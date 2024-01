Epifania: il 5 e il 6 gennaio gran finale in Toscana

Sfiorano quota 2.000 i partecipanti all’edizione numero 22 di Capannucce in città, la rassegna che riporta al centro del Natale il presepe. Tutti coloro che si sono iscritti gratuitamente dopo aver rappresentato la sacra natività in casa, in chiesa o a scuola, riceveranno un diploma e una piccola natività. La cerimonia di premiazione sarà il 5 gennaio alle 16 nella chiesa di San Gaetano (piazzetta Antinori), accompagnata dalle note del Piccolo Coro Melograno diretta dal Maestro Laura Bartoli.

Saranno presenti il presidente del Comitato Capannucce in Città padre Bernardo Gianni (priore di San Miniato), il segretario e fondatore Mario Razzanelli e il past president Paolo Blasi.

Anche quest’anno il comitato organizzatore ha raccolto l’adesione di tante scuole e parrocchie non solo fiorentine, ha ricevuto le fotografie di numerosi presepi realizzati da bambini, adulti e nonni che rappresentano lo spirito natalizio nella ‘capannuccia’. Sono arrivati presepi antichi o nuovi, realizzati a mano o assemblati, in materiali tradizionali o diversi. Tutti bellissimi.Alcuni sono stati realizzati appositamente per l’iniziativa e saranno visibili alla cerimonia: chi ha aderito alla nuova iniziativa del “Presepe in scatola”, li ha creati in formato “portatile”.

Tre di questi, giudicati dal comitato promotore, riceveranno il presepe-puzzle Terra Santa prodotto dai Frati Francescani per gli 800 anni dal primo presepe di Greccio: con il suo acquisto, il Comitato Capannucce in Città sostiene i progetti educativi per i bambini e i giovani di Betlemme curati dai francescani della Custodia di Terra Santa.

Durante la cerimonia, saranno consegnate anche delle menzioni speciali: sono le targhe del quotidiano La Nazione assegnate a presepi che portano con sé una storia personale o familiare particolarmente significativa.

Come tradizione da quattordici anni, anche il 6 gennaio 2024 la Befana della Canottieri Comunali Firenze arriverà a bordo di un dragon boat carico di dolci e…. un po’ di carbone. Sabato 6 gennaio, dalle 10:00 alle 12:00, la società di Lungarno Ferrucci apre i cancelli per accogliere le famiglie e soprattutto i bambini che desiderano divertirsi in compagnia di un affiatato gruppo di sportive befane e fare una gita sull’Arno.

Le Florence Dragon Ladies e molte altre socie della Canottieri, infatti, vestiranno gli abiti della Befana e si occuperanno della festa, organizzando attività per grandi e piccini. A partire dalla merenda ricca di dolci, pandoro e vin brulè per gli adulti. Befane con le pagaie animeranno le gite sul fiume a bordo dei dragon boat mentre, a riva, altre si occuperanno della distribuzione delle calze con i dolci, gentilmente offerte da Coop. I cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio vigileranno sulle escursioni in Arno, assicurando una compagnia a quattro zampe sempre apprezzatissima da bambini e adulti. La partecipazione alla Befana della Canottieri Comunali è gratuita e non occorre prenotazione.

Doppio appuntamento anche quest’anno con il Natale al Quartiere 4 di Firenze in occasione dell’Epifania.

“Con il 2024, torna la Befana in piazza dell’Isolotto – dichiara il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -, tradizionale appuntamento del 5 gennaio che allieta piccoli e grandi anticipando scherzosamente di un giorno l’arrivo della simpatica ‘vecchietta’, come sempre nel programma di eventi per le festività del nostro Quartiere. Il tutto con la fondamentale collaborazione del Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco di Firenze. Venerdì 6 gennaio, alla Limonaia di Villa Strozzi, grande evento dedicato alla Befana e con la Befana, con laboratori e fiabe per i più piccoli e il concerto del Piccolo Coro Melograno: sarà anche l’occasione per sostenere l’attività di solidarietà sociale del Fondo Essere”.

