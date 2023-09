La XXI edizione del Pisa Book Festival

Si parte domani con l’anteprima al Royal Victoria Hotel alle ore 18.30 in compagnia delle scrittrici Evelina Santangelo e Lorenza Pieri. Giovedì alle ore 15 apriranno al pubblico gli Arsenali Repubblicani, con gli stand degli editori indipendenti.

Al taglio del nastro, previsto per le ore 16.30, seguirà il discorso inaugurale del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Pisa e i Medici. Conclude la giornata inaugurale la lectio magistralis di Lina Bolzoni alle ore 18, Arte della memoria e donne che leggono.

Grandi ospiti 2023

Per quattro giorni, da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre, il Pisa Book Festival si ripropone al pubblico come manifestazione culturale che combina la promozione del libro, luogo dell’anima, con quella di musei e complessi storici, luoghi d’arte, identità e memoria storica.

Focus Poesia

Grande spazio, come sempre, alla poesia con Fabio Pusterla (venerdì ore 18), Vivian Lamarque (sabato ore 12), Matteo Pelliti (domenica ore 11), Francesca Matteoni (domenica ore 11.30), Elisa Biagini (domenica ore 16).

Celebrazioni

Nel ciclo degli Omaggi ai grandi della letteratura, quest’anno il Festival ricorda Alessandro Manzoni con Eleonora Mazzoni (sabato ore 10.30); José Saramago (sabato ore 12) con Roberto Francavilla e Bohumil Hrabal, in occasione della presentazione del volume Compiti per casa. La cucina letteraria di Bohumil Hrabal, una raccolta di piccole gemme del grande autore ceco (Miraggi Edizioni), domenica ore 12 con Massimo Tria, Laura Angeloni e Alessandro De Vito.

Sabato alle ore 19 si esibirà nella Chiesa di San Vito il gruppo polifonico corso Cantori, che propone un concerto sui canti corsi raccolti da Niccolò Tommaseo nel XIX secolo, alternando canti antichi della tradizione a canti corsi contemporanei, in un dialogo musicale attraverso i secoli (a cura di Edizioni Albiana).

Pisa University Press, casa editrice dell’Università di Pisa, sarà presente alla 21° edizione. Giovedì 28 settembre, alle 17, al Museo delle Navi Antiche-Book Club (Lungarno Simonelli), il professor Riccardo Mazzanti con l’aiuto di Atos Davini (attore e anima de La Brigata dei Dottori, per la quale ricopre da anni il ruolo della mitica Sora Colomba) proporrà un viaggio – divertente curioso ma anche rigorosamente documentato – intorno all’indole dei pisani a partire dal volume “Cultura popolare e territorio. I proverbi pisani”, edito da Pisa University Press.

Oltre 2 mila proverbi raccolti dal professor Riccardo Mazzanti in 30 anni di ricerche “sul campo”, ogni proverbio è corredato da una traduzione in italiano e da un commento che serve a spiegarlo e a inquadrarlo dal punto di vista geografico, storico, sociologico ed epistemologico. Ne emerge il carattere pragmatico e disilluso dei Pisani, il loro spirito religioso, il tipo di rapporti sociali, l’amara ironia dei ceti meno abbienti nei confronti delle necessità quotidiane: in pratica si tratta di un compendio di saggezza di matrice popolare, anche se molti fra i proverbi più famosi denotano origini dotte e, forse per questo, hanno avuto continuità nel tempo.

Riccardo Mazzanti è professore ordinario di Geografia Umana presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, e ha pubblicato oltre 70 contributi.

Venerdì 29 settembre, alle 12, nell’auditorium del Museo delle Navi Antiche, sarà invece presentato – in linea con il tema dell’edizione 2023 del Pisa Book Festival, dedicato alle donne – il volume “Nel giardino delle arti e delle scienze. Studi in onore di Lucia Tongiorgi Tomasi”, a cura di Alessandro Tosi e Massimiliano Rossi.

“Nel giardino delle arti e delle scienze” raccoglie gli atti di una giornata dedicata, nel giugno del 2019, agli ottant’anni della storica dell’arte Lucia Tongiorgi Tomasi, studiosa di livello internazionale, per decenni docente presso l’Ateneo pisano. Dalla storia della illustrazione scientifica nella prima età moderna alla progettazione del giardino, dalla cultura della Wunderkammer alla storia del disegno, della grafica e dei corredi librari fino a tematiche di iconografia e iconologia, i contributi raccolti nel volume testimoniano il magistero di Lucia Tongiorgi Tomasi attraverso la vicinanza di amici, colleghi e allievi. Interverranno Alessandro Tosi e Lucia Tongiorgi Tomasi.