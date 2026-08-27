​La notte delle stelle e del cuore il 9 settembre a Firenze

Può un piatto d'eccellenza farsi ponte sopra i conflitti? Mentre lo skyline fiorentino si tinge d’oro al tramonto, il 9 settembre 2026, il rooftop del The Social Hub Belfiore non sarà solo il palcoscenico della grande cucina d’autore. Qui, la Italian Chef Charity Night celebrerà il suo decimo anniversario, trasformando l’eleganza del gusto in un atto di resistenza civile. Non è più solo un evento gastronomico, ma un movimento di solidarietà che oggi abbraccia la missione dell'UNHCR per dare futuro a chi ha perso tutto.

Per la prima volta in dieci anni, la kermesse abbatte le gerarchie canoniche del fine dining per aprirsi a una coralità internazionale senza precedenti. Accanto ai nomi più blasonati della ristorazione, operano come peer — colleghi alla pari — due talenti dalla storia di straordinaria resilienza: la siriana Nuha Saegh e l’afghano Hamed Mohamad Karim.

Le loro tradizioni millenarie, portate in tavola con piatti che profumano di casa e di rinascita, dialogano orizzontalmente con i signature dish dei maestri toscani. In questa fusione, la cucina smette di essere solo tecnica per diventare l'unico alfabeto universale capace di tradurre la pace in sapore, trasformando l'incontro tra culture in un'esperienza sensoriale profonda.

L'innovazione di questa edizione passa attraverso un investimento concreto sul talento e sul lungo periodo. Grazie alla visione di Alessio Tessieri, fondatore della Scuola Tessieri di Ponsacco, l'evento non si limita alla raccolta fondi immediata, ma istituisce una borsa di studio del valore di 15.000 euro.

Questo fondo permetterà a un giovane rifugiato, selezionato in sinergia con l’UNHCR, di frequentare un percorso di alta formazione professionale per diventare chef. Non si tratta solo di offrire un'opportunità lavorativa, ma di restituire la dignità di un sogno e gli strumenti per realizzarlo, dimostrando che l'alta cucina può essere il motore propulsore di una reale integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese.

Il cammino iniziato nel 2016 al Forte Belvedere sotto il nome di Amatriciana Day per aiutare le vittime del terremoto in Centro Italia è stato un crescendo di impegno e consapevolezza. In dieci anni, la manifestazione ha saputo intercettare i bisogni più urgenti della società, sostenendo il Centro Antiviolenza Artemisia (2018), l'ospedale Careggi (2019), la Fondazione Il Cuore si scioglie (2021), fino ad arrivare al supporto internazionale per il World Food Programme (2022), la Fondazione Casa Marta (2023), i minori stranieri non accompagnati (2024) e il Nucleo Trapianti della Protezione Civile (2025).

La scelta dell'UNHCR per il 2026 rappresenta l'approdo naturale di questo percorso, elevando il concetto di "responsabilità collettiva" a una dimensione globale che non conosce confini.

«Arrivare alla decima edizione significa vedere riconosciuto un lavoro costruito nel tempo grazie alla disponibilità di chef, aziende e professionisti che ogni anno scelgono di esserci. Per questo anniversario volevamo sostenere una causa capace di richiamare una responsabilità collettiva» dichiara Marco Gemelli, fondatore de Il Forchettiere.

Il "dream team" della ristorazione toscana si presenta compatto per contrastare la malnutrizione dei rifugiati nel mondo. Stelle Michelin del calibro di Vito Mollica, Antonello Sardi, Matteo Temperini, Mirko Marcelli, Giovanni Luca Di Pirro e Iside De Cesare mettono la propria arte al servizio di una causa vitale.

L'evento è un ecosistema corale che coinvolge non solo chef, ma anche eccellenze dell'artigianato come i gelatieri Stefano Dondoli e Cinzia Otri, i pizzaioli Zanfa Bros e il prezioso contributo degli studenti dell’Istituto alberghiero A. Saffi. Per lo chef Antonello Sardi, la partecipazione è una precisa "scelta di sensibilità": la cucina moderna non può più limitarsi all'estetica, ma deve diventare uno strumento attivo per sostenere le fragilità umane. Il ricavato trasformerà l'eccellenza dei piatti in aiuti salvavita — cibo e acqua — per chi fugge da fame e persecuzioni.

In un'epoca segnata da crisi climatiche e tagli agli aiuti umanitari, la Italian Chef Charity Night 2026 si erge come un faro di umanità. Laura Iucci, Direttrice per la raccolta fondi di UNHCR Italia, ricorda che in un contesto così drammatico è fondamentale "non voltarsi dall'altra parte": «Anche un gesto individuale, come una donazione, resta essenziale: significa rompere la catena dell’indifferenza e offrire solidarietà, esprimendo il meglio della nostra umanità».

Partecipare a questa serata significa capire che una cena d'autore può essere molto più di un piacere effimero: è l'anello che spezza l'indifferenza.