E’ una Befana che venerdì 5 gennaio alle ore 16.30 delizierà i suoi fans più accaniti nel centro civico di Strada in Chianti con una lettura animata e un laboratorio per bambine e bambini, curati dalle volontarie e dai volontari della biblioteca di Strada, ispirata ai Musicanti di Brema (età consigliata dai 5 agli 8 anni). E che accenderà la notte con lo spettacolo di fuoco in programma la sera del 5 alle ore 21 in piazza del Giaggiolo a Poggio alla Croce, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dalla Società Mutuo Soccorso, realizzata dall’associazione La Tarumba.

La simpatica anziana non si risparmierà neanche a San Polo in Chianti dove il 5 dalle ore 16 presso la Casa del Popolo farà la sua attesa apparizione per intrattenere il pubblico con i passatempi di una volta. Attratta dalla tradizione e dal senso di comunità, la Befana chiantigiana invita tutti a mettersi in gioco con la pentolaccia e a far festa con la merenda, un piccolo rinfresco e il lancio delle lanterne magiche. L’evento è organizzato dal Comitato turistico in collaborazione con la Casa del Popolo di San Polo.

Anche al Circolo Arci del Ferrone l’animazione per i più piccoli, curata da una Befana superstar, è assicurata a partire dalle ore 15.30.

E’ una performance che mira a coinvolgere le famiglie quella che Greve in Chianti si prepara ad accogliere nella Casa del Popolo. Chissà se sarà proprio lei, la magica nonnina senza età, ad estrarre i numeri della tombola, organizzata dal Circolo per il 5 gennaio alle ore 17.

San Francesco, che dà nome al museo comunale di Greve in Chianti, ricorre anche nell’ultima domenica delle festività natalizie. E’ tra gli spazi del prestigioso spazio espositivo che domenica 7 gennaio alle ore 16 si terrà un evento per i più piccoli, il laboratorio per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni “Eroi di ieri, eroi di oggi”, organizzato dal Comune a corollario della mostra “Uno sguardo sul Maestro della Madonna Straus a margine del restauro del Polittico di Citille” che resterà aperta fino al 28 gennaio 2024. Prenotazioni: cell. 338 4959390, rebeccaserchi@gmail.com.

Al Teatro Verdi di Santa Croce sabato 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, con Aspettando la Befana e lo spettacolo della compagnia Drammatico Vegetale Pinocchio in 7T di Pietro Fenati, con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni. Verrà regalata una calza della Befana a tutti i bambini e le bambine che acquisteranno il biglietto per questo spettacolo.

Tra gli eventi per festeggiare l’Epifania che si terranno sabato 6 gennaio a Pisa, quest’anno come novità la Befana porterà i dolci anche ai nuovi nati. Dopo il rinvio per maltempo dell’inaugurazione del “Bosco dei Sogni” previsto per lo scorso 2 dicembre, quest’anno l’Amministrazione Comunale di Pisa ha deciso di far coincidere l’inaugurazione a Putignano del bosco dei nuovi nati con l’Epifania, per festeggiare l’ultimo giorno delle festività natalizie insieme alle famiglie del quartiere e a tutti i bambini e cittadini che vorranno partecipare.

L’invito per tutti è per sabato 6 gennaio alle ore 12 in via Putignano a Sant’Ermete (area a verde con accesso dal parcheggio pubblico) per inaugurare il bosco urbano impiantato nell’area compresa tra via Putignano Sant’Ermete e via Ettore Socci: un bosco di 100 alberi costituiti da 7 specie arboree diverse, dedicato ai 546 nuovi nati nel 2022 nel Comune di Pisa. Dopo l’inaugurazione a cui parteciperanno il sindaco di Pisa Michele Conti e il vicesindaco con delega a verde e parchi pubblici Raffaele Latrofa, la Befana del Vespa Club porterà una dolce sorpresa a tutti i bambini come occasione di scambio di auguri con le famiglie.

