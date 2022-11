La corsa alle super promozioni per il Black Friday

E’ tutto pronto al Centro Commerciale I Gigli per un fine settimana all’insegna di super occasioni. Dal 25 al 27 novembre ci sarà il Gigli Black Friday Weekend tre giorni intensi di sconti in oltre 110 punti vendita del Centro Commerciale. Per garantire uno shopping più tranquillo e comodo, per i visitatori venerdì 25 novembre il Centro Commerciale resterà aperto fino alle 23. Durante il Black Friday i visitatori potranno scegliere tra una grande varietà di opportunità di acquisto a prezzi super scontati, dall’abbigliamento alle calzature, all’intimo, dall’oggettistica, ai prodotti di elettronica passando per i servizi alla persona come il parrucchiere e potrà essere l’occasione per trovare qualche idea per i regali da mettere sotto l’albero di Natale, il tutto con tante pause gustose per tutti i palati, in alcuni casi anche con promozioni dedicate.

Acquisti più sereni e rilassati lasciando l’auto a casa. Ai Gigli è attiva la navetta per raggiungere da Firenze il Centro Commerciale. Per chi non vuole usare l’auto, il bus navetta Gigli Shopping Bus è un modo per arrivare ancora più comodamente al Centro Commerciale. La navetta dei Gigli è attiva tutti i giorni, festivi compresi, con partenza dal Terminal Bus di piazzale Montelungo a Firenze. Il costo a tratta è di 4 euro. Il Sabato sarà possibile arrivare in bus anche dalla Versilia con il servizio di Shopping Bus a cura della società Montaresi Trasporti.

POSTE ITALIANE: LA RETE LOGISTICA IN TOSCANA

Anche Poste Italiane si sta preparando ai picchi di traffico dovuti al Black Friday e alle festività natalizie, potenziando la propria rete logistica regionale. Ogni giorno, una quota rilevante di questi pacchi, viene destinata al Centro di Smistamento di via Pier Paolo Pasolini a Sesto Fiorentino. In Toscana infatti sono presenti due importanti Sorting Center ovvero il Centro Smistamento di Firenze e il Centro Operativo di Pisa.

Al Centro Smistamento di Sesto Fiorentino, che si sviluppa su una superficie di 28 mila metri quadrati, sono impiegate 500 risorse per la gestione dei circa 13.200 pacchi destinati agli oltre 4.500.000 residenti toscani e umbri e sono state istallate nuove tecnologie al fine di rendere più efficienti le lavorazioni. Tra queste l'Automated Guided Vehicles volta ad agevolare la logistica interna tra reparti e 29 nuovi palmari, su un totale di 80, per tracciare la corrispondenza e i pacchi nelle diverse fasi produttive monitorabili dai cittadini.

La quota dei pacchi lavorati presso il Centro Smistamento di Sesto Fiorentino è arrivata quest’anno a circa 3.300.000 pezzi, portando a una revisione degli spazi interni.

In Toscana, inoltre, Poste Italiane può contare su una rete di 902 Uffici Postali, 79 Centri Distribuzione, numerosi punti di consegna e ritiro, tra cui 1288 Punto Poste di cui 1224 Tabaccai, 6 KiPoint, 37 Indabox, 19 Lockers automatici e 2 Lockers InPost nelle stazioni di servizio a marchio IP.

L’anno scorso a Viareggio è stata inaugurata la prima area urbana “full green” regionale per il recapito della corrispondenza e dei pacchi. Sono stati sostituiti i mezzi endotermici con veicoli e motoveicoli elettrici di ultima generazione, garantendo minori consumi ed emissioni per chilometro. In particolare sono stati applicati 21 tricicli elettrici presenti nel Centro e 7 autoveicoli elettrici che quotidianamente percorrono circa 660 chilometri.

A marzo scorso è stato inaugurato il nuovo Centro Distribuzione Postale di Montecatini Val di Cecina e successivamente è partito il nuovo Centro Distribuzione Postale di Firenze Recapito Novoli, a seguito dell’accorpamento di due precedenti centri cittadini Novoli e Vittoria.

La sede è stata progettata e realizzata in modo funzionale al “Joint Delivery”, il modello di recapito introdotto sull’intero bacino territoriale. Di nuova concezione gli strumenti di lavoro, quali i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono di ordinare la corrispondenza più velocemente. Nel Centro Distribuzione di Firenze Novoli lavorano circa 100 addetti tra portalettere e operatori interni. I volumi su base annua che questa sede è chiamata a gestire sono significativi poiché si attestano su oltre 2 milioni di pezzi di corrispondenza “ordinaria” e circa 760 mila pezzi di posta a firma e pacchi. Il bacino territoriale di riferimento per la sede di Firenze Novoli è stato suddiviso in 90 macro zone di recapito. Il Centro ha competenza sulla zona di Firenze Nord e dispone di un parco mezzi che comprende 19 auto, 52 tricicli e 20 moto-mezzi con i quali quotidianamente i portalettere raggiungono circa 35 mila civici.

La flotta aziendale dei Centri Distribuzione della Toscana comprende 413 mezzi elettrici (83 auto e 330 tricicli) e 696 auto a basso impatto ambientale. Tutti i portalettere sono dotati di palmare per gestire la corrispondenza ordinaria e a firma in modo veloce e tracciato, portando a domicilio servizi postali e di pagamento sia per i privati sia per i professionisti. Infatti il destinatario della corrispondenza può pagare da casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della posta o del pacco, tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando le carte di debito dei maggiori circuiti internazionali.