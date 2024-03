L'accordo Meloni - Giani porta un tesoro alla Toscana

531 milioni alla Toscana con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: 113 sono per la tramvia

Strade, sanità, difesa del suolo, cultura, sport. L’accordo per la Coesione tra Governo e Regione Toscana, sottoscritto in palazzo Strozzi Sacrati tra il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, completa con ulteriori 531 milioni, l’assegnazione alla Toscana del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) per il periodo 2021/2027. I 531 milioni si aggiungono ai 151 già assegnati in anticipazione nel 2021 e nel 2023, per un totale di oltre 680. Tra le opere al centro del Fondo il finanziamento per la tratta tramviaria 2.2 aeroporto – polo scientifico di Sesto Fiorentino, già sostenuto con 111,5 milioni di fondi Fesr 21/27, e adesso supportato con ulteriori 113 milioni di finanziamenti Fsc 21/27, che consentono di garantire il completo finanziamento della tratta.

In ambito infrastrutturale, da rilevare la realizzazione del Collegamento Viale XI Agosto – Careggi, nuovo tratto di viabilità che consentirà di ottenere un accesso diretto per chi deve raggiungere il polo ospedaliero regionale di Careggi dal quadrante nord-ovest del territorio metropolitano utilizzando le principali infrastrutture viarie (Autostrade A1 e A11, FI-PI-LI) per 8 milioni di euro

