La Befana arriva in città

L'Epifania è alle porte, portando con sé la conclusione delle festività natalizie. Dopo aver gioiosamente celebrato Natale e Capodanno, il 6 gennaio di quest'anno, cadendo di sabato e legandosi alla domenica 7, regala un'ultima parentesi di svago, relax e divertimento. Ecco come vivere al meglio questo evento speciale e cosa propone la città per il primo fine settimana di gennaio.

Torna la Befana del Vigile Urbano con la partecipazione di 80 macchine d'epoca che partiranno sabato 6 gennaio dal Piazzale delle Cascine alle ore 9.15 fino ad arrivare ai Viali alle 13.30. Nel 1996 è stato il Club Auto e Moto d’Epoca Toscano la prima associazione di appassionati di antichi motori ad organizzare nel giorno della Befana la rievocazione della consuetudine, ormai abbandonata da decenni, degli automobilisti di lasciare dei regali sui cilindroni da dove i Vigili Urbani regolavano il traffico. Questo il programma della edizione 2024:

Alle ore 9.15 come tutti gli anni gli equipaggi si troveranno nel Piazzale delle Cascine. Percorso: Piazzale delle Cascine, Viale degli Olmi, Via del Fosso Macinante, Viale Fratelli Rosselli, Ponte alla Vittoria, Rotonda di Piazza Gaddi, Via dei Vanni, Via del Pignoncino, Via Pisana, Piazza Pier Vettori, Via Pisana, Porta San Frediano, Borgo San Frediano, Ponte alla Carraia, Piazza Goldoni, Via della Vigna Nuova, Incrocio Tornabuoni, Via degli Strozzi, Incrocio Via De’ Vecchietti, Via De’ Vecchietti, Via De’ Pecori, Piazza dell’Olio, Via Cerretani, Via de Banchi, Piazza Santa Maria Novella, Via dei Fossi, Borgo Ognissanti, Il Prato, Viali. Alle 13.30, tutti a casa a festeggiare l’Epifania con la famiglia.

Alla Fratellanza Militare al Quartiere 2, evento a partire dalle ore 10.30 alle ore 13:00 in Villa Arrivabene; a ingresso gratuito, a cura dei volontari con la collaborazione del Quartiere 2, rivolto ad adulti e bambini.

Venerdì 5 gennaio, alle 16,30, alla Biblioteca dell’Orticoltura - Giardino dell’Orticoltura “Racconti di carbone e cioccolata: Lettura animata per bambini da 3 a 6 anni.

Sabato 6 gennaio ore 10.30 Centro per l’Età Libera Insieme per Brozzi/334 in Piazza 1° Maggio Arriva la Befana. Alle ore 16 SMS Rifredi in Via Vittorio Emanuele II, 303 Arriva la Befana. Sempre alle ore 16 Circolo Ricreativo Lippi in Via Pietro Fanfani, 16 Arriva la Befana. Inoltre, si ricorda la ormai tradizionale Befana Azzurra che arriverà al Campo degli Azzurri, in via Magellano 24, sabato 6 gennaio alle ore 17. La partecipazione è libera.

La magia a Impruneta inizia venerdì alle 15:00 in Piazza Buondelmonti con l'arrivo radiante della Befana. In un'atmosfera di entusiasmo fatta di suoni e colori, la simpatica vecchina distribuirà dolcetti a tutti i bambini. In caso di pioggia, l'evento si sposterà all'interno del Circolo San Giuseppe.

Sabato mattina, alle 11:30, la suggestiva Piazza Buondelmonti sarà teatro dell' "Arrivo dei Magi", che porteranno i loro doni presso la Basilica di Santa Maria all'Impruneta. A seguire, la Santa Messa sarà officiata da Don Luigi Oropallo, aggiungendo un tocco di sacralità alle celebrazioni.

Il pomeriggio a Tavarnuzze sarà allietato dalle festività in piazza Don Chellini, dalle 15:00 in poi. Grandi e piccini potranno partecipare alle gioie della Befana in un'atmosfera di festa.

La serata si concluderà con uno straordinario concerto di P. Capovilla e N. Manzan, intitolato "Triste Solitario Y Final", presso la Casa del Popolo di Impruneta. L'apericena sarà servito a partire dalle 20:00.

