompagnata da Satana presso la Torre dell'Orologio, guidando un solenne corteo fino ai prati centrali. Qui prenderà vita lo spettacolo pirotecnico sul lago intitolato "L'Ira di Lucifero", curato dal maestro Diego Bertoli Barsotti. Accanto ai tradizionali Krampus, la 32ª edizione segna l'esordio ufficiale degli "Streghi di Lucca e Garfagnana", un progetto immersivo nato dalla collaborazione tra Halloween Celebration e Loga Studio per valorizzare le antiche credenze popolari e il folklore magico locale.

Ricchissima e variegata si presenta anche la line-up musicale dal vivo:

Animaux Formidables (duo garage fuzz noise mascherato)

(duo garage fuzz noise mascherato) Gli Atroci (storica formazione heavy metal demenziale)

(storica formazione heavy metal demenziale) No Good (punk rock adrenalinico)

(punk rock adrenalinico) Zebra TSO (sonorità sintetiche ed elettroniche)

(sonorità sintetiche ed elettroniche) Fiesta Alba (math rock ed elettronica da Roma)

(math rock ed elettronica da Roma) H.E.R. (celebre violinista e performer eclettica)

(celebre violinista e performer eclettica) Gaudats Junk Band (musica con strumenti riciclati)

(musica con strumenti riciclati) Hot Cherry

Manolo Strimpelli Nait Orkestra

Il programma artistico è completato da 9 postazioni DJ sparse nel parco, parate itineranti di 4 bande circensi, street band e le infuocate performance di Drago Nero, Lunatik Circus e La Chimica del Fuoco.

Cosplay, Innovazioni Interattive ed Espressioni D'Arte

In stretta sinergia con Lucca Comics & Games e Lucca Crea, l'evento ospita la Black Parade di HC Cosplay, supervisionata da Massimiliano Poggi. Tra le novità assolute di questa edizione si segnala l'esordio della Escape Car, un'esperienza ludica a tempo progettata dentro un'automobile in collaborazione con MysteryCar e Cupra Tuscania Auto. Sul fronte degli effetti speciali cinematografici, la società Crea FX presenterà il progetto CreHatureX, realizzando dal vivo e in tempo reale un personaggio spettrale completo di protesi sceniche, destinato a diventare l'icona vivente dell'edizione 2026.

I cancelli si apriranno alle 16:00 con un ricco palinsesto dedicato a bambini e famiglie:

Spettacoli comici e clownerie con Ridolina e Clown Bussola.

Laboratori creativi di origami a cura dell'artista Silvia Talassi.

Postazioni professionali di TruccaCorner per grandi e piccini.

La sfilata di Jack il Re delle Zucche (ore 18:00) verso l'area scenografica Il Mondo di Jack, La Via delle Zucche.

L'itinerario all'interno del parco toccherà angoli di grande fascino come il Giardino dei Limoni, la Grotta di Pan e il bosco del Teatro di Verzura, accogliendo anche la Fiera di Lombroso (mercato a tema per strani mortali) e la Via dei Consulti con cartomanti ed esperti di arti divinatorie.

Per il ristoro dei visitatori saranno attive oltre 20 postazioni street food con specialità toscane, indiane, messicane, opzioni internazionali e selezioni dedicate al gluten free, affiancate da birrifici artigianali e cocktail bar. Dalla mezzanotte fino alle 02:00, gli ampi spazi coperti della Scuderia accoglieranno la scatenata Dance Macabre. Informazioni sui biglietti e il programma dettagliato sono reperibili sul sito ufficiale www.halloweencelebration.it.

CastelloFobia: Quando il Terrore Veste i Panni della Storia

Spostandosi nel cuore dell'Empolese Valdelsa, il borgo medievale di Castelfiorentino si trasforma, per la serata di sabato 31 ottobre 2026 (a partire dalle ore 18:00), nel set a cielo aperto di CastelloFobia. L'evento, promosso dall'associazione Trivia APS con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, propone un'affascinante immersione tra storia, enigmi e narrazione horror.

