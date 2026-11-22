Giovedì 5 novembre alle ore 10.30, nella basilica di Santa Trinita a Firenze, si terranno i funerali di Gianluca Moggi, storico fotoreporter de La Nazione, scomparso improvvisamente lunedì 2 novembre a 68 anni, in un incidente sulle colline di Marignolle.

Con la sua macchina fotografica ha raccontato per decenni Firenze e la Toscana: dalla cronaca del Mostro di Firenze, con il celebre scatto a Pietro Pacciani, alle tournée del Maggio Musicale Fiorentino.

Nel 2024 aveva ricevuto il Premio giornalistico Umberto Chirici per una foto diventata iconica.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel giornalismo toscano.

L’Ordine dei Giornalisti, l’Associazione Stampa Toscana, la Regione e il Comune di Firenze, i colleghi e i lettori lo hanno ricordato come un professionista generoso, solare e un maestro del fotogiornalismo.