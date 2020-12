La Certosa saluta il Ritratto allegorico di Dante del Bronzino

Domenica 20 dicembre alle 17 incontro on line con l'economista Luigino Bruni e don Carmelo Mezzasalma

Alla Certosa di Firenze la mostra dedicata al Ritratto allegorico di Dante del Bronzino inaugurata lo scorso 11 ottobre è stata interrotta per cause a tutti note e arriverà al prossimo 31 dicembre senza poter riaprire. Per questo la Comunità di San Leolino vuole “salutare” idealmente il Ritratto con un incontro on-line, domenica 20 dicembre dalle ore 17.00 circa, per riflettere e rilanciare il messaggio della speranza; ospite l’economista Luigino Bruni, noto interprete tra i più illuminati della situazione del mondo attuale, che interverrà con don Carmelo Mezzasalma, superiore della Comunità di San Leolino.E’ possibile seguire l’incontro sul canale YouTube della Comunità al link che segue https://www.youtube.com/channel/UCbEWuokBLzPslgBH...

La Comunità ringrazia tutti coloro che sono riusciti a visitare la Mostra e per l’interesse ricevuto e ricorda, per chi lo desiderasse, che è ancora disponibile presso la Certosa il Libro/Catalogo dedicato alla Mostra.