Dalle 15 fino alle 18 a Pisa sarà possibile incontrare le befane nelle strade del centro, pronte a distribuire calze colme di doni e a scattare foto ricordo con i più piccoli. Non mancheranno imperdibili occasioni di shopping nei tipici mercatini artigianali, nelle suggestive casette in legno e il divertimento con la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Vittorio Emanuele.

Per la giornata dell’Epifania si terrà inoltre il tradizionale “Tuffo di Befana” a Marina di Pisa. Il ritrovo per tutti i partecipanti è in piazza Sardegna alle ore 11.00 per le iscrizioni cui seguirà, alle ore 11.45, l’arrivo della Befana Avis con i dolci per i bambini e alle ore 12 il primo bagno dell’anno. L’iniziativa, giunta alla sedicesima edizione, è promossa da Avis Pisa e Amici del Mare di Livorno, patrocinata e sostenuta con il contributo del Comune di Pisa. La partecipazione al tuffo è gratuita e aperta a tutti.

Si svolgerà ancora nella mattina di sabato 6 gennaio la “Rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club” con partenza dal centro storico. Una tradizione che risale agli anni ‘50 quando si diffuse l’usanza di recarsi presso le postazioni dei Vigili Urbani per portare loro dei doni. Oggi l’iniziativa ha assunto uno scopo benefico e di solidarietà: i doni raccolti saranno consegnati ai bambini che si trovano nelle strutture sanitarie della Stella Maris a Calambrone e nel reparto di Oncoematologia Pediatrica all’Ospedale Santa Chiara di Pisa. L’iniziativa è patrocinata da Comune di Pisa, Polizia Municipale di Pisa, Vespa Club d’Italia, Vespa Club Pisa, Ape Club Italia Sezione di Pisa, in collaborazione con associazione Ridolina, Comitato di quartiere San Giusto San Marco e con il contributo di Gianfaldoni Giocattoli, Hobby Centro e Scuderia Kinzica.

Ad animare Marina di Pisa fin dal mattino sarà invece lo speciale mercatino artigianale dell'Epifania.

Torna in piazza San Francesco la tradizionale Festa della Befana che da oltre 30 anni anima il centro storico: a organizzarla, anche per il 2024, è il Comitato popolare di piazza San Francesco, grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco di Lucca e della Croce Verde Lucca e con il contributo di Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Coop. L’appuntamento è venerdì 5 gennaio, dalle 14.30, in piazza San Francesco. La Befana scenderà dal cielo per distribuire le calze ai bambini presenti, in piazza sarà possibile mangiare dolci e partecipare all’estrazione della lotteria. Saranno inoltre consegnate altre calze e giochi ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale San Luca e saranno distribuiti pacchi alimentari alle famiglie che vivono situazioni di maggiore difficoltà economica.

Sabato 6 gennaio alle 10:30 torna al Museo archeologico di Piombino l’appuntamento con “La Befana vien… di mattina”, letture nelle sale del museo realizzate in collaborazione con la Biblioteca Civica Falesiana e i lettori volontari Nati per Leggere Piombino. I bambini che parteciperanno potranno scoprire il museo con una visita speciale che si concluderà con l’arrivo della Befana e la lettura di una storia inedita di Donata Baiocchi. Considerato che il programma “Nati per Leggere” promuove la lettura nelle famiglie, la società Parchi lo sostiene con convinzione offrendo i propri spazi museali e il supporto del suo personale specializzato per gli appuntamenti proposti dalla Biblioteca.

Un'importante collaborazione che prosegue da anni facendo sì che luoghi di cultura come il museo e la biblioteca si uniscano per sostenere insieme l’attività di promozione della lettura nella prima e primissima infanzia. Per prenotare telefonare al numero della Biblioteca 0565 226110. Il museo sarà aperto tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle 10:00 alle 18:00.

Un presepe collettivo realizzato da tantissime mani con la tecnica mosaico: è una singolare iniziativa artistica quella a cui ha dato vita l’Associazione Culturale Ezechiele APS in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour in occasione della rassegna “Arezzo città del Natale”.

