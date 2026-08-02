Lavori a Firenze nella settimana dal 3 agosto

Nuove asfaltature, lavori per allacci alla rete idrica e per la sostituzione della rete di distribuzione del gas. Sono alcuni degli interventi previsti la prossima settimana.

Inizieranno lunedì 3 agosto i lavori di risanamento in via del Guarlone. L’intervento riguarda il tratto dallo Stradone di Rovezzano a via del Loretino e sarà effettuato nelle fasce orarie 9-12 e 14-17 fino al 16 agosto.

Sempre da lunedì sono in programma i lavori di ripristino della pavimentazione stradale sulla direttrice via di Capornia, via Rocco Caraviello e via di Terzollina. La circolazione sarà interrotta fino al 15 agosto.

Intanto procedono i lavori di asfaltatura in via Fortini. Fino al 5 agosto sarà interrotta la circolazione tra via Belisario Vinta e via Fortini lato il numero civico 111.

Confermato anche il cambio di senso in via del Paradiso che tra via Fortini e via San Marcellino diventa in direzione di via Fortini mentre via Belisario Vinta diventerà a doppio senso di circolazione tra via Fortini e via delle Cinque Vie.

Percorso alternativo per raggiungere via Fortini lato via San Marcellino: via Fortini, via dei Baldovini, via Coluccio Salutati, piazza Gavinana, viale Giannotti, piazza Cardinale Elia Dalla Costa, via di Ripoli, via Filippo Webb, piazzetta del Pomario, via del Parlatore, via San Marcellino. Istituiti anche divieti di sosta.

Vanno avanti anche i lavori di Toscana Energia per la sostituzione della rete del gas in via Datini. Da lunedì 3 agosto sono previsti restringimenti di carreggiata a tratti con chiusura dell’incrocio prima con via Braccio da Montone e a seguire con via Traversari con conseguente istituzione di divieti di transito in queste due ultime strade. Termine previsto 18 settembre.

Ecco gli altri principali interventi.

Via dell’Erta Canina: inizieranno lunedì 3 agosto i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica per conto di Publiacqua. La strada sarà chiusa da viale Galileo a fine strada e il provvedimento sarà in vigore fino al 24 agosto.

Via Buffalmacco: anche in questo caso si tratta di lavori per un nuovo allaccio ma alla rete di distribuzione del gas per conto di Toscana Energia. Da lunedì 3 agosto sarà in vigore un divieto di transito tra via Brunetto Latini e via dei Maffei. Percorso alternativo: via Latini, via Fra’ Guittone, via Boccaccio, via Compagni, via Maffei, via Buffalmacco. Termine previsto 7 agosto.

Piazza D’Azeglio: per lo smontaggio di un cantiere edile dalle 23 di lunedì 3 alle 4 di martedì 4 agosto scatterà la chiusura tra via Niccolini e via Giordani. Previste anche interdizioni momentanee della circolazione sulla direttrice via Carducci tra via Niccolini e via di Mezzo e via di Mezzo tra via dei Pepi e piazza Sant’Ambrogio. Percorso alternativo per piazza D'Azeglio: via Niccolini, via della Mattonaia, via Giordani che cambierà senso tra piazza D’Azeglio e via della Mattonaia verso la piazza.

Via Romana: da lunedì 3 a venerdì 7 agosto è in programma un intervento di rifacimento di un allaccio fognario per conto di Publiacqua. Saranno istituiti un divieto di transito tra via Santa Maria e via del Campuccio e una limitazione ai veicoli superiori ai 35 quintali all’incrocio con piazza della Calza. Percorso alternativo: via di Santa Maria, via delle Caldaie, via del Campuccio.

Via Sant’Antonino: per un intervento edile lunedì 3 agosto la strada sarà chiusa tra via dell’Ariento e via Faenza dalle 9 alle 17. Il provvedimento sarà replicato i lunedì successivi 10, 24, 31 agosto e 7, 14 settembre.

Via dei Leoni: per un intervento con piattaforma aerea lunedì 3 e martedì 4 agosto sarà interrotta la circolazione tra Borgo dei Greci e via del Corno e tra via del Corno e via dei Neri. Itinerario alternativo per via dei Leoni tratto da piazza del Grano al cantiere: Borgo dei Greci, piazza Santa Croce, via Verdi, via Ghibellina, viale Giovine Italia, piazza Piave, lungarno della Zecca Vecchia, piazza dei Cavalleggeri, Corso dei Tintori, via dei Benci, via dei Vagellai, piazza Mentana, lungarno Diaz, piazza dei Giudici, via Castellani, piazza del Grano, via dei Leoni.

Da giovedì 6 e venerdì 7 agosto i lavori si sposteranno nel tratto via Vinegia - via della Ninna che quindi sarà chiuso. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via della Ninna lato via dei Neri: via dei Castellani che cambia di senso, piazza del Grano. Percorso alternativo per via della Ninna lato piazza San Firenze: Borgo dei Greci, piazza Santa Croce, via Verdi, via Ghibellina, viale Giovine Italia, piazza Piave, lungarno della Zecca Vecchia, piazza dei Cavalleggeri, Corso Tintori, via dei Benci, via dei Vagellai, piazza Mentana, lungarno Diaz, piazza dei Giudici, via Castellani, piazza del Grano.

Via di Peretola: da mercoledì 5 agosto sono in programma i lavori per conto di Publiacqua relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 24 agosto sarà interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Percorso alternativo: via di Peretola, via della Cupola, via Michelacci, via Ferrarin, piazza Magrini, via Pratese, via I Settembre, via della Villa Nuova.

Via Forlanini: mercoledì 5 agosto da mezzanotte alle 6 è in programma un intervento edilizio con chiusura della corsia di destra per l’immissione su via di Novoli dal numero civico 1 a via di Novoli.

Via dell’Oriuolo: per lavori con piattaforma aerea giovedì 6 e venerdì 7 agosto sarà interrotta alla circolazione tra via Sant’Egidio e via Portinari. Altri provvedimenti: cambio di senso in via Portinari da via Sant’Egidio in direzione di via dell’Oriuolo e senso unico in via dell’Oriuolo da via Portinari a piazza Duomo. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Verdi e diretti in via del Proconsolo: via Sant’Egidio, via Portinari, via dell’Oriuolo.

Borgo Santa Croce: ancora un intervento con piattaforma aerea con chiusura giovedì 6 agosto in orario 9-18.