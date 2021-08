Turismo: la Regione più gettonata dai Vip? La Toscana

Come pensare alle vacanze sdrammatizzando la dilagante infodemia? «Un’idea è quella di pensare agli altri viaggiatori, magari ai vip che quest’estate proprio non se la perdono» suggeriscono gli esperti del portale specializzato in viaggi di gruppo Vamonos-Vacanze.it.

Attori, giornalisti, presentatori, nuove star dei social e sportivi, finalmente anche i vip italiani hanno imparato ad amare le vacanze in ville di pregio, da sempre scelta d’elezione delle star internazionali in visita nel nostro Paese in cerca di privacy, sicurezza e l’inimitabile stile italiano. Per la stagione 2021, anche i vip nostrani confermano un trend che Emma Villas, leader italiano nel settore del vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata), ha evidenziato analizzando le richieste di prenotazione degli oltre 430 immobili tra ville e casali di pregio nel nostro Paese.

Un’assidua frequentatrice delle vacanze in villa è Belen Rodriguez che spesso riunisce la propria numerosa famiglia in case da sogno. La neomamma, celebre showgirl e imprenditrice di successo ha già soggiornato tre volte durante quest’anno in alcune delle residenze gestite in esclusiva da Emma Villas: per lei, un soggiorno a San Vincenzo (Livorno), a La Perla Tra gli Ulivi, sulla bellissima Costa degli Etruschi, residenza di recente costruzione, dotata di impianti di domotica, e con preziosa attenzione all'ambiente.

Sempre in Toscana il secondo soggiorno di Belen, che ha scelto La Villa Primo Sole, proprietà a pochi chilometri dalla romantica città di Lucca immersa nell’incantevole contesto della valle del Serchio; mentre per il terzo soggiorno ha scelto Villa Pina, immersa in un ambiente tranquillo e rilassante nel verde della Brianza. Che la passione per le vacanze in villa sia stata trasmessa a Cecilia Rodriguez dalla sorella?

Sempre la Toscana, stavolta Arezzo, ha ospitato infatti l’ex ciclista su strada e pista Ignazio Moser e della showgirl e modella Cecilia Rodriguez. La loro scelta è ricaduta su Villa Ninfeo, complesso composto dalla villa principale e da una dependance, che rappresenta un vero capolavoro di stile sia negli interni che negli esterni, caratterizzati da grosse vasche di pietra che corrono lungo i bordi della piscina, formando un suggestivo specchio d’acqua che duetta col paesaggio grazie alle sue forme e colori naturali. Immersa in un’atmosfera fatata, Villa Ninfeo è adagiata su un promontorio che dona indimenticabili scorci sulla storica città d’arte e sulle morbide colline movimentate da campi coltivati e distese di ulivi e di vigneti.

Reunion familiari per un compleanno da sogno in Toscana anche per la sorella di Chiara Ferragni, che con il marito Fedez si è concessa qualche giorno di mare a Forte dei Marmi. Valentina, ormai affermata disegnatrice di gioielli che insieme al compagno ed ex modello Luca Vezil ha scelto di soggiornare alla Tenuta di Pratello, al centro della Val d’Era e a breve distanza da molte delle più belle perle di questa regione come Peccioli, Volterra, San Gimignano.

Non potevano mancare le nuove star dei social che hanno scelto i luoghi più incantevoli dell’Italia per le loro vacanze slow style “Instagrammabili”.

Lucca è stata meta dell’influencer e ideatrice di un noto brand di costumi, Chiara Biasi, che per il suo soggiorno in villa ha scelto la residenza Mariasole, una casa in pietra vestita di vite canadese e immersa nell’abbraccio di uno splendido giardino botanico, una terrazza naturale che si allunga sulle chiome arruffate di un bosco che, a loro volta, terminano sull’affascinante orizzonte disegnato delle Alpi Apuane. Nel mezzo, il mare della costa versiliana, distante meno di 6 km in linea d’aria.

«Anche John Legend ha raggiunto, con moglie e figli, la Toscana» sottolinea Emma Lenoci, fondatrice e ceo di Vamonos Viaggi Eventi Srl «Ma le vacanze non sono solo per i vip e il tanto at­te­so viag­gio non è ne­ces­sa­ria­men­te co­sto­so: il ve­ro plu­sva­lo­re è dato dall’autenticità dell’esperienza, dal grado di per­so­na­liz­za­zio­ne e dalla scelta delle me­te che devono essere nel contempo sor­pren­den­ti e si­cu­re» sostiene Emma Lenoci.