L’Iris tra i protagonisti della nuova linea di prodotti Lurisia

Eccellenza della Toscana, conosciuto per l’intenso e inebriante profumo, l’Iris florentina è forse il fiore più prezioso e inimitabile al mondo, che ha lasciato profonda traccia di sé nel territorio, tanto che anche la città di Firenze ne porta il simbolo nello stemma.

Ed è dalle colline toscane che Lurisia, storico marchio di acque minerali e bibite premium, ha preso ispirazione per realizzare un prodotto inedito, la sua prima Acqua Tonica con Ireos Toscano, pensata per la mixology e l’aperitivo: la vena amaricante data dalla radice di questo raro fiore risulta infatti ideale combinata con il Gin. Un’esperienza unica di gusto perché realizzata con ingredienti che valorizzano al meglio il territorio, custodendone la tradizione.

“Da sempre la missione di Lurisia è quella di creare dei capolavori di gusto offrendo ai consumatori un’acqua di qualità superiore e utilizzando ingredienti pregiati per le bibite” ha dichiarato Petros Papageorgiou, Direttore Generale di Lurisia. “Con questa nuova referenza vogliamo tenere fede alla nostra missione e offrire la stessa esperienza anche in altre occasioni di consumo, come l’aperitivo e il dopocena, restando fortemente legati all’Italia attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze”.

In occasione di questo nuovo lancio, Acqua Tonica con Ireos Toscano sarà main sponsor della Tuscany Cocktail Week dal 13 al 19 settembre in Toscana e della Florence Cocktail Week dal 20 al 26 settembre a Firenze, accompagnata dalle altre tre referenze della nuova linea: Ginger Beer con peperoncino calabrese, Gazzosa Amara con Quassia Amara e Acqua Tonica con una nota di Vermouth. Le referenze sono disponibili in bottiglie di vetro da 150 ml in bar e cocktail bar premium delle principali città italiane. Ognuna delle etichette, con lo stile inconfondibile di Lurisia, raffigurerà e racconterà la storia degli ingredienti che rendono unica ogni ricetta.