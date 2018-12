Loreena Mckennitt, primo grande nome di Musart Festival 2019

Il tour europeo di Loreena McKennitt conta ben 25 date e segue l’uscita del nuovo album di inediti, “Lost Souls” (Quinlan Road, 2018).

Loreena Mckennitt, parte dal Musart Festival Firenze il tour italiano 2019, Sabato 20 luglio 2019 - ore 21,15.

“Sono entusiasta di tornare in alcuni dei posti già visitati negli anni passati – spiega l’artista - e di rivedere persone incontrate durante i miei precedenti tour, ma anche di esibirmi in luoghi splendidi mai visti prima”.



La cantautrice ha origini irlandesi e scozzesi e sono state queste ad aver influenzato la sua musica, che trae ispirazione dalle canzoni celtiche popolari a cui lei aggiunge un tocco internazionale, con un risultato sorprendente ed apprezzato in tutto il mondo.

Ad affiancarla sul palco saranno Brian Hughes (chitarra, oud e bouzouki celtico), Caroline Lavelle (violoncello), Hugh Marsh (violino), Dudley Philips (contrabasso) e Robert Brian (batteria).



Dopo Firenze, il tour italiano di Loreena McKennitt proseguirà domenica 21 luglio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, lunedì 22 luglio al Folkest Festival presso il Castello di Udine, mercoledì 24 luglio allo Sferisterio di Macerata, giovedì 25 luglio presso il Teatro Romano di Ostia Antica (RM) e venerdì 26 luglio presso la Banchina San Domenico di Molfetta (BA).

Biglietti posti numerati (compresi diritti di prevendita)



1° settore 63,25

2° settore 57,50

3° settore 46,00

4° settore 34,50



Gold Package 125 euro



Gold Package comprende biglietto di primo settore; pass per accesso preferenziale; visita guidata ai luoghi d’arte più significativi di Piazza SS. Annunziata e attigui (dalle 19.30 alle 20.15); area hospitality pre-show e servizio catering con aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino (dalle 20.15 alle 21.15); carnet di ingressi e riduzioni per mostre, musei e attività culturali della città utilizzabili entro il 31 agosto).

Il pacchetto completo, comprensivo del biglietto, sarà ritirabile esclusivamente il giorno del concerto e non potrà essere spedito. Ciascun acquirente riceverà una e-mail all’indirizzo indicato in fase d’acquisto qualche giorno prima dello show con i dettagli su orari e luogo di ritiro. Si prega di controllare la posta elettronica prima di recarsi all’evento.



Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) - TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101)



Info Musart Festival Firenze

Piazza della Santissima Annunziata - Firenze

Info tel. 055.667566 – www.musartfestival.it

www.bitconcerti.it



Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 5 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.



Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o via telefono allo 055210804 (pagando con carta di credito). Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.