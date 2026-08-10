​Il gigante di ferro che ferma la Toscana

Per chiunque sia abituato a scandire la propria giornata sul ritmo dei treni regionali o dell'Alta Velocità, le date tra il 26 e il 30 luglio 2026 non saranno come le altre. Quello che attende migliaia di viaggiatori non è un semplice "guasto alla linea", ma un evento ingegneristico di portata straordinaria che trasformerà temporaneamente il volto della mobilità regionale. A Firenze, il nodo ferroviario sta per vivere l'atto finale di una sfida tecnica senza precedenti: il varo del nuovo cavalca-ferrovia "Ponte al Pino". Dalle 23:00 di domenica 26 luglio fino alle 11:00 di giovedì 30 luglio, il battito della rete toscana rallenterà drasticamente per far posto a un colosso d'acciaio.

Non capita spesso di assistere a una coreografia logistica di queste proporzioni in un centro abitato. Dopo aver rimosso il vecchio impalcato in una precedente finestra di lavori, Rete Ferroviaria Italiana si appresta a posare la nuova struttura: un blocco unico da 550 tonnellate. Per farlo, entrerà in azione uno dei mezzi più imponenti d'Europa: una gru cingolata con una stazza di 2.000 tonnellate.

Sebbene la gru pesi 2.000 tonnellate, la sua capacità di sollevamento effettiva per questa operazione è tarata su 1.600 tonnellate. Questo scarto non è casuale, ma rappresenta il margine di sicurezza necessario per gestire il raggio di manovra e la stabilità millimetrica richiesti in un'area così densamente edificata.

Il varo del nuovo impalcato è una delle operazioni di ingegneria più complesse realizzate negli ultimi anni nel capoluogo toscano, che richiederà la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella, fanno sapere da RFI.

Mentre il cuore del cantiere batte tra Campo di Marte e Rifredi, il sistema dell'intera Toscana entra in fibrillazione. Non è solo un problema fiorentino: la rete ferroviaria regionale è un organismo talmente interconnesso che il blocco di questo snodo vitale riverbera i suoi effetti fino alla costa e alle vette appenniniche.

Il Presidente Eugenio Giani e l'Assessore Filippo Boni hanno parlato chiaramente di una situazione di emergenza programmata, invitando alla massima consapevolezza. L'impatto sarà capillare:

Direttrici principali: Modifiche pesanti sulla Linea Aretina e sulla Borgo San Lorenzo-Firenze (via Pontassieve).

Modifiche pesanti sulla Linea Aretina e sulla Borgo San Lorenzo-Firenze (via Pontassieve). Servizi soppressi: Cancellazioni totali per i treni Pontedera-Pisa, Empoli-Firenze Castello e la coppia Grosseto-Campiglia .

Cancellazioni totali per i treni Pontedera-Pisa, Empoli-Firenze Castello e la coppia . Il nodo Livorno-Pisa: Soppressa parzialmente la tratta "Fast" Firenze-Livorno e previsti pesanti posticipi per i regionali in arrivo a Pisa.

Soppressa parzialmente la tratta "Fast" Firenze-Livorno e previsti pesanti posticipi per i regionali in arrivo a Pisa. L’area senese: I treni Firenze SMN-Siena subiranno partenze anticipate da Firenze, Rifredi e Montelupo .

I treni Firenze SMN-Siena subiranno partenze anticipate da . Collegamenti tirrenici: Orari stravolti per le relazioni Pisa Centrale-Roma Termini e Piombino Marittima-Firenze SMN.

Costruire un ponte in una valle deserta è un esercizio di forza; posarlo nel cuore di Firenze è un esercizio di precisione chirurgica. Il concetto di "contesto fortemente urbanizzato" non è un eufemismo burocratico: significa che la logistica deve piegarsi a spazi angusti dove convivono palazzi storici, strade cittadine e binari attivi.

La scelta di posare l'impalcato in "un'unica soluzione" risponde proprio a questa esigenza: ridurre al minimo i tempi di occupazione del suolo, pur richiedendo la sospensione totale della circolazione verso Santa Maria Novella e Rifredi. È un intervento a cuore aperto dove ogni centimetro di movimento della gru è calcolato per evitare collisioni con il tessuto urbano circostante. La sicurezza dei lavoratori e la stabilità delle abitazioni limitrofe sono le variabili che hanno imposto il fermo quasi totale dei treni.

Il prezzo del progresso si misura in minuti. Per quattro giorni, i viaggiatori dovranno armarsi di una pazienza fuori dal comune, poiché l'offerta ferroviaria nel nodo di Firenze verrà dimezzata. Ecco i dati essenziali per pianificare la sopravvivenza negli spostamenti:

Alta Velocità (Dorsale Nord-Sud): I treni saranno instradati sulla linea Tirrenica, con aumenti dei tempi di percorrenza fino a 2 ore e 30 minuti .

I treni saranno instradati sulla linea Tirrenica, con aumenti dei tempi di percorrenza fino a . Navette Bus: Tra Firenze SMN e Firenze Campo di Marte sarà attivo un servizio autobus sostitutivo, ma attenzione: il tempo di trasferimento si allungherà di circa 1 ora e 30 minuti.

Tra Firenze SMN e Firenze Campo di Marte sarà attivo un servizio autobus sostitutivo, ma attenzione: il tempo di trasferimento si allungherà di circa 1 ora e 30 minuti. I "Baluardi" della mobilità: Nonostante il caos, sono stati garantiti dei servizi minimi essenziali: Verso Nord: 4 treni ogni ora da Firenze SMN (direzione Milano, Bolzano, Venezia). Verso Sud: 3 treni ogni ora da Firenze Campo di Marte (direzione Roma, Napoli, Calabria, Puglia).

Nonostante il caos, sono stati garantiti dei servizi minimi essenziali:

L'intervento al Ponte al Pino non è una semplice manutenzione, ma una dichiarazione d'intenti sul futuro della Toscana. Giovedì 30 luglio, quando i binari torneranno a vibrare sotto il peso dei convogli, la città avrà un'infrastruttura più sicura, resiliente e moderna.