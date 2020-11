La Cineteca Europa riparte online

Si parla di UE alla rassegna in versione web

In questi tempi difficili per tutti le attività culturali sono quelle che hanno subito le maggiori limitazioni per l’impossibilità di svolgersi in presenza. Andare al cinema o a teatro non è al momento possibile anche se farebbe molto bene allo spirito. La nostra rassegna cinematografica si sposta quindi sul web.

Da anni il nostro centro organizza nel complesso delle Murate, con l’associazione la Nottola di Minerva, una rassegna cinematografica su tematiche europee di grande attualità : diritti, ambiente, migrazioni, lavoro, dove le proiezioni cinematografiche sono precedute da letture sceniche o da introduzioni e riflessioni di esperti che aiutano a introdurre la tematica al centro del film. Anche quest’anno era in programma un ciclo di film e incontri sul tema “I Doveri fondamentali e i Valori fondanti dell’Unione Europea”, purtroppo dopo il primo incontro di febbraio ci siamo dovuti fermare a causa della pandemia da Covid-19. Considerato che l’emergenza sanitaria purtroppo persiste e non sappiamo ancora per quanto, abbiamo deciso di spostare online tutta la rassegna.

Riparte quindi la quinta edizione della "Cineteca Europa - Mappa dei doveri fondamentali" che sarà in modalità online e gratuita a partire dal 18 novembre, ogni mercoledì, per cinque appuntamenti con proiezioni introdotte da esperti e registi per riportare l’attenzione ad alcune delle tematiche più urgenti dell’Europa contemporanea: contrastare il cambiamento climatico è una delle priorità del Parlamento europeo, con particolare attenzione all’approccio verso i fenomeni meteorologici estremi. Al tema del cambiamento climatico è strettamente collegato il problema delle grandi migrazioni e delle sfide, prima di tutto culturali, che richiedono di affrontare.

Quindi, come fare per seguire la Cineteca Europa - Mappa dei doveri fondamentali da casa?

1 - Per prima cosa collegati alla piattaforma MyMovies Live. Una volta effettuata la registrazione, cerca la finestra dedicata alla nostra iniziativa, Cineteca Europa - Mappa dei doveri fondamentali

2 - A questo punto, entrando nella sezione, potrai prenotarti per la visione che ti interessa. Ogni film, con l'introduzione dei relatori, inizierà il giorno indicato nel programma alle ore 20:30 e sarà poi disponibile per 4 ore.

3 - Ricorda che i film sono visibili solo da pc (no smartphone e tablet). Se usi un pc Mac e Google Chrome come browser, assicurati di avere l'ultima versione installata.

4- A questo punto non ti resta che metterti comodo e goderti la visione.

Programma

18 novembre ore 20:30

ANTROPOCENE– L'EPOCA UMANA

di Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier – 2019 Italia

Introduce Stefano Bartolini (economista e esperto di temi ambientali)

25 novembre ore 20:30

STA PER PIOVERE

di Haider Rashid – 2013 Italia

Introduce Giovanni Bogani (giornalista)

2 dicembre ore 20:30

IL SALE DELLA TERRA

di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado – 2014 Brasile, Italia, Francia

Introducono Dario Squilloni (Psicologo e Psicoterapeuta) e Elena Pulcini (Filosofa)

9 dicembre ore 20:30

DEMAIN/DOMANI

di Cyril Dion & Mélanie Laurent - Francia 2015

Introduce Enrico Castaldi (Presidente France Odeon)

16 dicembre ore 20:30

IUVENTA

di Michele Cinque – 2018 Germania

Introducono Ferruccio Pastore (Fieri, Forum internazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione) e il regista Michele Cinque