A Castelfiorentino, le principali piazze del centro (piazza Gramsci e Piazza Kennedy, oltre a via Costituente) saranno di consueto occupate dal mercato settimanale, mentre nelle vie dedicate allo shopping – in concomitanza con l’avvio dei “saldi” – ci sarà l’opportunità di “seguire le tracce” della Befana nei negozi che hanno aderito all’iniziativa.

A partire dalle ore 16.00, comparirà la Befana, che percorrerà le vie del centro con i suoi misteriosi aiutanti, per portare allegria e divertimento a tutti i bambini. Alle 17.00 appuntamento al Teatro del Popolo con lo spettacolo “Incantesimo degli Gnomi“, una fiaba di rievocazione medievale che racconta storie di Re, nani, pastori, fate e gnomi, alternando situazioni e momenti di particolare suggestione per l’immaginario del bambino.

Domenica 7 gennaio di nuovo apertura di tutti i negozi di Castelfiorentino in occasione dei “saldi” e , nel pomeriggio, nelle vie del centro la Compagnia “Passi di Luce” si esibirà nello spettacolo “Un Natale esplosivo”: Protagonista il personaggio di Marcovaldo, intento questa volta a consegnare i pacchi per conto della sua ditta travestito da babbo Natale.

Nelle vie del centro storico alto, sabato e domenica, il gran finale de “La Via dei Presepi”, che oltre ai numerosi presepi artigianali disseminati ovunque e al “Presepe Luminoso” al Parco della Pieve (Parco Piovanelli) presenta quest’anno un “Presepe meteorologico” completamente rinnovato nella Chiesa di San Filippo (via Attavanti), con nuovi edifici ma soprattutto effetti “meteo” decisamente “migliorati”.

A Certaldo l'Epifania sarà celebrata con un'atmosfera magica e coinvolgente. Dalle 10 alle 19, Piazza Boccaccio sarà il luogo di un affascinante mercatino, completo di un'area trucca-bimbi per intrattenere i più giovani. A seguire, l'attesa Befana farà la sua entrata in scena, scendendo in piazza Boccaccio alle 15:30. Durante l'evento, organizzato con cura dalla Pro Loco, la gentile anziana distribuirà a tutti i bambini la tradizionale calza, ricolma di caramelle e dolcetti.

Grazie al Comitato dei rioni di Serravalle pistoiese stamattina nel reparto pediatrico dell’ospedale San Jacopo è arrivata una generosa Befana. Sacchi pieni di doni che saranno distribuiti ai piccoli pazienti.

La Befana è pronta a scendere in anticipo e fare tappa a Pisa per una nuova iniziativa dedicata a bambini e famiglie: “Arriva la Befana in Piazzetta a Porta a Lucca”. Andrà in scena venerdì 5 gennaio dalle 16 l'evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con la collaborazione delle attività del quartiere: Agenzia Immobiliare L'Affare, GB Serramenti, Bar di Laura e Gilberto, Lavanderia La Perfetta, L'Edicola di via XXIV Maggio, Centro Estetica Kentia, Cinzia Parrucchiera, Carrefour Express di via Antonio della Pura, Libreria La Scolastica e Tabaccheria Giusy.

Proseguono i festeggiamenti all’Acquario di Livorno e ci si prepara per l’arrivo della Befana con ricco programma di iniziative e attività per il largo pubblico, in particolar modo a tutti i bambini e ragazzi per i quali questo rappresenta un appuntamento speciale. Fino al 7 gennaio, i presepi nelle vasche espositive ed apertura al pubblico tutti i giorni. Fino al 7 Gennaio 2024 incluso, i visitatori potranno ammirare nelle vasche espositive e nelle teche dell’Acquario di Livorno una vera e propria rassegna di presepi originali: ceramica e terracotta i materiali eco-sostenibili e non tossici utilizzati.

A Bagni di Lucca si inizia venerdì 5 gennaio, alle 20, con i Tradizionali Canti della Befana a Montefegatesi, a cura della Società del Teatro Ermete Zacconi, e a Cafaggio, a cura dell’amministrazione comunale. Si continua poi sabato 6, dalle 14 a Ponte a Serraglio, con la Festa della Befana, sempre a cura dell’amministrazione comunale. L’ultimo appuntamento è per domenica 7 con “La Befana della Controneria”, nei locali parrocchiali di Pieve di Controne, a cura dell’associazione paesana di Gombereto. Resta visitabile, fino all’8 gennaio a San Gemignano di Controne, nel forno comunale, il presepe curato dai residenti.

