La showgirl da tre milioni e mezzo di follower per la prima volta a Firenze

Elettra Lamborghini sul palco della discoteca di Armando Casodi, venerdì 30 novembre dalle 23,30

Firenze, 29 novembre 2018 - Occhi verdi, tatuaggi maculati, piercing di diamanti e una sensualità mozzafiato che vale ben tre milioni e mezzo di follower. Dopo aver conquistato con i suoi singoli, “Pem Pem” e “Mala”, America Latina, Usa ed Europa, Elettra Lamborghini arriva per la prima volta a Firenze venerdì 30 novembre e sceglie lo Yab (via Sassetti, 5) come tappa del suo tour internazionale. La showgirl bolognese, regina indiscussa del Latin pop mondiale, sarà dunque la protagonista d’eccezione del venerdì dello Yab, che sta riscuotendo un successo dietro l’altro grazie all’attenzione e alla competenza del direttore artistico Armando Casodi.

Con una star come Elettra Lamborghini, lo Yab si avvia a concludere un anno che lo ha visto indiscusso protagonista del capoluogo toscano. Allo stesso tempo, lo storico locale fiorentino rilancia una programmazione artistica incredibile, ricca di star internazionali.Ricordiamo che lo Yab ha alle spalle oltre 39 anni di storie e successi. Il manager Armando Casodi è riuscito a portare nella discoteca più amata di Firenze artisti del calibro di Robert De Niro, Sylvester Stallone, Sean Penn, Madonna, David Bowie, Renato Zero, Yves Saint Laurent, Zucchero, Patty Pravo, Giorgio Gaber e Ombretta Colli, Grace Jones, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Jessica Alba e molte altre star del calcio e dello sport come Tomba, Batitusta, Balotelli.

Elettra Lamborghini salirà sul palco della discoteca più famosa di Firenze per cantare brani da lei scritti, che hanno scalato le classifiche mondiali. L’artista è famosa anche per il twerking, un ballo sensualissimo a colpi di natiche, uno show mozzafiato che già fa presagire il tutto esaurito.

Cantante, pilota, modella, allevatrice professionista di cavalli, presentatrice, influencer con video divenuti virali nel mondo web.Elettra Lamborghini, classe 1994, è tutto questo e ha già dimostrato di essere una vera fuoriserie, tanto da competere per notorietà sul web con la celebre casa automobilistica di cui porta il cognome. Nell'agosto 2015 Elettra entra nel mondo televisivo con il reality show Super Shore e nel 2017 arriva lo show #Riccanza. Mentre i reality inseguono la giovanissima Lamborghini, anche i grandi produttori musicali americani la notano. Nel 2018 Elettra annuncia l'uscita del primo singolo, intitolato "Pem Pem”, che raccoglie decine di milioni di visualizzazioni, fino al riconoscimento del disco di Platino. Segue a ruota un nuovo successo, “Mala”.

La discoteca più amata di Firenze, acronimo di You Are Beautiful, non si smentisce, dunque, nemmeno questa volta. In attesa di vedere l’adrenalinica Elettra Lamborghini, è già in calendario per il 14 dicembre l’esibizione del cantante colombiano, fenomeno reggaeton, Jay Santos.