FIRENZE, 4 novembre ’26 – Lutto a Firenze e nel mondo della moda per la scomparsa di Carla Braccialini, fondatrice dell'omonima maison e icona riconosciuta nel mondo di creatività e saper fare fiorentino. Aveva 95 anni.

"Una pioniera delle pelletteria fiorentina di straordinaria creatività, visione e passione per il Made in Italy" ricorda così Carla Braccialini il presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa Lapo Baroncelli.

"Ha rappresentato per decenni l'anima più innovativa e vivace del comparto della pelletteria, portando l'ingegno, l'ironia e la maestria fiorentina sui mercati internazionali - prosegue Baroncelli -. Al ricordo indelebile del suo valore umano e professionale si somma il suo modo originale di fare impresa, dove ha saputo dimostrare come dedizione, coraggio e capacità di sognare possano trasformare la nostra tradizione manifatturiera in un'eccellenza globale”.

“Ai colleghi Riccardo, Massimo e Lorenzo un affettuoso abbraccio per la scomparsa della cara mamma a nome mio e degli industriali di Firenze, Livorno e Massa Carrara", conclude il presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa Lapo Baroncelli.

“Con Carla Braccialini - sottolinea la sindaca di Firenze Sara Funaro - se ne va un grande nome della moda e dello stile italiano. Visione, creatività e originalità sono stati al centro del suo percorso. Insieme al marito Roberto ha fondato l’omonima azienda artigianale, e con lui ha saputo trasformare un’intuizione coraggiosa in un marchio celebre a livello internazionale. La loro fu una piccola grande rivoluzione: le loro borse non erano solamente accessori ma oggetti d’arte, caratterizzate da colori vivaci e dettagli pop che le hanno rese iconiche, capaci di dimostrare concretamente quanto quel “saper fare” e “saper creare” tipico del territorio fiorentino e toscano rappresenti un valore inestimabile da tutelare e promuovere.

Con la sua scomparsa, il mondo della moda, Firenze e la Toscana perdono una grande pioniera del Made in Italy. Ai figli, alla famiglia e a tutti coloro che hanno lavorato con lei e hanno avuto l’onore di incontrarla nel suo percorso imprenditoriale, vanno le più sentite e sincere condoglianze mie e dell’amministrazione”.