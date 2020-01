Jennifer Lopez sta cercando casa in Italia?

San Quirico d'Orcia invita la star a vivere nel paesaggio più bello del mondo. Marco Bartoli, assessore al turismo: «Relax, oliveti, cibo buono e tranquillità, venga a trovarci». L’identikit della popstar americana sembra chiamare in causa il capoluogo valdorciano

«Siamo un piccolo, ma bellissimo, paese d’Italia; abbiamo oliveti a perdita d’occhio che modellano le colline ed un paesaggio che è stato riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco; abbiamo ottimi forni che producono un buon pane e possiamo offrire il relax e la riservatezza che una star internazionale del suo calibro sta cercando. Per cui non ci resta che invitare Jennifer Lopez da noi, nel cuore della Val d’Orcia, per farle ammirare con i suoi occhi la bellezza del nostro territorio, la tranquillità del nostro centro storico e la cordialità della gente».

La proposta a Jennifer Lopez arriva da Marco Bartoli, assessore alla cultura e turismo di San Quirico d’Orcia, dopo che la diva americana in un’intervista a Vanity Fair aveva dichiarato di sognare di trasferirsi in una piccola località italiana. Ma non solo. Stando a quando detto dalla Lopez il vero desiderio sarebbe quello di “andare in bicicletta a comprare del pane, metterlo nel cestino, tornare a casa, spalmarci sopra la marmellata e mangiarlo mentre dipingo oppure mentre sono seduta su una sedia a dondolo, da dove posso godere la vista di un olivo o di una quercia e sentirne l’odore”. Insomma tutte caratteristiche che San Quirico e la Val d’Orcia già offrono ogni giorno a turisti provenienti da tutto il mondo, vip compresi, che hanno scelto questo lembo di terra toscana per vivere o per trascorrere soltanto un fine settimana.

Da qui l’invito alla popstar, scherzoso ma non troppo, del vicesindaco Bartoli: «Se il desiderio di J-Lo è quello di staccare dalla mondanità e dalla vita frenetica, siamo quello che fa per lei. Il nostro invito è partito».