Lettera di minacce a una professoressa di liceo

Firenze, 29-4-2024 - La FLC CGIL Toscana esprime la propria Solidarietà ad Annalisa Savino, Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Firenze.

La professoressa Savino è stata oggetto di tre casi di minacce molto gravi, che giustamente ha inteso denunciare all’autorità giudiziaria. Poco più di un anno dopo la sua circolare agli studenti, nella quale spiegava come l’indifferenza fosse stata uno degli elementi che hanno favorito l’ascesa al potere del fascismo, la dirigente ha ricevuto dei tentativi di intimidazione molto gravi. La FLC CGIL continuerà a difendere la libertà e la democrazia nei luoghi di lavoro e nel paese e, chiaramente, continuerà a sostenere e difendere l’operato professionale e l’impegno civile e morale di Annalisa Savino contro ogni tentativo di intimidazione o minaccia, da qualsiasi parte essa giunga.

Lettere di minacce a Savino, Cgil e Flc Cgil Firenze: “Esprimiamo grande solidarietà alla dirigente scolastica e profondo sdegno per l’episodio di cui è vittima. Tale episodio dimostra che in questo Paese esiste ancora una subcultura che prende di mira i valori dell’antifascismo e chi li porta avanti. C’è un clima in cui si stanno attaccando i capisaldi della scuola pubblica accogliente e inclusiva, è importante stringerci a difesa dell’istruzione nella cornice dei valori della Costituzione, come già Firenze ha fatto nel marzo del 2023. Perché l’istruzione è uno dei più potenti argini contro razzismo, violenze e sessismo e la Cgil sarà sempre in prima fila a difendere un’idea di società democratica figlia della Resistenza”.