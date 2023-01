La Toscana è tra le principali destinazioni turistiche del 2023

Il 2023 può contare su dieci giorni festivi infrasettimanali e, con pochi giorni di ferie, ci si possono godere delle lunghe vacanze. Non resta quindi che scegliere le destinazioni migliori.

Sembra proprio che nel 2023 la piena ripresa del turismo sarà confermata e sarà possibile viaggiare di nuovo in totale libertà e senza restrizioni (o quasi), anche se è ancora necessario o consigliato indossare la mascherina su molti mezzi di trasporto. Ogni anno in questo periodo spunta una moltitudine di liste, stilate secondo criteri diversi, con le migliori destinazioni al mondo da visitare nell'anno che sta per iniziare. Anche il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, ha stilato la sua e la Toscana è una di queste.

In Toscana il Festival e il Mese di Giacomo Puccini

In vista del centenario della morte di Giacomo Puccini, uno dei più importanti compositori di tutti i tempi, avvenuta nel 1924, la sua terra natale, la Toscana, organizza come ogni anno a Torre del Lago il Festival Pucciniano e il Mese Pucciniano. Nato a Lucca ma incantato dal fascino di Torre del Lago, il compositore non ha mai lasciato questi luoghi, che lo hanno spesso ispirato per creare le sue opere di fama internazionale: La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. Il Festival Pucciniano è il più importante evento lirico in Italia e l'unico al mondo dedicato a Puccini.

Si svolge in estate, nei mesi di luglio e agosto, nei luoghi che hanno ispirato il maestro. Il Festival offre la possibilità di ascoltare grandi star della lirica mondiale che interpretano i capolavori di Puccini, in un grande teatro all'aperto sulle rive del Lago di Massaciuccoli, proprio di fronte alla Casa Museo di Puccini. Il Mese Pucciniano è un altro festival con un importante programma di eventi che si svolge tra il 29 novembre, anniversario della morte di Giacomo Puccini, e dicembre.

Il programma comprende numerosi concerti, conferenze e spettacoli e si conclude il primo gennaio con il Concerto di Capodanno.

VERSILIA

per il 2023 la Versilia ha già un calendario fitto di eventi dalle riconferme come Il Versilia Photo Fest, la Festa dello Sport e nuove manifestazioni in via di organizzazione come la Festa del libro a Lido di Camaiore prevista per il 22 e 23 aprile e tanti altri appuntamenti che stanno prendendo forma.

RAPOLANO TERME

Il clima sarà quello della primavera inoltrata, il panorama promette di fare da splendida cartolina dei ricordi di un weekend tra le strade bianche toscane, un contesto paesaggistico unico e rinomato in tutto il mondo, queste le premesse più che positive in cui nasce la 1^ Crete Senesi Ultramarathon. L’evento, organizzato dal Gruppo Podistico “Riccardo Valenti” con il Patrocinio del Comune di Rapolano Terme è in programma nel weekend del 5-7 maggio 2023.

Tutto il territorio è ricco di attrattive turistiche, naturali, storiche, architettoniche e di una tradizionale eno-gastronomia rinomata in tutto il mondo. La partecipazione alla manifestazione è dunque un’occasione per trascorrere un weekend di sport e turismo, alla ricerca di benessere e relax. Per il weekend di gara gli organizzatori hanno stipulato delle convenzioni con ristoranti e con le storiche Terme Antica Querciolaia, situate poco fuori dal centro e che conservano la vasca in travertino dove si curò Giuseppe Garibaldi con le sue piscine circondate da dolci colline argillose e da un orizzonte di vigneti ed oliveti,

COUNTRY BREAK DOVE NASCE IL NOBILE

Metti i tre mesi più freddi e bui dell'anno, metti che le vacanze sono ancora lontane, perché non pensare allora una fuga dalle città che riscaldi il cuore e coccoli il palato? Qualche ora da wine lover e poi a zonzo per strade di campagna o piccoli centri storici, musei e artigiani, e infine soste golose a tavola. Il fascino di una terra vocata a grandi vini e alla bellezza di paesaggi rigeneranti alla Tenuta Carpineto di Montepulciano.