Firenze: Babbo Natale e la Befana si calano dall'alto

Con l’arrivo delle feste natalizie, Firenze conferma due degli appuntamenti più emozionanti e attesi dai bambini, voluti dal Comune in collaborazione con la Confcommercio e EdiliziAcrobatica: l’arrivo di Babbo Natale, previsto per domenica 17 dicembre 2023 alle ore 12.15 in piazza della Signoria, e quello della Befana, sabato 6 gennaio 2024 alle ore 11.30 in piazza della Repubblica.

Due momenti che hanno in comune uno spettacolo mozzafiato: i due “grandi vecchi” simbolo delle feste natalizie scenderanno infatti dall’alto come provetti funamboli, lasciando a bocca aperta grandi e piccini. Ad interpretarli vestiti di tutto punto saranno infatti i tecnici di EdiliziAcrobatica, esperti nelle ristrutturazioni edilizie ad “alta quota”, pronti ad offrire al pubblico – in piena sicurezza - la magia di un numero degno degli acrobati del circo.

Il primo appuntamento da non perdere è fissato alle ore 12.15 di domenica 17 dicembre, quando Santa Claus comincerà a calarsi dalla facciata di Palazzo Vecchio insieme ai suoi aiutanti elfi. Appesi a robuste funi, nella discesa srotoleranno piano piano un grande striscione con gli auguri alla città. Poi, una volta a terra, distribuiranno ai bambini presenti in piazza della Signoria le caramelle offerte da Conad e resteranno a disposizione per le foto di rito.

La calata di Babbo Natale sarà seguita in diretta, minuto per minuto, dalla giornalista toscana Monica Peruzzi, volto del notiziario di Sky Tg24, che dal piccolo palco allestito a due passi dal Biancone la commenterà insieme ad alcuni ospiti, come il sindaco Dario Nardella, il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni.

Occhi puntati verso l’alto anche sabato 6 gennaio 2024, alle ore 11.30, quando toccherà alla Befana e alle sue aiutanti scendere dall’Arco di piazza della Repubblica e dal palazzo di Rinascente. Una performance che si rinnova grazie all’intesa con JT&T srl, la real estate company promotrice dell’operazione di sviluppo del Palazzo dell’Arcone. Anche in questo caso, dopo la discesa commentata dalla giornalista Monica Peruzzi, ci sarà spazio per le foto e i saluti ai bimbi arrivati in piazza per l’occasione, ai quali saranno distribuite le caramelle offerte da Conad e i biscotti a forma di calza della Befana creati appositamente dalla Pasticceria Sieni di Firenze.

“Siamo onorati di poter organizzare queste due iniziative, che nella loro semplicità arrivano al cuore di grandi e piccoli e contribuiscono al clima festoso della città”, sottolinea il presidente provinciale e regionale di Confcommercio Aldo Cursano, “è il nostro modo di fare gli auguri a tutti, fiorentini e turisti, riscoprendo la bellezza di essere parte di una comunità di grande storia e tradizione”.

“Siamo davvero felici di metterci a disposizione della città per un evento così pieno di gioia, legato alla festività più amata dai bambini - dichiara Anna Marras, Ceo di EdiliziAcrobatica -. Farlo per noi rappresenta un dono che facciamo a Firenze, una delle prime città in cui abbiamo aperto un’area operativa, e ai suoi cittadini, ai quali auguriamo un Natale pieno di gioia e armonia”.