A partire dalle ore 21:00, le vie e i vicoli del borgo alto di Castello Alto ospiteranno un'imponente Escape Room a cielo aperto. A differenza delle classiche ambientazioni di fantasia, l'itinerario da incubo di quest'anno farà rivivere personaggi reali della storia passata. I visitatori si imbatteranno in rievocazioni dedicate a Jack lo Squartatore — l'inafferrabile serial killer che devastò il quartiere londinese di Whitechapel nell'autunno del 1888 — e a Leonarda Cianciulli, nota alle cronache italiane come la "saponificatrice di Correggio", responsabile dei tre omicidi compiuti tra il 1939 e il 1940.

Il Programma Pomeridiano e le Sfide Interattive nel Borgo

La manifestazione adotta una duplice veste per coinvolgere pubblici di ogni età:

Pomeriggio per famiglie (dalle 18:00) : I bambini potranno percorrere le vie del centro commerciale naturale partecipando al gioco "Dolcetto o scherzetto?" presso le attività che espongono il logo ufficiale di CastelloFobia. Saranno attive le postazioni di "Truccabimbi", accompagnate da improvvisi flash mob e performance musicali a tema terrorifico.

: I bambini potranno percorrere le vie del centro commerciale naturale partecipando al gioco "Dolcetto o scherzetto?" presso le attività che espongono il logo ufficiale di CastelloFobia. Saranno attive le postazioni di "Truccabimbi", accompagnate da improvvisi flash mob e performance musicali a tema terrorifico. Area Ristoro (dalle 19:30) : In Piazza Gramsci aprirà la sezione street food, integrata dalle offerte di aperitivi e ristoro all'aperto curate dai locali del centro.

: In Piazza Gramsci aprirà la sezione street food, integrata dalle offerte di aperitivi e ristoro all'aperto curate dai locali del centro. Gioco-Percorso ed Escape Room (dalle 21:00) : Per affrontare l'Escape Room nei vicoli del borgo alto, i partecipanti potranno procurarsi la mappa ufficiale (in distribuzione già da sabato 24 ottobre nei negozi del centro e presso il "negozio della paura" in via Bovio). La mappa indicherà la posizione degli attori e permetterà di risolvere un gioco a enigmi: a ogni tappa risolta si riceverà una lettera per comporre una frase misteriosa, utile per partecipare all'estrazione dei premi finali.

: Per affrontare l'Escape Room nei vicoli del borgo alto, i partecipanti potranno procurarsi la mappa ufficiale (in distribuzione già da sabato 24 ottobre nei negozi del centro e presso il "negozio della paura" in via Bovio). Contest Mascherato: Torna il concorso "Castellofobico per una notte", dedicato a chi desidera travestirsi e spaventare i passanti. Una giuria segreta valuterà le maschere più riuscite e premierà il costume migliore. Per iscriversi occorre inviare una e-mail entro il 30 ottobre all'indirizzo triviaaps@gmail.com.

Il Valore della Partecipazione e la Rete Comunitaria

L'allestimento dell'articolato format è frutto di un lungo lavoro di progettazione che vede in prima linea i coordinatori di Trivia APS, Michele Cucchiara e Ilaria Monzitta. L'importanza dell'evento per la vitalità del territorio è stata sottolineata dalle istituzioni locali:

«Torna CastelloFobia che a ogni edizione viene apprezzata da tutti, giovani e meno giovani, in particolare dai bambini che si divertono moltissimo a truccarsi e a travestirsi. Un bell’evento che anima tutto il centro cittadino, dall’area commerciale al borgo alto, e che quest’anno propone un tema particolarmente stimolante e ricco di spunti, su cui il team di Trivia, coordinato splendidamente da Michele Cucchiara e Ilaria Monzitta, si è impegnato a fondo con entusiasmo e una grande creatività. Insomma, una CastelloFobia che trasforma Castello Alto in un contenitore incantato e perturbante per grandi e piccini, e per una Castelfiorentino vissuta e partecipata». — Franco Spina, Assessore alla Cultura di Castelfiorentino

Promossa dal Comune di Pisa, sabato 31 ottobre si terrà la seconda edizione di "Stregami Pisa", pensata per riempire di vita e socialità il cuore della città medievale. Dalle ore 16:00 alle 20:00, lo scenografico spazio coperto delle Logge di Banchi accoglierà laboratori di trucco mostruoso, la pesca da brivido, giochi, animazioni con la Fatina del dolcetto o scherzetto e distribuzioni gratuite di zucchero filato e pop-corn.

