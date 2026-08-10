Cronaca

​Il gigante di ferro che ferma la Toscana

Da domani sera il sollevamento del nuovo Ponte al Pino, ma il nodo di Firenze fa tremare la regione

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
25 Luglio 2026 23:55
​Il gigante di ferro che ferma la Toscana

Per chiunque sia abituato a scandire la propria giornata sul ritmo dei treni regionali o dell'Alta Velocità, le date tra il 26 e il 30 luglio 2026 non saranno come le altre. Quello che attende migliaia di viaggiatori non è un semplice "guasto alla linea", ma un evento ingegneristico di portata straordinaria che trasformerà temporaneamente il volto della mobilità regionale. A Firenze, il nodo ferroviario sta per vivere l'atto finale di una sfida tecnica senza precedenti: il varo del nuovo cavalca-ferrovia "Ponte al Pino". Dalle 23:00 di domenica 26 luglio fino alle 11:00 di giovedì 30 luglio, il battito della rete toscana rallenterà drasticamente per far posto a un colosso d'acciaio.

Non capita spesso di assistere a una coreografia logistica di queste proporzioni in un centro abitato. Dopo aver rimosso il vecchio impalcato in una precedente finestra di lavori, Rete Ferroviaria Italiana si appresta a posare la nuova struttura: un blocco unico da 550 tonnellate. Per farlo, entrerà in azione uno dei mezzi più imponenti d'Europa: una gru cingolata con una stazza di 2.000 tonnellate.

Sebbene la gru pesi 2.000 tonnellate, la sua capacità di sollevamento effettiva per questa operazione è tarata su 1.600 tonnellate. Questo scarto non è casuale, ma rappresenta il margine di sicurezza necessario per gestire il raggio di manovra e la stabilità millimetrica richiesti in un'area così densamente edificata.

Approfondimenti

Il varo del nuovo impalcato è una delle operazioni di ingegneria più complesse realizzate negli ultimi anni nel capoluogo toscano, che richiederà la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella, fanno sapere da RFI.

Mentre il cuore del cantiere batte tra Campo di Marte e Rifredi, il sistema dell'intera Toscana entra in fibrillazione. Non è solo un problema fiorentino: la rete ferroviaria regionale è un organismo talmente interconnesso che il blocco di questo snodo vitale riverbera i suoi effetti fino alla costa e alle vette appenniniche.

Il Presidente Eugenio Giani e l'Assessore Filippo Boni hanno parlato chiaramente di una situazione di emergenza programmata, invitando alla massima consapevolezza. L'impatto sarà capillare:

  • Direttrici principali: Modifiche pesanti sulla Linea Aretina e sulla Borgo San Lorenzo-Firenze (via Pontassieve).
  • Servizi soppressi: Cancellazioni totali per i treni Pontedera-Pisa, Empoli-Firenze Castello e la coppia Grosseto-Campiglia.
  • Il nodo Livorno-Pisa: Soppressa parzialmente la tratta "Fast" Firenze-Livorno e previsti pesanti posticipi per i regionali in arrivo a Pisa.
  • L’area senese: I treni Firenze SMN-Siena subiranno partenze anticipate da Firenze, Rifredi e Montelupo.
  • Collegamenti tirrenici: Orari stravolti per le relazioni Pisa Centrale-Roma Termini e Piombino Marittima-Firenze SMN.

Costruire un ponte in una valle deserta è un esercizio di forza; posarlo nel cuore di Firenze è un esercizio di precisione chirurgica. Il concetto di "contesto fortemente urbanizzato" non è un eufemismo burocratico: significa che la logistica deve piegarsi a spazi angusti dove convivono palazzi storici, strade cittadine e binari attivi.

La scelta di posare l'impalcato in "un'unica soluzione" risponde proprio a questa esigenza: ridurre al minimo i tempi di occupazione del suolo, pur richiedendo la sospensione totale della circolazione verso Santa Maria Novella e Rifredi. È un intervento a cuore aperto dove ogni centimetro di movimento della gru è calcolato per evitare collisioni con il tessuto urbano circostante. La sicurezza dei lavoratori e la stabilità delle abitazioni limitrofe sono le variabili che hanno imposto il fermo quasi totale dei treni.

Il prezzo del progresso si misura in minuti. Per quattro giorni, i viaggiatori dovranno armarsi di una pazienza fuori dal comune, poiché l'offerta ferroviaria nel nodo di Firenze verrà dimezzata. Ecco i dati essenziali per pianificare la sopravvivenza negli spostamenti:

  • Alta Velocità (Dorsale Nord-Sud): I treni saranno instradati sulla linea Tirrenica, con aumenti dei tempi di percorrenza fino a 2 ore e 30 minuti.
  • Navette Bus: Tra Firenze SMN e Firenze Campo di Marte sarà attivo un servizio autobus sostitutivo, ma attenzione: il tempo di trasferimento si allungherà di circa 1 ora e 30 minuti.
  • I "Baluardi" della mobilità: Nonostante il caos, sono stati garantiti dei servizi minimi essenziali:
    • Verso Nord: 4 treni ogni ora da Firenze SMN (direzione Milano, Bolzano, Venezia).
    • Verso Sud: 3 treni ogni ora da Firenze Campo di Marte (direzione Roma, Napoli, Calabria, Puglia).

L'intervento al Ponte al Pino non è una semplice manutenzione, ma una dichiarazione d'intenti sul futuro della Toscana. Giovedì 30 luglio, quando i binari torneranno a vibrare sotto il peso dei convogli, la città avrà un'infrastruttura più sicura, resiliente e moderna.

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