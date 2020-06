L'estate 2020? Inizia alle 23,43 di oggi 20 giugno

A quell'ora precisamente cade il solstizio. Le giornate da domani iniziano gradualmente ad accorciare. Lo spettacolo dei raggi del sole attraverso lo Gnomone del Duomo di Firenze

Quando inizia precisamente l'estate 2020? Oggi 20 giugno o domani 21? In realtà c'è sempre un po' di incertezza tra i non addetti ai lavori. L'estate tecnicamente inizia quando cade il solstizio, nel 2020 la ricorrenza è oggi 20 giugno alle 23,43 in punto.

Oggi dunque è il giorno più lungo dell'anno. Da domani le giornate inizieranno gradualmente ad accorciare. In teoria farà sempre più caldo e sicuramente le giornate saranno sempre meno lunghe, fino ad arrivare alla fine di dicembre e all'inizio del "sole nuovo".

In questi giorni di giugno è tradizionalmente possibile assistere all’emozionante passaggio del sole nello gnomone del Duomo di Firenze, che con i suoi 90 metri di altezza è il più grande al mondo. Uno spettacolo unico, con i raggi del sole che scendono attraverso la Cupola del Brunelleschi per formare un’immagine del disco solare che va a sovrapporsi perfettamente a quella posta sul pavimento del Duomo.