L'evento clou del pomeriggio urbano scatterà alle ore 18:00 con la "Thriller Parade", una grande parata danzata sulle note dell'immortale successo di Michael Jackson. Il flash mob vedrà la partecipazione coordinata di 8 note scuole di danza del territorio.

La sfilata prenderà il via dalle Logge di Banchi, attraverserà le vie del centro storico spingendosi fino a Piazza dei Miracoli, per poi fare ritorno alle Logge. Per permettere a tutta la cittadinanza di imparare i passi della coreografia e unirsi al corpo di ballo, si terrà una prova collettiva aperta a tutti domenica 25 ottobre alle ore 10:30 presso le Logge di Banchi.

L'Animazione sul Litorale al Parco Sottobosco

L'impegno dell'amministrazione pisana si estende anche alla costa con l'iniziativa "Stregami Litorale", in programma sabato 31 ottobre, dalle ore 15:00 alle 19:00, presso il Parco Sottobosco a Tirrenia. L'area verde e la zona giochi ospiteranno un pomeriggio interamente dedicato ai bambini con battesimo del sella sui pony, laboratori didattici, truccabimbi, animazione e una merenda offerta a tutti i piccoli partecipanti.

Gli Appuntamenti di Avvicinamento alla Torre dei Righi (28 e 29 Ottobre)

Presso la biblioteca per ragazzi di Palazzo Leggenda, collocata negli storici spazi della Torre dei Righi in via Paladini a Empoli, la festa di Halloween diventa un'opportunità di promozione della lettura e del gioco educativo. Il calendario prevede due incontri di preparazione nei giorni precedenti:

Mercoledì 28 ottobre (ore 17:00) : "Una torre di storie... da paura!", ciclo di letture animate tra fantasmi, zucche e misteri dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni.

: "Una torre di storie... da paura!", ciclo di letture animate tra fantasmi, zucche e misteri dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni. Giovedì 29 ottobre (ore 17:00): Sessione di gioco e laboratorio creativo "Vudù!", pensato per la fascia d'età dagli 8 ai 12 anni, per esorcizzare le paure attraverso la creatività (prenotazione consigliata).

La Giornata del 31 Ottobre tra Enigmi e Storie Spettrali

Nella giornata di sabato 31 ottobre 2026, Palazzo Leggenda aprirà le sue porte con una ricca maratona di attività a ingresso gratuito:

Ore 10:30 : "Buuuh! Emozioni da paura", laboratorio e narrazioni di libri sulle streghe per bambini da 2 a 5 anni (prenotazione obbligatoria).

: "Buuuh! Emozioni da paura", laboratorio e narrazioni di libri sulle streghe per bambini da 2 a 5 anni (prenotazione obbligatoria). Ore 10:30 : "Trick or treat in English!", storie, fantasmi e attività creative in lingua inglese per bambini da 6 a 10 anni (prenotazione consigliata).

: "Trick or treat in English!", storie, fantasmi e attività creative in lingua inglese per bambini da 6 a 10 anni (prenotazione consigliata). Dalle 16:30 alle 18:30 : Laboratori manuali e letture mostruose per tutti i visitatori.

: Laboratori manuali e letture mostruose per tutti i visitatori. Ore 17:15: Caccia al tesoro "Il labirinto delle storie smarrite", grande sfida a enigmi rivolta a ragazze e ragazzi dai 7 anni in su.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Sezione Ragazzi al numero di telefono 0571 757873 oppure inviare una e-mail all'indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

Per il pubblico giovanile e gli amanti del clubbing d'autore, il punto di riferimento della notte di Halloween 2026 nel senese sarà il club Vanilla di Monteriggioni (Strada Provinciale Colligiana 75). La serata del 31 ottobre vedrà in scena lo spettacolo "The Amazing Luna Park", firmato dal celebre collettivo Circo Nero Italia.

Coordinato dal fiorentino Duccio Cantini, Circo Nero Italia è una realtà performativa di rilevanza internazionale. Non un semplice format di animazione commerciale, ma una vera e propria compagnia d'arte contemporanea che fonde musica elettronica, costumi d'avanguardia, scenografie d'impatto, performer, ballerini, attori, ed eccezionali mangiafuoco. Tra le produzioni più famose del loro repertorio figurano show acclamati come CircoNero Classic, Circo Revolution, Los Hermanos e Woodoo.

A spiegare la filosofia che guida le loro produzioni è lo stesso coordinatore del collettivo, Duccio Cantini: «Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice. È e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori».

