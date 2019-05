La giornata inaugurale dell'82° Festival del Maggio Fiorentino

Otto appuntamenti con l’opera Lear di Aribert Reimann, diretta da Fabio Luisi e con la regia di Calixto Bieito. Diretta radiofonica su Rai Radiotre. All'Università, in Aula Magna con l’intervento di Claudio Magris

Il 2 maggio sarà una giornata di festa per tutta la città di Firenze, con centinaia di artisti impegnati a dare il via all'LXXXII Festival del Maggio Musicale e ben otto appuntamenti in programma. Come avvenuto anche per l'edizione 2018, il taglio del nastro della manifestazione (che andrà avanti fino alla fine di giugno con oltre 120 eventi in calendario) sarà spalmato sull'intera giornata di giovedì, nella quale ricorrono i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. “Potere e Virtù”, questo il titolo scelto per l’LXXXII edizione del festival, che spesso lascerà i confini del teatro per allargarsi alla città di Firenze, all’area metropolitana e alla Toscana con i concerti a Pisa, Livorno e Lucca. A interpretare graficamente il tema di questo anno è stato chiamato l’artista Luca Pignatelli, che grazie alla collaborazione con il Museo Novecento, ha realizzato il manifesto della rassegna cercando di sintetizzarne il senso utilizzando gli strumenti dell’artista.

L’opera che apre il LXXXII Maggio Musicale è Lear, lavoro degli anni Settanta del compositore tedesco Aribert Reimann che va in scena il 2 maggio alle 20 (repliche 5 ore 15:30 e 9 maggio alle 20) nell’allestimento dell’Opéra National de Paris, con il maestro Fabio Luisi sul podio e la regia firmata dal celebre Calixto Bieito. (Tra gli interpreti: Bo Skhovus, Frode Olsen, Michael Colvin e Erika Sunnegårdh). La giornata inaugurale comincia alle 11 con un incontro con lo scrittore Claudio Magris nell’aula magna dell’Università di Firenze (ingresso libero) e prosegue con un concerto degli Ottoni del Maggio Musicale Fiorentino alla Loggia dei Lanzi alle 12. Per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci (deceduto ad Amboise il 2 maggio 1519) il Maggio presenta inoltre una nuova commissione del Teatro dal titolo Leonardesca. Aforismi per voci di bambini e pianoforte su testi di Leonardo da Vinci di Luca Logi, che vedrà protagonista il Coro delle voci bianche del Maggio diretto dal maestro Lorenzo Fratini che si esibirà alla Fondazione Zeffirelli (alle 15 e alle 16:30, ingresso libero). Altra commissione del Maggio in prima esecuzione assoluta, sempre in omaggio al genio Da Vinci, è il concerto con centinaia di ottoni e percussioni intitolato Leonardo machine di Giorgio Battistelli che si svolgerà in piazza Vittorio Gui (alle 17 e alle 18). Il foyer di galleria ospiterà poi la mostra fotografica Luoghi e volti shakespeariani in Toscana, realizzata in collaborazione con il Museo Novecento e il quotidiano La Nazione, ideale preludio alla prima di Lear, opera ispirata alla tragedia del Bardo che andrà in scena a seguire.

Si aprirà all’Università di Firenze l’ottantaduesima edizione del Festival del Maggio Fiorentino. Sarà l’incontro con Claudio Magris (ore 11 – Aula Magna, piazza San Marco, 4) il primo evento della manifestazione nella giornata inaugurale. Claudio Magris, professore emerito di letteratura tedesca all’Università di Trieste, è uno dei massimi saggisti contemporanei: fra i numerosi premi ricevuti per le sue opere, nel 1987 il Bagutta assegnato a Danubio e nel 1997 il Premio Strega per Microcosmi. In occasione dei suoi ottant’anni, allo scrittore è dedicato anche il convegno “Firenze per Claudio Magris”, promosso dal Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia venerdì 3 maggio (sempre in Aula Magna, dalle ore 9). Per il Festival del Maggio Musicale Fiorentino in Ateneo si tiene anche la lectio magistralis di Luciano Alberti dedicata a “Dallapiccola e la Firenze dei compositori”, nell’ambito delle iniziative intitolate al grande compositore del Novecento, promosse dal Centro studi che porta il suo nome. L’appuntamento è per lunedì 6 maggio nell’aula magna del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (via Laura 48 - ore 11).

«Collaborare al Festival è per l’Università di Firenze un modo per sottolineare il valore eccezionale dell’incontro con la musica e lo spettacolo – ha detto il rettore Luigi Dei -, un’occasione per coinvolgere i nostri studenti in un’esperienza culturale a tutto tondo».