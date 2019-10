Leggere per non dimenticare: 39 incontri nella XXV edizione

L’assessore Sacchi: “Biblioteche e lettura al centro del nostro mandato amministrativo”

Al via la 25/a edizione di Leggere per non dimenticare: dal 9 ottobre al 13 maggio 2020 si susseguiranno 39 incontri alla Biblioteca delle Oblate con narratori, storici, filosofi, scienziati, psichiatri, intorno al filo conduttore de “il valore dei libri”.

La rassegna è stata presentata a Palazzo Vecchio dalla curatrice Anna Benedetti e dall’assessore alla cultura Tommaso Sacchi.

“Leggere è un atto di grande intimità con se stessi e con le vite degli altri e i grandi autori sanno farci vivere le loro storie oltre le nostre – ha sottolineato l’assessore Sacchi -. Grazie a Leggere per non dimenticare e grazie ad Anna Benedetti in questi anni i grandi autori del nostro tempo sono entrati in contatto con Firenze, il suo pubblico e le sue biblioteche. Lettura chiama lettura e iniziative di questo genere non possono che essere incoraggiate”.

“I dati spesso preoccupanti sulla lettura nel nostro Paese vanno affrontati dal punto di vista politico e strategico – ha aggiunto -. Le biblioteche sono le case civiche del sapere per eccellenza, patrimonio pubblico e profondamente democratico. Per questo in primavera organizzeremo a Firenze gli Stati generali delle biblioteche italiane, mettendo insieme amministratori, uomini di cultura, scrittori e direttori, per sviluppare un’azione comune di valorizzazione e di approfondimento mai tentati prima”.

Tra gli ospiti della rassegna ci saranno Alberto Asor Rosa, Marco Revelli, Paolo Flores d’Arcais, Roberto Cotroneo, Edmondo Bruti Liberati, Flavio Caroli; Laura Pariani; Romana Petri; Claudio Magris; Valeria Parrella; Duccio Demetrio; Luciano Mecacci; Paolo di Paolo; Paolo Hendel; Adriano Prosperi, Carlo Ginzburg; Michele Rossi; Wlodek Goldkorn; Lorenza Ronzano; Anna-Vera Sullam Calimani; Luciano Canfora; Giovanni Falaschi; Marcello Fois; Eugenio Borgna; Guido Tonelli; Francesco Carofiglio; Elena Stancanelli; Fabio Bacà; Gianfranco Bertone; Giulio Giorello; Antonio Prete; Emilio Gentile; Federico Pace; Giuseppe Culicchia; Mauro Canali; Clemente Volpini; Marco Aime; Telmo Pievani; Carlo Ossola; Salvatore Natoli.

http://www.leggerepernondimenticare.it/