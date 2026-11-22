Ieri sera Marco Manzi ha inaugurato la quarta pizzeria Giotto sul rooftop di The Social Hub Firenze, in viale Belfiore 55. Giotto è oggi al 28° posto della 50 Top Pizza Italia 2026, prima pizzeria di Firenze in classifica, oltre che 88ª al mondo nella 50 Top Pizza World e Tre Spicchi del Gambero Rosso. La nuova sede sarà aperta tutto l'anno e proporrà un menù rivisitato pensato appositamente per il rooftop.