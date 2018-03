La serata di Patrizia Dani venerdi scorso a San Miniato

Fotografie www.zanichesi.it

Il nono Spring Party B-day organizzato dall'agenzia L'Event3

Venerdì scorso è andato in scena il nono Spring Party B-day, festa di primavera organizzata da L’EVENT3, agenzia che organizza matrimoni, feste private ed eventi aziendali.

La festa di quest’anno si è svolta nella splendida cornice del ristorante Terrazza Miravalle, affacciato sull’incantevole Piazza del Duomo di San Miniato. Anche quest’anno i numerosi invitati hanno potuto assistere allo show del famoso cabarettista e imitatore livornese Leonardo Fiaschi, visto su RaiUno a ‘Tale e quale show’ e ‘Domenica In’, celebre anche per le sue parodie musicali. Spazio anche per la danza, con l’esibizione di Lorenzo Sorice, ballerino Hip Hop della trasmissione Amici, accompagnato dal corpo di ballo della scuola Dimensione Danza. Musica protagonista anche con l’esibizione di Filomena Torelli, fischiatrice professionista già vista a ‘I soliti ignoti’ su RaiUno, e con il live degli esperti musicisti del Trio de Janeiro. Lo spettacolo è stato presentato dalla bravissima showgirl Ilaria Belli. Le foto della serata sono state realizzate dal fotografo Andrea Corridori.

Patrizia Dani, Event Designer e Wedding Planner titolare dell’agenzia L’EVENT3, con la sua agenzia ha saputo unire la sua passione per l’arte, per la grafica e per il design con l’organizzazione di eventi assolutamente indimenticabili, una professionalità che oggi la porta a realizzare progetti che spaziano dall’Italia alla Svizzera. Anche quest’anno ha offerto ai suoi numerosi ospiti uno spettacolo ricco e divertente, condito dall’impeccabile organizzazione che contraddistingue gli eventi della sua agenzia.