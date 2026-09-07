L’integrazione passa per la cura del verde

L'abbandono dei rifiuti è spesso interpretato come il sintomo più visibile di una sfilacciatura del tessuto sociale, una ferita urbana che testimonia un distacco tra il cittadino e lo spazio che abita. Eppure, tra le strade e i parchi di Empoli, sta emergendo un paradigma opposto: un laboratorio di cittadinanza dove la cura ambientale smette di essere un'incombenza per trasformarsi in un presidio del territorio. Raccogliere un involucro abbandonato o bonificare un sentiero non è più soltanto un'operazione ecologica, ma un rito laico di rigenerazione collettiva. In questo contesto, il decoro urbano diventa il pretesto per ricostruire legami, integrare chi è arrivato da lontano e dare una sostanza tangibile ai valori d'impresa, trasformando il "pulire" in un atto profondo di appartenenza.

L'iniziativa "Puliamo il Poggio", parte della rassegna "Estate al Poggio", ha svelato una dinamica sociale di straordinaria bellezza: il superamento della barriera tra "ospite" e "residente" attraverso l'azione condivisa. Sabato scorso, i volontari del Circolo SMS e i cittadini della frazione hanno lavorato fianco a fianco con i richiedenti asilo del Centro di Accoglienza Straordinaria "Villa Viviana".

Vi è una sottile ma potente ironia nel vedere chi non è ancora pienamente integrato farsi custode della terra che lo ospita. Gli ospiti di Villa Viviana non sono stati semplici esecutori: nei mesi precedenti avevano già avviato, in totale autonomia, interventi di pulizia e decoro. Questa proattività trasforma il richiedente asilo da soggetto passivo di assistenza a guardiano attivo del bene comune. È l'appartenenza che si realizza attraverso l'operosità, dimostrando che la cura del suolo è il primo, vero passo verso la cittadinanza.

"Si tratta di un esempio virtuoso di civiltà, cittadinanza attiva, rispetto per la natura e collaborazione tra le varie realtà che animano la nostra comunità, in un’ottica di valorizzazione e cura del territorio. Appuntamenti come questi rappresentano inoltre una risposta unitaria ed efficace anche nei confronti di chi continua incivilmente ad abbandonare i rifiuti." affermano Daniele Vannini, Assessore all’Ambiente e Ilaria Mori, Assessora al Sociale.

Il civismo empolese sta trovando una nuova linfa nel settore privato, dove la responsabilità sociale d'impresa si spoglia della retorica per indossare i guanti da lavoro. Un caso esemplare è rappresentato da RES Società Benefit. Il prossimo 25 settembre 2026, l'azienda lascerà le scrivanie per trasferire la propria identità tra i sentieri del Parco di Serravalle. In collaborazione con Plastic Free Odv, il team di RES si dedicherà a un CleanUp aperto a tutta la cittadinanza, radicando fisicamente la propria presenza nel territorio dove ha stabilito la sede operativa all'inizio dell'anno.

Per RES, l'impatto sociale è un dato di bilancio: nel 2025 l'azienda ha già rendicontato 140 ore di volontariato aziendale. Questa transizione dall'ufficio al fango non è un evento isolato, ma la scelta di una "Società Benefit" di tradurre lo statuto in scelte geografiche e comunitarie concrete.

"Essere una Società Benefit significa per noi cercare di tradurre i valori in comportamenti e scelte concrete. Questa volta abbiamo deciso di farlo uscendo letteralmente dall’ufficio e dedicando il nostro tempo alla cura di un luogo della comunità in cui lavoriamo" dichiara Federica Spinelli Bini, AD di RES.

Sotto l'egida di "Puliamo il Mondo" — la storica campagna di Legambiente — il Comune di Empoli ha codificato una vera e propria "chiamata alle armi" per il mondo produttivo. Non si tratta più di eroismo sporadico, ma di una pratica amministrativa strutturata che democratizza la responsabilità ambientale.

Il meccanismo è fluido: le imprese che desiderano contribuire possono scrivere al Servizio Ambiente (ut.ambiente@comune.empoli.fi.it) per concordare aree e tempi dell'intervento. La logistica è garantita dalla collaborazione con Plures Alia, che fornisce gratuitamente i kit di raccolta (sacchi e guanti) e assicura il recupero dei rifiuti. È un sistema che trasforma la burocrazia in un facilitatore di altruismo, permettendo alle aziende di diventare attori protagonisti della transizione ecologica locale dal 18 settembre 2026 in poi.

Esiste una dimensione intima nell'atto di ripulire un parco che trascende il dato ecologico. Partecipare a queste giornate configura una sorta di "educazione ambientale applicata" per adulti, un esercizio di consapevolezza che genera un benessere psicologico immediato. L'altruismo ambientale agisce come un antidoto all'alienazione urbana: curare il mondo esterno diventa un modo per curare se stessi, riscoprendo il valore del gesto individuale all'interno di un progetto corale. È la dimostrazione che l'etica ambientale non è solo un dovere verso le future generazioni, ma una fonte di gratificazione presente.

"È possibile anche per gli adulti contribuire alla pulizia della nostra città, in questa giornata straordinaria, proprio durante un giorno di lavoro. È una sorta di educazione ambientale applicata al quotidiano, per riscoprire quanto fa bene fare del bene all'ambiente" afferma Laura Mannucci, Assessora alla Transizione Ecologica.

L'esperienza di Empoli suggerisce che la tutela dell'ambiente è diventata la nuova piattaforma collettiva su cui si gioca la qualità della nostra convivenza.