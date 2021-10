La vendemmia come non l'avete mai vista

La vendemmia è un evento, da qualsiasi punto di vista la si voglia vedere: che la si viva dall’alto, immersi nelle vigne o degustando il vino in mezzo al mare il momento della “raccolta” rimane un evento da festeggiare.

Dopo il successo di settembre, prosegue per tutto ottobre in Toscana l’evento Cantine Aperte in Vendemmia con tante altre attività promosse dalle cantine socie del Movimento Turismo del Vino Toscana che apriranno le porte a tutti i wine lovers che potranno vivere la magica atmosfera della vendemmia nelle campagne toscane. Dalle vigne del Brunello, passando per il Chianti, fino ad arrivare a San Gimignano e la Maremma. Tanti gli appuntamenti e tanti i programmi dedicati a tutti gli appassionati che per una volta non solo potranno degustare i vini visitandone le cantine, ma partecipare la vendemmia con tante attività pensate per tutta la famiglia, con il coinvolgimento dei più piccoli con le merende e i giochi della vendemmia.

Un momento tanto atteso di lavoro, che si perde nella memoria e si ripete da millenni, rinnovando emozioni di gioia e convivialità in un turbinio di profumi e colori tipici della fine della stagione estiva. La raccolta dell’uva è da sempre un momento speciale del lavoro in vigna e i produttori soci del Movimento Turismo del Vino Toscana da sempre amano condividere con gli enoturisti questo momento così particolare. Si va dalla vendemmia per la famiglia, con la possibilità per i più piccoli di pigiare l’uva con i piedi, alle visite guidate dagli enologi per spiegare passo dopo passo le fasi salienti. Poi picnic sui filari al tramonto, a fine vendemmia, ma anche pranzi e cene della vendemmia, come tradizione vuole. Al trekking tra i vigneti si aggiungono poi esperienze uniche come la preparazione per il Vin Santo.

Prosegue anche l'evento diffuso promosso dalla Federazione delle Strade del Vino dell’olio e dei Sapori di Toscana. Si parte dalle Terre di Pisa, nel programma della Strada del Vino Colline Pisane un appuntamento unico: Il 3 ottobre a Varramista sarà possibile sorvolare i vigneti e osservare dall’alto i colori dell’autunno a bordo di un elicottero. L’esperienza si concluderà con la visita alle cantine e una degustazione con merenda.

Domenica 3 ottobre un'esperienza di pesca turismo, con pranzo a bordo, cucinando il pesce pescato abbinato a vini Sator. Conclude la giornata un'interessante visita all'area protetta della Meloria, nei luoghi della storica battaglia navale tra Pisani e Genovesi del 6 agosto 1284.

La Strada del Vino Terre di Arezzo organizza per il 3 ottobre: “I Giorni del Vino – visite in cantina”: Borro (Loro Ciuffenna), Cantine Ricci (Bucine), Fabrizio Dionisio (Cortona) e il 6 ottobre si prosegue con Buccelletti (Castiglion Fiorentino), San Ferdinando (Civitella in Val di Chiana), Tiberio (Terranuova Bracciolini).

Il 2 e il 16 Ottobre la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e Sapori della Valdichiana Senese propone un pranzo in vendemmia con i vini dell'Azienda Podere Casa- nova di Montepulciano.

Il vino passa poi la staffetta alla frangitura dell’olio. Concludiamo quindi con la Strada dell’Olio Monti Pisani che sabato 2 ottobre apre l' Antico Frantoio del Rio Grifone Vicopisano (PI): dalle ore 16.30 verranno avviate le macchine e dopo circa un’ora sarà possibile assaggiare “l’Olio Novo” 2021. Bruschette e aperitivo a base di Sangiovese Grifone IGT, allietato dal concerto “Forever Queen” della Filarmonica G. Verdi di Calci. Dopo la festa, menù a tema “Olio Novo” presso la Trattoria Aurora a Vicopisano.

A Poggiotondo, l’azienda di Subbiano (a metà strada tra Arezzo e Firenze) condotta da Lorenzo e Cinzia Massart, torna VIVI LA VENDEMMIA quest’anno alla 14^ edizione. La vendemmia è appena iniziata in località Le Rancole dove ci sono i vigneti e la cantina di POGGIOTONDO. Gli ospiti, invece, sono attesi dall’alba al tramonto lunedì 4 ottobre, martedì 5 ottobre e mercoledì 6 ottobre (tempo permettendo naturalmente), previa prenotazione, telefonando al 329.59.26.089 o scrivendo a info@poggiotondo.it. Naturalmente saranno obbligatori green pass e mascherina.

Come di consueto i locali più à la page del Casentino praticheranno prezzi speciali a coloro che avranno partecipato (attivamente) a VIVI LA VENDEMMIA 2021 e che, per la cena, saranno in grado di sedersi, senza aiuto, al tavolo per bere almeno un altro fiasco di vino di Poggiotondo.