Durante il mese di dicembre infatti, proprio nei giorni dell’amata rassegna che coinvolge l’intera città, tantissimi turisti e cittadini sono stati accolti nello “Spazio delle Arti” dell’Ex oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino (in via Cavour 188). Qui, gruppo di artisti guidato da Andreina Giorgia Carpenito realizzatrice e ideatrice del progetto e formato da Maria Clara Rosadi, Luna Collacchioni, Anna Steiner, Luigi Zampini e Stella Bastini, fornendo i primi rudimenti sulla tecnica del mosaico, ha stimolato il pubblico a collaborare alla realizzazione di 19 sagome di varie dimensioni con la tecnica del mosaico trencadis ideato da Gaudì.

Ne è nata una emozionante performance collettiva nella quale ognuno diventa esecutore di un’opera d’arte. Il presepe sarà esposto nello Spazio delle Arti il 5-6-7 gennaio dalle ore 10 alle 19. Il giorno 6 gennaio inoltre, l’esposizione sarà arricchita da un programma di iniziative collaterali che vede l’esibizione della Street band della Musaika School del Centro Polivalente delle Arti del Mosaico di Andreina diretta dal M° Massimo Nasorri.

Eseguendo un programma di musiche natalizie e accompagnando una sfilata figurata con i Re Magi e la Befana, la coinvolgerà il pubblico presente in centro città partendo alle ore 16.00 da Piazza San Domenico, proseguendo per il Duomo, via dell’Orto, via Cesalpino, piazza San Francesco, piazza della Badia con arrivo a Pergentino dove, alle ore 17.00, verranno donate ai bambini cioccolate offerte dell’azienda VESTRI.

Seguirà un concerto di musiche gospel che vedrà protagonista la cantante Sabrina Morante quindi, verso le ore 18.00 sarà il giornalista narratore Marco Grosso il protagonista di “Storie Minime” uno spettacolo di racconti ironici e divertenti dedicato ai bambini.

Quest’anno la Befana arriva in ambulanza: accade a Monteroni d’Arbia e Murlo dove, grazie ad un’idea delle volontarie della Pubblica Assistenza Val d’Arbia, grandi e piccini possono prenotare la visita e la consegna dei doni direttamente a casa propria e la Befana, quella “vera” con le toppe alla sottana ma purtroppo con le scope tutte rotte, arriverà proprio in ambulanza! E' infatti possibile prenotare la visita e la consegna dei doni per grandi e piccini direttamente a casa. La visita della Befana, accompagnata dai suoi fedelissimi aiutanti Cenere e Carbone, è riferita al pomeriggio del 5 gennaio in orario da concordare previa prenotazione.

Sabato 6 gennaio, dalle 10 in piazza Vittorio Veneto a Valdottavo, si festeggia la Befana arriva con pasta fritta, bomboloni, hot dog, focaccette e tante altre golosità, all’appello non mancherà la famosa vecchietta dalle scarpe rotte che accoglierà i bambini e le bambine nella sua storica casetta, tra calze, giochi e anche il tradizionale carbone. Dalle 14 alle 17 è attivo il servizio navetta, per informazioni rivolgersi al negozio Parrucchiera Paola (0583.835271 o 3484153382) o al Comitato Paesano Valdottavo.

Alle 14.30, la Befana vien dal cielo al campo di atterraggio di parapendio a Diecimo. L’evento è organizzato dall’associazione Volo Libero, in collaborazione con la Pro Loco di Borgo a Mozzano.

Si fa festa anche Tempagnano, dalle 15, dove si terrà la premiazione finale del Concorso dei Presepi e dove la Befana arriverà a bordo della sua magica scopa per incontrare i bambini e le loro famiglie.

L’Epifania si chiude alle 17, a Dezza, con il concerto “Note al presepe”, nella chiesa di S.Elisabetta. Si esibirà un quartetto d’archi composto da Antonio Giannini e Antonio Paladini, violini, Federico Cipriano, violoncello, e Fabrizio Luciani, contrabbasso. Al termine del concerto si terrà un momento di convivialità e l’estrazione della lotteria.