La finale regionale di Miss Eleganza Toscana a Monteriggioni

Monteriggioni Castello ha eletto la sua regina, e' Linda Duville di Rosignano Solvay a lei il trono e la fascia di Miss Eleganza Toscana 2022.

Vittoria al fotofinish per la bella concorrente solvaina che prevale sul gruppo delle altre 22 finaliste regionali in gara ed acquisisce il diritto di partecipare oltre che alla Finale di Miss Toscana in programma venerdi' 2 settembre per la 40^ volta consecutiva a Casciana Terme, anche alle prefinali nazionali che si svolgeranno dopo la meta' di settembre.

La manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Bersaglieri della provincia di Siena , con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, dell'Associazione Annodomini Monteriggioni 1213 ed il contributo di importanti sponsor locali, per la prima volta si e' svolta nella meravigliosa location turistica del Castello di Monteriggioni ed ha visto affluire in piazza Alighieri il pubblico delle grandi occasioni per la soddisfazione di tutti gli organizzatori.

Veramente laborioso il lavoro della giuria della serata presieduta Gianni Meiattini Presidente dell'Ass. Bersaglieri di Siena e come segretario da Carlo Latini presidente Ass. Bersaglieri di Monteriggioni, nel dover scegliere la vincitrice della fascia regionale e le altre 5 candidate alle fasce della serata, ed al termine dello scrutinio finale ha comunque emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Eleganza Toscana 2022 - LINDA DUVILLE - di Rosignano Solvay (LI) - 24 anni - mamma,studentessa e barista - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno dello Scorpione.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - ARIANNA GEMMA BIANCIARDI - di Prato - 26 anni - libera professionista - H. 1,78 - capelli neri - occhi marroni - del segno della Bilancia.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - LISA BERTONELLI - di Carrara - 20 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Sagittario.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - NICOLE NINCI - di Venturina (LI) - 21 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli biondi - occhi azzurri - del segno del Toro.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - JASMINE ORLANDI - di Firenze - 20 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Toro.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - SOFIA FAMBRINI - di Lucca - 19 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi azzurri - del segno della Vergine.

Miss Eleganza Toscana e' stata premiata dal dottor Andrea Frosini sindaco di Monteriggioni e dal signor Gianni Meiattini Pre.Ass Bersaglieri della provincia di Siena, ospite della serata Serena Sestini di Massa eletta miss Cinema Toscana 2022 il 16 agosto a Marina di Bibbona.

Molto apprezzate dal pubblico presente le esibizioni di ballo proposte dalla coppia di ballerini Gisel e Denzel della scuola di ballo M.G. di Siena e l'intervento dell'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello Anti-Stalker a favore di tute le persone vittime di atti persecutori.

La serata e' stata brillantemente condotta da Raffello Zanieri che come suo solito nel momento dei conteggi delle schede ,ha coinvolto il numeroso pubblico rimasto fino alle premiazioni, con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Fabio Gentilini, Antonella Goretti, Antonella Cupani , Eleonora Lelli dei saloni Fabio Gentilini di Siena e Stabbia.

Per molte di loro sarà probabilmente solo il sogno di un’estate, ma per qualcuna potrebbe rivelarsi una preziosa porta di accesso al mondo della pubblicità o dello spettacolo. Sono queste le principali aspettative coltivate dalle ragazze che partecipano al Concorso di Miss Italia, che anche quest’anno farà tappa a Castelfiorentino nella splendida cornice di Piazza Gramsci, in una serata che assegnerà il titolo regionale di “Miss Rocchetta bellezza toscana 2022”, fascia che consentirà alla prescelta l’accesso di diritto alle pre finali nazionali.

L’appuntamento è per Lunedì 29 agosto, dalle ore 21.30 in poi. A condurre la serata sarà, come in passato, Raffaello Zanieri, e ad essa parteciperà anche il Sindaco, Alessio Falorni.

Le selezioni di Miss Italia a Castelfiorentino, che vengono promosse in collaborazione e con il contributo del CCN “Tre Piazze”, di Confesercenti e con il patrocinio del Comune, sono state rese possibili grazie all’iniziativa di Paolo Antilli (titolare del salone “A.R. Stilisti per Capelli”) uno dei parrucchieri ufficiali della manifestazione, che assieme al suo staff coordina molte delle serate che vengono effettuate in giro per la Toscana, unitamente alla finale regionale.

Proprio in virtù di questo ruolo, Antilli è impegnato nell’organizzazione della serata curandone lo svolgimento. Come nelle edizioni passate, la manifestazione è resa possibile grazie al contributo di numerosi sponsor. Partner tecnologico dell’evento sarà CLK Italia, Operatore telefonico Fisso e Mobile Business, che metterà a disposizione la propria connettività agli organizzatori, alla giuria, ai media ed alle ragazze durante tutta la serata."Anche quest’anno – osserva Paolo Antilli - siamo riusciti a portare questa manifestazione nel nostro paese.

Per noi, che seguiamo le ragazze in gran parte delle serate in giro per la Toscana, è una soddisfazione enorme che ripaga tutto l’impegno. Il nostro compito è quello di seguire, consigliare e supportare queste ragazze e sono ben felice di coordinare tutto questo per la Toscana intera. Questo accadrà anche il 2 settembre a Casciana Terme dove con tutto lo staff avremo il compito di far splendere ancor di più queste ragazze di fronte ad un pubblico importante. Il nostro ringraziamento va a tutti gli sponsor e a tutti coloro che ci hanno dato una mano per organizzare questo evento così importante per il nostro territorio”.“La sfilata a Castelfiorentino per il Concorso di Miss Italia – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – è ormai divenuto un appuntamento ricorrente e sicuramente uno di quelli più sentiti.

Una manifestazione che offre al nostro paese un’importante occasione di visibilità grazie al ruolo prezioso di Paolo Antilli e del suo staff, svolto sia professionalmente all’interno del Concorso che nell’organizzazione vera e propria della sfilata nel nostro Comune. Non posso pertanto che esprimere il mio compiacimento per quanti a vario titolo hanno collaborato a questo evento, compresi gli sponsor che ogni anno supportano la manifestazione”.