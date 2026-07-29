La Regione vuole un nuovo collegamento Val d’Elsa-Val di Cecina

È stata pubblicata su START, la piattaforma telematica della Regione Toscana dedicata ai bandi di gara, la procedura per la progettazione preliminare dei lavori di ammodernamento della strada tra Colle Val d'Elsa Sud (raccordo Firenze-Siena) e la Val di Cecina.

La progettazione interessa il tratto ritenuto prioritario, lungo circa cinque chilometri, compreso tra Montecastelli Pisano e l'attraversamento del fiume Cecina, individuato d'intesa con gli enti locali interessati.L'importo posto a base di gara è pari a 1.930.704,94 euro, oltre a IVA e oneri previdenziali e assistenziali, a fronte di un finanziamento complessivo dell'intervento di 2.750.000 euro Il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma START è fissato al 25 settembre."Con la pubblicazione della gara – dichiarano il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessore regionale a viabilità e infrastrutture Filippo Boni – compiamo un passo concreto verso la realizzazione di un'infrastruttura attesa dal territorio e strategica per migliorare i collegamenti tra la Val d'Elsa e la Val di Cecina.

Avviamo la progettazione del tratto individuato come prioritario insieme agli enti locali, dando seguito agli impegni assunti dalla Regione nell'ambito del programma di investimenti legato allo sviluppo della geotermia e alla sostenibilità ambientale. L'obiettivo – concludono – è dotare quest'area di una viabilità più moderna, sicura ed efficiente, capace di sostenere lo sviluppo economico, migliorare l'accessibilità e rafforzare la competitività di un territorio strategico per la Toscana."

L'affidamento della progettazione dà attuazione agli indirizzi approvati dal Consiglio regionale con la Nota di aggiornamento al DEFR 2026, che prevede l'avvio delle progettazioni per il collegamento tra la Val d'Elsa e l'area geotermica della Val di Cecina, in coerenza con gli interventi sulla viabilità connessi agli investimenti per la sostenibilità ambientale.L'opera costituisce inoltre uno degli interventi previsti dal piano pluriennale di investimenti presentato da Enel Green Power e approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 167 del 17 febbraio 2025, che destina complessivamente 60 milioni di euro agli interventi sulla viabilità regionale a supporto dello sviluppo sostenibile dei territori geotermici.