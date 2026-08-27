Le temperature a Firenze stamani: confermato il codice arancione

Continua la morsa del caldo a Firenze. Il bollettino del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (Ssr) del Lazio, ha confermato per oggi e domani il codice arancione mentre per sabato 29 agosto l’allerta sarà declassata a gialla.

Nel bollettino si indicano per oggi alle 14 una temperatura di 35 gradi con 37 gradi percepiti; domani è atteso il picco con 37 gradi sul termometro e 40 gradi percepiti. Confermati gli elevati tassi di umidità.

Sabato 29 agosto invece il bollettino indica il declassamento a codice giallo con una discesa delle temperature rispettivamente a 32 e 33 gradi.

Per quanto riguarda oggi, sono state rilevate alte temperature già dalla mattina: alle 9 (ora solare) l’Orto Botanico registrava 29,5 gradi, il Giardino di Boboli 27,4 e Firenze Università 27,7. L’umidità relativa era del 62% all’Orto Botanico, 68% a Boboli e 66% a Firenze Università. Le minime della notte sono rimaste comprese tra 21,5 e 22,7 gradi.

Si rinnova quindi l’avviso ai cittadini in merito alle precauzioni da adottare durante le giornate più calde, con particolare attenzione alle persone più fragili come anziani, persone con patologie croniche, chi assume farmaci, neonati e bambini molto piccoli.

Tra le raccomandazioni principali contenute nel decalogo del Ministero della Salute: limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, evitare attività fisica intensa all’aperto, favorire il raffreddamento del corpo e controllare le condizioni di familiari o vicini di casa più esposti ai rischi delle alte temperature.

Qui le info: https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/