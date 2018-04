Libernauta XVIII Edizione, dal 5 aprile al 30 settembre 2018

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Questa mattina in Palazzo Vecchio, hanno partecipato alla conferenza stampa: Cristina Giachi (Vicesindaca del Comune di Firenze), Barbara Degl'Innocenti (Dirigente del Comune di Scandicci), Iacopo Bianchi (scrittore e e testimonial di Libernauta), Lisa Innocenti e Valentina Schiavi (Eda Servizi) e Luca Brogioni (Coordinatore Rete SDIAFF).

XVIII edizione per una delle più importanti iniziative in Italia dedicate alla promozione della lettura in ambito adolescenziale. Un progetto apripista per quelle che oggi sono le metodologie più accreditate nella promozione della lettura. Concorso al via il 5 aprile.





Torna Libernauta, il progetto dedicato alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 19 anni nato per promuovere il gusto per la lettura e far conoscere la narrativa contemporanea. Il “concorso a premi per terrestri curiosi” rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori dell’area fiorentina prende il via giovedì 5 aprile e si presenta con un approccio di promozione della lettura svincolata da obblighi di tipo scolastico e con una proposta di generi e tematiche vicine alla sensibilità giovanile.Promosso da Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Scandicci, SDIAF e SDIMM, e organizzato e realizzato da EDA Servizi e Allibratori Aps Onlus, Libernauta arriva direttamente sui banchi di oltre 30 scuole secondarie di 2° grado e in oltre 40 biblioteche della provincia di Firenze attraverso le animazioni dei 15 libri in concorso.

Le presentazioni dei libri, selezionati da un comitato scientifico composto da insegnanti, studenti, bibliotecari e scrittori, sono rivolte agli studenti, ma anche a insegnanti e bibliotecari. Grazie a Libernauta il libro diventa un “ponte narrativo”: la lettura ad alta voce, l'interazione e la valorizzazione delle dinamiche di gruppo, il ricorso a giochi sul testo, la disponibilità a scambiare con i ragazzi idee e suggerimenti, fanno del libro un'esperienza viva, utile e coinvolgente.



Tra “I magnifici 15”, questo il nome con cui sono vengono presentati i libri in concorso, libri necessari come La Frontiera di Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore scomparso pochi mesi fa a 40 anni, che col suo lavoro ha sempre cercato di trovare le parole giuste per raccontare ciò che giusto non è. Tra gli altri titoli Continua a camminare di Gabriele Clima, un libro che riesce a restituire poesia alle vite assurde di due ragazzi che ne sono stati privati sotto il regime dell'Isis a Raqqa. E poi ci sono libri "ciliegia" che richiamano altri libri o altri scrittori come Mary e il mostro di Lita Judge, che racconta con parole e immagini la biografia della scrittrice Mary Shelley autrice del celeberrimo Frankenstein, o In attesa di un sole, dove Benedetta Bonfiglioli fa scoprire come nasce il talento poetico della giovanissima Emily Dickinson. Non mancano il libri “"gancio" come il fumetto The end of the Fucking world di Charles Forsman, che ha ispirato l'omonima serie TV molto seguita su Netflix. Da segnalare infine Kamasutra Kevin di Alessandro Berselli, sarcastica riflessione sulla difficoltà di diventare grandi. Partecipare è semplice. Basta andare sul sito www.libernauta.ited iscriversi al concorso, andare in biblioteca e prendere in prestito i libri scelti fra i magnifici 15 e scrivere almeno 3 recensioni online. Primo premio “Una giornata con lo scrittore”: Gabriele Clima, tra “i magnifici 15” con il libro Continua a camminare, accompagnerà il primo classificato al Festival “Più Libri Più Liberi” (Roma, 5-9 dicembre 2018) . Tra gli altri premi previsti: biglietti per concerti e spettacoli teatrali, abbonamenti e ingressi per palestre, piscine e altre attività sportive , card Netflix e Spotify, buoni per l’acquisto di libri e il cd “Canzoni per un lettore - vol. 1” curato dall'associazione La Scena Muta. La scommessa di Libernauta è quella di alimentare il piacere della lettura, inserendo il libro nel contesto degli interessi più familiari ai ragazzi: gli eventi, la musica, il teatro, il cinema, lo sport e il web.