La domenica del talento

Per riunire la Firenze degli artisti

Una domenica declinata al talento. E' quella che domenica ha visto rinnovarsi un appuntamento annuale con il 19° incontro nazionale di autori e amici dell’Associazione Marzia Carocci. Si è tenuto presso il Circolo Ricreativo Vie Nuove in viale Giannotti a Firenze e ha visto la partecipazione di oltre 200 artisti, tra poeti, scrittori, pittori e fotografi.

E' stata un’occasione di confronto per recitare poesie, leggere racconti, mostrare fotografie o altre opere d’arte per una sorta di incontro che unisce Firenze ad altre città italiane, anche distanti centinaia di chilometri.

E' soddisfatta, Marzia Carocci, che guida l'Associazione: " E' stata una giornata di incontro e confronto con artisti di ogni parte d'Italia. E' bello vedere anche tanti giovani, che si sono avvicinati al mondo della poesia o del racconto".

In un'epoca in cui alla penna, spesso, si sostituisce il cellulare, il meeting ha registrato nuove presenze anche tra i più giovani. L'incontro nazionale nacque in una domenica di sole nel 1999 e continua con la passione del primo giorno. Appuntamento al prossimo confronto, in programma a novembre.