La presenza scenografica della zucca intagliata e illuminata, elemento simbolo e indiscutibile di Halloween, nasconde un'evoluzione storica di grande interesse antropologico. Alle origini della festività celtica nei territori di Scozia e Irlanda, le celebri lanterne note come "Jack-o'-lantern" non venivano realizzate con le zucche, bensì intagliando grandi rape, barbabietole o altri ortaggi a radice, con lo scopo di scacciare gli spiriti erranti.

Fu soltanto nell'Ottocento, con la grande emigrazione irlandese verso il Nord America, che la rapa venne sostituita dalla zucca: un ortaggio nativo del continente americano, più grande, morbido e perfetto per essere scolpito. In Toscana, questa festività si inserisce perfettamente nel ritmo naturale delle campagne d'autunno. I colori brillanti e la dolcezza della zucca non solo decorano le vetrine e le piazze dei borghi toscani, ma diventano ingredienti protagonisti nelle ricette della tradizione locale — dai tortelli ripieni ai risotti, fino alle vellutate d'autunno —, creando un connubio perfetto tra il folklore moderno di Halloween e la cultura gastronomica del territorio.Tabella Riepilogativa degli Eventi

Località / Location Nome Evento Data e Orari Target Principale / Attrazioni Capannori / Lucca(Villa Reale di Marlia) Halloween Celebration Carnival 31 Ottobre 2026(16:00 - 02:00) Target: Pubblico generale, famiglie e giovani.Attrazioni: 500+ artisti, 4 chapiteau circensi, spettacoli pirotecnici sul lago, corteo di Lucida Mansi, mongolfiera, parata Cosplay, Escape Car, concerti live e DJ set. Castelfiorentino (FI)(Borgo alto e centro) CastelloFobia 31 Ottobre 2026(dalle 18:00; Escape Room dalle 21:00) Target: Famiglie, bambini e adulti.Attrazioni: Escape Room a cielo aperto con personaggi storici (Jack lo Squartatore, Leonarda Cianciulli), Dolcetto o Scherzetto, street food, contest di travestimenti. Pisa e Tirrenia (PI)(Logge di Banchi / Parco Sottobosco) Stregami Pisa / Stregami Litorale 31 Ottobre 2026(Pisa: 16:00-20:00; Tirrenia: 15:00-19:00) Target: Bambini, ragazzi e famiglie.Attrazioni: "Thriller Parade" con 8 scuole di danza verso Piazza dei Miracoli, truccabimbi, animazione, battesimo della sella sui pony e merenda. Empoli (FI)(Palazzo Leggenda, Torre dei Righi) Festa di Halloween in Biblioteca 28, 29 e 31 Ottobre 2026(31/10: 10:30 e 16:30-18:30) Target: Bambini e ragazzi (da 2 a 12 anni).Attrazioni: Letture spettrali animate, sessioni di gioco "Vudù!", caccia al tesoro "Il labirinto delle storie smarrite", laboratori in inglese. Monteriggioni / Siena(Club Vanilla) Circo Nero Italia: The Amazing Luna Park 31 Ottobre 2026(Serata notturna) Target: Giovani e amanti del clubbing.Attrazioni: Performance d'autore con il collettivo Circo Nero Italia, mangiafuoco, ballerini, scenografie d'avanguardia e DJ set.

Sicurezza Prodotti: Controlli della Guardia di Finanza

A tutela della salute delle migliaia di famiglie e ragazzi che affolleranno le strade lucchesi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca (Nucleo Mobile) hanno intensificato i controlli preventivi sul commercio di articoli stagionali e gadget.

L'operazione ha condotto al sequestro di oltre 2.000 articoli (tra cui costumi, maschere di Halloween, candele, stoviglie e oggettistica a tema) messi in vendita presso un emporio locale senza il marchio CE, privi delle istruzioni in lingua italiana e senza l'indicazione della composizione dei materiali previste dal Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005). La Guardia di Finanza ricorda che l'acquisto di prodotti non certificati espone gli acquirenti, e soprattutto i bambini, a gravi rischi per la salute legati alla presenza di materiali tossici, infiammabili o allergeni aggressivi. Le merci sequestrate saranno avviate alla distruzione, mentre al titolare dell'esercizio commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa che può raggiungere un importo massimo di 25.823 euro.