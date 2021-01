Linea 3 Tramvia, dal 30 gennaio il primo cantiere di Publiacqua

​Cronoprogramma: dopo i saggi archeologici, entreranno nel vivo i lavori in viale Lavagnini tra viale Strozzi e via Leone X. Le opere propedeutiche da sabato 23 con la predisposizione del campo base in piazza della Libertà

Dopo i saggi archeologici, da sabato 30 gennaio entreranno nel vivo i lavori di Publiacqua per la realizzazione della nuova grande conduttura dell’acquedotto in viale Lavagnini, piazza della Libertà e viale Matteotti. Questa opera, propedeutica alla realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco che prevede la dismissione della vecchia tubazione, consentirà anche un rilevante ammodernamento della rete idrica cittadina.

“È un’opera importante con una canterizzazione che sicuramente avrà ripercussioni sulla circolazione cittadina - ha sottolineato l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti -. Anche per questo abbiamo anticipato le modifiche di viabilità predisponendo itinerari alternativi già nelle scorse settimane. Comunque monitoreremo la situazione in modo da intervenire per eventuali correttivi”. L’assessore ha ricordato che si tratta di un intervento propedeutico ai lavori veri e propri della tramvia che prenderanno il via a giugno. “Si inizia con le sistemazioni urbanistiche su viale Lavagnini lato centro per poi continuare con la sede tranviaria a centro carreggiata e in contemporanea in via Cavour"



L'OPERA IDRAULICA

Come ha spiegato il presidente di Publiacqua Lorenzo Perra il lavoro consiste nella posa di una condotta di grandi dimensioni (diametro 120 centimetri ) parte integrante della cosiddetta “Autostrada dell’Acqua” l programma dei lavori prevede l’avvio dai due lati opposti, ovvero dalla cameretta all’intersezione viale Lavagnini-viale Strozzi e da quella in viale Matteotti poco prima dell’incrocio con via Fra’ Bartolommeo. Da qui le lavorazioni procederanno realizzando la tubazione e le camerette previste per poi ricollegarsi in zona piazza della Libertà. Lo scavo, realizzato per fasi, si svilupperà per 1,2 chilometri con larghezza 2,30 metri e una profondità tra 3,5 e 5,5 metri.

I LAVORI PREPARATORI ALLA CANTIERIZZAZIONE

Da sabato 23 gennaio inizierà la predisposizione del campo base in piazza della Libertà nell’area di parcheggio lato Fondiaria con divieti di sosta.

Da lunedì 25 gennaio in orario notturno in programma le opere propedeutiche alla predisposizione del cantiere su viale Lavagnini con restringimenti di carreggiata: tra le le modifiche quelle agli impianti semafori e lo spostamento dei new jersey. Questi interventi saranno effettuati in modo progressivo fino ad arrivare a completare la predisposizione dell’area di cantiere sabato 30 gennaio.

I CANTIERI

Macrofase 1: durata 50 giorni

Dal 30 gennaio interesserà viale Lavagnini da viale Strozzi a via Leone X. Saranno realizzate due camerette, una più grande lato Strozzi e una di dimensioni minori sul lato di via Leone X. Il cantiere si svilupperà sulla semicareggiata di viale Lavagnini lato Student Hotel occupando due corsie e lasciando una corsia per i veicoli diretti verso la Fortezza. Il controviale rimarrà a disposizione per pedoni e pista ciclabile. Per la realizzazione della cameretta più ampia lato viale Strozzi sarà interessata anche l’area di intersezione tra i due viali con la chiusura temporanea dell’attraversamento pedonale-ciclabile e la chiusura del controviale di viale Strozzi lato edifici. Rimarrà utilizzabile l’attraversamento di viale Strozzi verso la Fortezza.

Tre le corsie di viale Lavagnini in direzione piazza della Libertà di cui quella centrale dedicata alla svolta su via Leone X che consente di riprendere via Lorenzo il Magnifico verso piazza della Libertà/Le Cure, oppure viale Milton per rientrare su viale Strozzi oppure di arrivare a Statuto dal ponte provvisorio. Due delle corsie di viale Lavagnini da piazza della Libertà a via Leone X saranno indirizzate verso quest’ultima strada e una potrà continuare verso viale Strozzi.

I veicoli provenienti da piazza della Libertà e diretti alla Fortezza avranno a disposizione anche viale Milton; per la direttrice verso piazza della Libertà resta invariata l’immissione in via Lorenzo Il Magnifico dal controviale lato sottopasso e quindi la possibilità di raggiungere piazza della Libertà e proseguire verso le Cure oppure verso piazzale Donatello attraverso via Pier Capponi.

Macrofase 7: durata 40 giorni

Questa fase è articolata in due sottofasi e interessa viale Matteotti con avvio a seguire della macrofase 7. La prima sottofase riguarda il tratto a cavallo dell’incrocio con via Fra’ Bartolommeo dove sarà realizzata una cameretta; la seconda il tratto successivo con prosecuzione su piazza della Libertà (lato edifici).

Il cantiere andrà a occupare due corsie della semicareggiata di viale Matteotti verso piazza della Libertà. Quattro le corsie a disposizione della viabilità: due verso piazza della Libertà e altrettante verso piazzale Donatello. Il controviale sarà chiuso in corrispondenza del cantiere ad eccezione di titolari di passi carrabili e mezzi di soccorso. I lavori in corrispondenza dell’incrocio con via Fra’ Bartolommeo saranno organizzati in modo tale prevedere chiusure parziali con transito sempre consentito. La opere propedeutiche per l’avvio dei lavori saranno effettuate nella notte immediatamente precedente in modo da attivare la configurazione di cantiere senza soluzione di continuità.