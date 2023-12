L'Epifania 2024 in Toscana

L'Epifania a Firenze, come in molte città italiane, è una festa carica di eventi speciali, pensati per stupire e coinvolgere i più piccoli. Il weekend del 6 Gennaio, che da tradizione“tutte le feste porta via”, sarà quindi un’occasione unica per visitare la Capitale del Rinascimento e chiudere le vacanze natalizie in bellezza.

Occhi puntati verso l’alto sabato 6 gennaio 2024, alle ore 11.30, quando toccherà alla Befana e alle sue aiutanti scendere dall’Arco di piazza della Repubblica e dal palazzo di Rinascente. Una performance che si rinnova grazie all’intesa con JT&T srl, la real estate company promotrice dell’operazione di sviluppo del Palazzo dell’Arcone. Anche in questo caso, dopo la discesa commentata dalla giornalista Monica Peruzzi, ci sarà spazio per le foto e i saluti ai bimbi arrivati in piazza per l’occasione, ai quali saranno distribuite le caramelle offerte da Conad e i biscotti a forma di calza della Befana creati appositamente dalla Pasticceria Sieni.

Il 6 gennaio 2024 sarà possibile salire a bordo del “Treno della Befana”: un convoglio storico composto da carrozze ferroviarie d'epoca, trainato da una locomotiva a vapore ancora oggi mantenuta in condizioni perfette. La partenza è prevista alle ore 9.12 dalla Stazione di Santa Maria Novella alla volta di San Piero a Sieve in Mugello, attraversando Pontassieve e risalendo l'intera Val di Sieve.

Dopo una breve sosta a San Piero a Sieve con un piccolo rinfresco, il treno riprenderà il viaggio verso Firenze percorrendo la linea Faentina e ritornando a Santa Maria Novella alle ore 17.00 circa. L'esperienza di viaggio ripropone esattamente l'atmosfera degli anni '30, con carrozze dotate di interni originali e del vecchio sistema di riscaldamento a termosifoni alimentati dal vapore generato dalla locomotiva.

Un’esperienza esclusiva, ma anche un tuffo nel passato che affascina i piccoli amanti dei treni e i grandi in cerca di uno svago che li riporti indietro ad epoche passate.

A Pistoia la simpatica signora con la sua scopa magica porterà i dolci ai bambini, scendendo dall’alto del campanile della Cattedrale di San Zeno. L’appuntamento è alle 15.30 in Piazza del Duomo per assistere a questa tradizione che ha alle spalle ormai 25 anni: uno spettacolo atteso da migliaia di bambini che unisce gioco e magia in una splendida cornice artistica. Ma per incontrare la Befana in Toscana non bisogna necessariamente restare a guardare il cielo col naso all’insù: ogni anno c’è un treno speciale che regala alle famiglie e ai bambini un viaggio emozionante all’insegna della dolcezza e del divertimento.

Anche alle Grotte di Equi piovono Befane. La suggestiva Epifania ad Equi Terme con le befane acrobatiche che si lanciano da 30 m. di altezza e l'adorazione dei Re Magi alla Natività vivente in grotta.

A Sarteano nel pomeriggio della Befana, la Tombola dell’Epifania, organizzata in Piazza XXIV Giugno dalla Giostra del Saracino, mentre a Foiano della Chiana l’evento chiude tutte le festività natalizie. Le quattro befane dei cantieri tornano a Foiano per regalare dolci e momenti di felicità ai nostri bambini. Ed è “buona” la Befana della festa dell’AVIS che si svolgerà nel giorno dell’epifania nel centro storico di Chianciano Terme, con il supporto di tutte le associazioni di volontariato della città.