L’assalto fascista alla Casa del Popolo di Siena nel 1921

Siena- Il libro “Gli Unni moderni. A cento anni dall'assalto fascista alla Casa del Popolo di Siena” scritto da Guglielmo Boldrini, sindacalista anarco-libertario e perseguitato politico durante il fascismo, fa tappa a Suvignano. La presentazione è in programma lunedì 2 agosto, alle ore 18, nell’ambito del campo della legalità “Suvignano #benecomune”, promosso da Arci Toscana, che dal 31 luglio al 6 agosto coinvolgerà 14 giovani dirigenti di Arci Trento e Bolzano. L’iniziativa è aperta a tutti, nel rispetto delle norme anti Covid-19, e vedrà la partecipazione di Alessandro Orlandini, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza Senese e dell'Età Contemporanea, e di Gabriele Viviani, Spi-Cgil Siena.

Il libro “Gli Unni moderni. A cento anni dall'assalto fascista alla Casa del Popolo di Siena”, edito da Betti Editore e curato da Cgil Siena, Spi-Cgil Siena e Istituto Storico della Resistenza Senese e dell'Età Contemporanea, è una ristampa anastatica del volume nato dalla penna di Guglielmo Boldrini, sindacalista ed ex dirigente della Camera del Lavoro di Siena, che visse da protagonista la lotta contro il fascismo. Nel libro, infatti, viene ricostruita la storia, senese e non solo, a partire dal 4 marzo 1921, data in cui sessantasette socialisti e comunisti anarchici uscirono sconfitti nella difesa della Casa del Popolo di Siena da un assalto fascista spalleggiato dalle forze dell'ordine.

Fra loro c’era anche Guglielmo Boldrini, animatore da anni dell'anarchismo senese, che volle ricostruire l’accaduto con il suo libro, in risposta a Gino Sarrocchi, liberale conservatore che nel dibattito parlamentare mentì sui fatti senesi.