Barga accoglie la vecchietta dalle scarpe rotte venerdì 5, dalle 14.30, con la tradizionale Festa della Befana per le vie del centro storico. Tanto divertimento per grandi e piccini anche sabato 6 con la Festa alla Casina della Befana di Pegnana.

Anche Borgo a Mozzano si anima della magia dell’Epifania con La Casetta della Befana, sabato 6 dalle 11 in piazza Vittorio Veneto a Valdottavo, tra doni, dolci e magia per i bambini. Restano aperti i numerosi presepi del territorio.

Triplo appuntamento per l’Epifania a Coreglia Antelminelli. Venerdì 5, dalle 19, ci sarà “Aspettando la Befana per le vie del paese”, a cura dell’associazione ProCoreglia. Si continua poi sabato 6, dalle 14 a Vitiana con la “Befana itinerante per le vie e le case del borgo” (Circolo Acli Vitiana), e sempre dalle 14 a Tereglio con la “Befana Tereglina” (Associazione ricreativa per il tempo libero).

Infine, a Pescaglia la Befana arriva nel capoluogo sabato 6 con l’Epifania del Signore, la festa del dono, e al termine della Santa Messa la vecchietta farà il suo arrivo sulla piazza della chiesa, tra castagne e assaggi di prodotti tipici. Si finisce poi domenica 7, a Gello, con i tradizionali necci per salutare la Befana. Anche per questo fine settimana sarà possibile visitare le molte natività allestite nel comune.

A chiusura delle tante iniziative che il borgo di Sarteano propone in occasione delle feste natalizie con “Sarteano Paese dei Presepi” il giorno della Befana, torna la “Tombola della Befana”, organizzata dall'Associazione Giostra del Saracino e dalle cinque Contrade e il giorno prima, il 5 gennaio, ci sarà anche il concerto del “Coro che non C’è” di Roma.

Venerdì 5 gennaio, alle ore 17, presso la Chiesa di San Francesco per gli amanti della musica si terrà il concerto del “Coro che non C'è” di Roma, un viaggio musicale tra vari generi che regalerà al pubblico un pomeriggio di magia. Il “Coro Che Non C'è” (in onore dell’Isola che non c’è di Peter Pan) è un coro romano nato durante l’estate del 2019 e diretto dal Maestro Dodo Versino. Nonostante un organico di 105 membri provenienti da licei ed università di tutta Roma, il coro “non c’è” nel senso che non ha né un giorno o un luogo fisso per le prove né un repertorio di tipo fisso. Ciononostante, il coro che non c’è ha una personalità molto forte definita dalla combinazione di vari stili in un distillato unico.

A Sarteano è tradizione inaugurare il nuovo anno anche con la “Tombola della Befana della Giostra del Saracino” che si svolge in Piazza XXIV Giugno, il 6 gennaio, dalle ore 15.30, prima con la vendita delle cartelle della tombola e poi con l’estrazione dei numeri fortunati che saranno estratti, come da tradizione rinnovata, da uno dei balconi che si affacciano sulla piazza. In caso di maltempo la tombola si terrà all’interno del Teatro comunale degli Arrischianti. In palio ci sono 350 euro per la tombola, 200 per la cinquina, e 100 per la quaterna.

Fino al 7 gennaio 2024, infine, è possibile visitare sia i 5 presepi delle Contrade che la mostra diffusa “L’Arte nella Natività”, esposizione di arte presepiale che si snoda per le vie del centro storico attraverso quattro tappe: Sala Mostre, Antica Farmacia Bologni, Sala d’Arte intitolata a Domenico Beccafumi, Museo dei Presepi dal Mondo. Il percorso espositivo, curato dal gruppo di lavoro che fa capo al collezionista ed appassionato Stefano Rappuoli e promosso dal Centro Commerciale Naturale del borgo, è aperto tutti i giorni fino a venerdì dalle 16.00 alle 19.00, il sabato 6 gennaio e la domenica 7 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.